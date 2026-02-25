Tonton: Weston McKennie dari USMNT mencetak gol penyeimbang yang menakjubkan, namun Juventus yang bermain dengan 10 pemain kalah dari Galatasaray di Liga Champions

Juventus menempatkan diri mereka dalam situasi sulit di leg pertama di Turki, kalah 5-2 dan harus bekerja keras di leg kedua pada Rabu mendatang. Beruntung bagi mereka, pertandingan akan digelar di Turin, namun comeback mereka jauh dari kata mudah.

Setelah penalti Manuel Locatelli membuka jalan, bek Lloyd Kelly diusir dengan kartu merah langsung hanya tiga menit setelah babak kedua dimulai. Namun, Juventus bermain lebih baik setelah itu, dengan Arturo Gatti mencetak gol pada menit ke-70 untuk memperkecil ketertinggalan menjadi satu gol.

Juve mencetak gol tersebut melalui gol McKennie, yang menjadi gol keempatnya dalam ajang Liga Champions ini. Bintang Amerika itu berhasil menyundul bola dari umpan Teun Koopmeiners, menyamakan skor agregat meskipun tim Italia itu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, itu adalah yang terbaik yang bisa dilakukan Juve, karena gol dari Victor Osimhen dan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-111 dan 119, masing-masing, mengakhiri kampanye Liga Champions mereka.