"Topi tidak menjamin pekerjaan otomatis" - Laura Woods menanggapi Eni Aluko setelah mantan pemain Lioness itu kembali menyerang Ian Wright terkait komentarnya tentang sepak bola wanita.

Aluko bekerja bersama Woods sebagai bagian dari tim ITV yang meliput pertahanan sukses Lionesses dalam mempertahankan gelar juara Eropa mereka pada tahun 2025. Dia tidak terlibat dalam siaran final, dengan Wright bergabung bersama Karen Carney dan Emma Hayes di layar.

Mantan bek Manchester City, Nedum Onuoha, menjadi bagian dari tim BBC. Aluko menceritakan keluhannya dalam acara ‘90s Baby Show’: “Tahun lalu di final Lionesses Wanita, saya duduk di tribun, saya tidak ditugaskan oleh ITV untuk final. Farah Williams duduk di samping saya. Farah Williams memiliki 170 caps untuk Inggris.

“Dua stasiun TV yang memiliki hak siar, ITV dan BBC. Di BBC, ada Ellen White, Steph Houghton, dan Nedum Onuoha. Tanpa bermaksud menyinggung Nedum Onuoha, saya tidak tahu apakah dia pernah bermain untuk Inggris atau tidak. Anda berada di panel utama untuk final tim wanita Inggris.

“Mari kita beralih ke ITV, saya berada di tribun dengan 105 caps, jadi Anda memiliki dua wanita dengan 290 caps, sesuatu yang konyol, kan. Di ITV, ada Ian Wright, Emma Hayes, dan Kaz Carney.

“Jadi dari enam slot, dua diberikan kepada pria, sementara Anda memiliki 290 (penampilan) duduk di tribun. Saya belum pernah melakukan final dan saya mungkin akan kesulitan untuk mengingat wanita atau pakar wanita mana pun yang pernah melakukan final besar pria.

“Saya berbicara sebagai analis, jadi ada yang tidak beres di sini. Mengapa orang seperti saya dan Faz (Fara) tidak ada di sana. Ini bukan karena saya tidak menghormati Ian atau mereka, saya hanya mengatakan secara umum kita perlu menyadari hal itu.”

Aluko menambahkan: “Dari sudut pandang saya, kita tidak melalui semua perjuangan dan pengorbanan itu agar wanita kini menjadi nomor dua di olahraga kita sendiri. Apa yang kita lakukan? Olahraga wanita harus dikelola oleh wanita, untuk wanita. Sekutu pria harus mendukung itu, tetapi ketika sampai pada titik di mana Anda menjadi tokoh utama dalam acara tersebut, kita hanya mengulang hal-hal patriarkal yang telah kita lawan.

“Siapa pun yang tersinggung, tersinggunglah. Saya selalu melindungi sepak bola wanita. Saya bermain sepak bola wanita saat itu tidak menguntungkan. Sekarang kita menuai hasilnya, saya berpikir, wanita seharusnya menang sekarang.”

Dia melanjutkan tentang diabaikan untuk peran besar dalam sepak bola pria: “Kesempatan terbatas dalam sepak bola wanita sekarang diambil oleh pria, tetapi kita tidak bisa masuk ke sepak bola pria dan mengambil kesempatan yang sama. Kita terjebak. Saya tidak pernah bisa melakukan final pria. Satu-satunya cara saya memiliki kesempatan untuk melakukan final adalah final wanita, dan sekarang saya tidak bisa melakukan final wanita.

“Apa yang saya wakili bagi gadis-gadis muda yang ingin menjadi pemain sepak bola, yang ingin menjadi penyiar, jauh lebih besar daripada apa yang diwakili oleh Ian Wright. Lagi pula, saya tidak menyalahkan Ian Wright, ini bukan tentang dia, bisa saja pria mana pun. Sangat penting bagi kita untuk terus memantau peluang-peluang premium. Masalah saya dengan Ian adalah bahwa dalam posisinya, dia perlu memahami apa yang saya katakan.”