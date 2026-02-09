Getty/GOAL
"Topi tidak menjamin pekerjaan otomatis" - Laura Woods menanggapi Eni Aluko setelah mantan pemain Lioness itu kembali menyerang Ian Wright terkait komentarnya tentang sepak bola wanita.
Aluko menentang legenda Arsenal, Wright.
Aluko memicu kontroversi pada April 2025 saat mengatakan kepada mantan striker Inggris Wright bahwa dia perlu menyadari "seberapa besar perannya dalam sepak bola wanita". Dia mengklaim bahwa kehadiran Wright membuat para pakar wanita semakin sulit untuk masuk ke industri ini.
Dia telah meminta maaf, tetapi Wright menolak menerima pandangannya - dengan banyak orang mendukung legenda Arsenal tersebut. Aluko kembali angkat bicara, dengan Woods merasa perlu menanggapi komentar yang menurutnya tidak menguntungkan siapa pun.
Woods menanggapi klaim terbaru dari Aluko.
Dia mengatakan dalam serangkaian posting media sosial: “Topi tidak menjamin pekerjaan otomatis dan juga tidak membuat seseorang menjadi pakar yang brilian. Cara Anda berkomunikasi, mengekspresikan diri, melakukan riset, memberi informasi kepada audiens, seberapa disukai Anda, dan chemistry yang Anda miliki dengan panel Anda lah yang membuat seseorang menjadi pakar yang brilian.
“‘Permainan wanita harus dibuat oleh wanita untuk wanita’ adalah salah satu kalimat paling merusak yang pernah saya dengar. Hal ini tidak hanya akan menghambat perkembangan olahraga wanita, tetapi juga menghambat perkembangan analis wanita dalam segala bentuk permainan.
“Jika Anda ingin mengembangkan sesuatu, jangan batasi aksesnya. Kami ingin mendorong anak-anak laki-laki dan pria untuk menonton sepak bola wanita juga, bukan hanya anak-anak perempuan dan wanita. Dan ketika mereka melihat seseorang seperti Ian Wright mengambilnya dengan serius seperti yang dia lakukan - mereka akan mengikuti jejaknya. Itulah cara mengembangkan sebuah olahraga.”
Apa yang dikatakan Aluko tentang komentator pria dalam sepak bola wanita
Aluko bekerja bersama Woods sebagai bagian dari tim ITV yang meliput pertahanan sukses Lionesses dalam mempertahankan gelar juara Eropa mereka pada tahun 2025. Dia tidak terlibat dalam siaran final, dengan Wright bergabung bersama Karen Carney dan Emma Hayes di layar.
Mantan bek Manchester City, Nedum Onuoha, menjadi bagian dari tim BBC. Aluko menceritakan keluhannya dalam acara ‘90s Baby Show’: “Tahun lalu di final Lionesses Wanita, saya duduk di tribun, saya tidak ditugaskan oleh ITV untuk final. Farah Williams duduk di samping saya. Farah Williams memiliki 170 caps untuk Inggris.
“Dua stasiun TV yang memiliki hak siar, ITV dan BBC. Di BBC, ada Ellen White, Steph Houghton, dan Nedum Onuoha. Tanpa bermaksud menyinggung Nedum Onuoha, saya tidak tahu apakah dia pernah bermain untuk Inggris atau tidak. Anda berada di panel utama untuk final tim wanita Inggris.
“Mari kita beralih ke ITV, saya berada di tribun dengan 105 caps, jadi Anda memiliki dua wanita dengan 290 caps, sesuatu yang konyol, kan. Di ITV, ada Ian Wright, Emma Hayes, dan Kaz Carney.
“Jadi dari enam slot, dua diberikan kepada pria, sementara Anda memiliki 290 (penampilan) duduk di tribun. Saya belum pernah melakukan final dan saya mungkin akan kesulitan untuk mengingat wanita atau pakar wanita mana pun yang pernah melakukan final besar pria.
“Saya berbicara sebagai analis, jadi ada yang tidak beres di sini. Mengapa orang seperti saya dan Faz (Fara) tidak ada di sana. Ini bukan karena saya tidak menghormati Ian atau mereka, saya hanya mengatakan secara umum kita perlu menyadari hal itu.”
Aluko menambahkan: “Dari sudut pandang saya, kita tidak melalui semua perjuangan dan pengorbanan itu agar wanita kini menjadi nomor dua di olahraga kita sendiri. Apa yang kita lakukan? Olahraga wanita harus dikelola oleh wanita, untuk wanita. Sekutu pria harus mendukung itu, tetapi ketika sampai pada titik di mana Anda menjadi tokoh utama dalam acara tersebut, kita hanya mengulang hal-hal patriarkal yang telah kita lawan.
“Siapa pun yang tersinggung, tersinggunglah. Saya selalu melindungi sepak bola wanita. Saya bermain sepak bola wanita saat itu tidak menguntungkan. Sekarang kita menuai hasilnya, saya berpikir, wanita seharusnya menang sekarang.”
Dia melanjutkan tentang diabaikan untuk peran besar dalam sepak bola pria: “Kesempatan terbatas dalam sepak bola wanita sekarang diambil oleh pria, tetapi kita tidak bisa masuk ke sepak bola pria dan mengambil kesempatan yang sama. Kita terjebak. Saya tidak pernah bisa melakukan final pria. Satu-satunya cara saya memiliki kesempatan untuk melakukan final adalah final wanita, dan sekarang saya tidak bisa melakukan final wanita.
“Apa yang saya wakili bagi gadis-gadis muda yang ingin menjadi pemain sepak bola, yang ingin menjadi penyiar, jauh lebih besar daripada apa yang diwakili oleh Ian Wright. Lagi pula, saya tidak menyalahkan Ian Wright, ini bukan tentang dia, bisa saja pria mana pun. Sangat penting bagi kita untuk terus memantau peluang-peluang premium. Masalah saya dengan Ian adalah bahwa dalam posisinya, dia perlu memahami apa yang saya katakan.”
Aluko menerima tawaran yang terbatas sejak ia berbicara terbuka.
Aluko telah mengunggah postingan di akun Instagram-nya, dengan konfirmasi bahwa Wright tidak ingin menerima permohonan maafnya: "Sejujurnya, saya tidak ingin masih membicarakan Ian Wright sembilan bulan kemudian, tetapi kita berada dalam situasi ini karena orang-orang telah menggunakan namanya sebagai senjata melawan saya, dan saya tidak bersedia menerima hal itu lagi. Penggunaan nama Ian Wright sebagai senjata melawan saya adalah alasan mengapa kita masih membicarakan dia.
"Faktanya, sembilan bulan lalu kita memiliki kesempatan untuk meredakan ini, untuk memiliki percakapan dewasa dan membahas perspektif kita. Ketika saya meminta maaf kepada Ian Wright secara publik dan pribadi, dia memiliki kesempatan untuk menunjukkan kebaikan dan dukungan yang dia tunjukkan kepada banyak orang lain, dan untuk membuktikan bahwa dia adalah sekutu seperti yang dia katakan.
"Sayangnya, ketulusan dan kerendahan hati saya dibalas dengan ketidakhormatan. Dia berkata, 'Saya tidak menerima permintaan maaf Anda,' dan dia memberi lampu hijau kepada orang-orang lain untuk ikut menyerang dan menyakiti saya karena pendapat saya."
Dia menambahkan: "Saya ingin menyampaikan secara terbuka bahwa saya selalu terbuka untuk berdiskusi di mana kita berbagi perspektif, kita berbicara, dan kita melanjutkan — itulah posisi saya saat ini.
"Saya sedikit kecewa mendengar ada pilihan aktif yang harus dibuat orang, yaitu 'saya tidak ingin bekerja dengannya,' yang menurut saya kekanak-kanakan. Saya tidak akan pernah menggunakan privilese saya untuk mengatakan, 'saya tidak ingin bekerja dengan orang itu.' Saya terbuka untuk berdiskusi. Jika terjadi, bagus, jika tidak, hidup terus berjalan."
Aluko mengaku menerima tawaran terbatas sejak ia berbicara menentang Wright. Turnamen internasional besar berikutnya dalam sepak bola wanita akan menjadi Piala Dunia 2027 — yang akan digelar di Brasil. Kompetisi domestik dan kontinental terus berlanjut untuk saat ini, dengan persaingan gelar WSL dan Liga Champions yang seru berlangsung pada musim 2025-26.
