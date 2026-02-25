Goal.com
Tonton: Weston McKennie dari USMNT mencetak gol penyeimbang yang menakjubkan, namun Juventus yang bermain dengan 10 pemain kalah dari Galatasaray di Liga Champions

Weston McKennie menjadi bintang utama dalam comeback tiga gol Juventus pada Rabu, mencetak gol ketiga dalam comeback tersebut melawan Galatasaray. Gol penutup McKennie menyamakan skor agregat pada leg kedua babak playoff Liga Champions pada Rabu, tetapi hal itu tidak cukup karena Galatasaray kembali menguasai permainan di babak tambahan.

    Apa yang terjadi?

    Juventus menempatkan diri mereka dalam situasi sulit di leg pertama di Turki, kalah 5-2 dan harus bekerja keras di leg kedua pada Rabu mendatang. Beruntung bagi mereka, pertandingan akan digelar di Turin, namun comeback mereka jauh dari kata mudah.

    Setelah penalti Manuel Locatelli membuka jalan, bek Lloyd Kelly diusir dengan kartu merah langsung hanya tiga menit setelah babak kedua dimulai. Namun, Juventus bermain lebih baik setelah itu, dengan Arturo Gatti mencetak gol pada menit ke-70 untuk memperkecil ketertinggalan menjadi satu gol. 

    Juve mencetak gol tersebut melalui gol McKennie, yang menjadi gol keempatnya dalam ajang Liga Champions ini. Bintang Amerika itu berhasil menyundul bola dari umpan Teun Koopmeiners, menyamakan skor agregat meskipun tim Italia itu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, itu adalah yang terbaik yang bisa dilakukan Juve, karena gol dari Victor Osimhen dan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-111 dan 119, masing-masing, mengakhiri kampanye Liga Champions mereka.

    Performa impresif McKennie di Liga Champions UEFA

    Rabu menjadi momen besar lainnya bagi McKennie, namun hal itu bukanlah hal baru bagi pemain asal Amerika tersebut. Gelandang ini telah tampil luar biasa bersama Juventus selama berbulan-bulan, dan golnya pada Rabu lalu hanyalah salah satu dari serangkaian penampilan gemilangnya. 

    Di Liga Champions, ia mencetak tiga gol dalam tiga pertandingan fase grup, semua kemenangan Juventus. Kemudian datanglah gol penyeimbang pada Rabu, saat Juventus paling membutuhkannya. Di liga, McKennie juga telah menyumbang empat gol dan empat assist, dengan tiga dari gol tersebut dan dua dari assist tersebut datang sejak awal 2026.

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Tidak ada waktu untuk beristirahat bagi McKennie karena Juventus bersiap menghadapi laga krusial Serie A akhir pekan ini. Saat ini berada di peringkat kelima, Juventus akan berhadapan dengan Roma yang berada di peringkat keempat pada Minggu.

