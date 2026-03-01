The Quakes berhasil mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 2-0 yang relatif nyaman. Werner, di sisi lain, tidak pernah benar-benar mendapatkan peluang yang jelas untuk mencetak gol, tetapi kemampuannya untuk berlari di belakang pertahanan membuat pertahanan Atlanta terpaksa mundur - dan mencegah tim lima garis menciptakan terlalu banyak peluang di menit-menit akhir. The Quakes kini telah memenangkan dua pertandingan pertamanya setelah dengan mudah mengalahkan Sporting KC pada malam pembukaan. Mereka belum kebobolan gol dalam 180 menit pertandingan.