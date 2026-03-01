Goal.com
Timo Werner, San Jose EarthquakesSan Jose Earthquakes
Tonton: Pemain internasional Jerman Timo Werner mencetak assist pada debutnya saat San Jose Earthquakes mengalahkan Atlanta United

Penyerang Jerman Timo Werner masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan assist pada debutnya bersama San Jose, saat Quakes mengalahkan Atlanta United dengan kemenangan nyaman 2-0. Werner, yang menandatangani kontrak pemain desainasi multi-tahun dengan San Jose, tidak menjadi starter dalam pertandingan pertamanya setelah pindah dari RB Leipzig. Namun, dampaknya langsung terasa, karena ia hanya membutuhkan waktu singkat untuk mencetak gol pertamanya.

  • Werner memberikan assist.

    Penyerang Jerman itu masuk ke lapangan pada menit ke-60 bersama Quakes, dan tidak butuh waktu lama untuk mempengaruhi jalannya pertandingan. Kecepatannya di lini depan langsung menjadi ancaman, dan setelah kurang dari 20 menit bermain, Werner menciptakan momen krusial. Penyerang Jerman itu berlari cepat di sayap, mengelabui lawannya, dan mengirim umpan menggoda ke kotak penalti, yang kemudian diselesaikan oleh Ousseni Bouda. 

    Awal yang kuat untuk Quakes

    The Quakes berhasil mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 2-0 yang relatif nyaman. Werner, di sisi lain, tidak pernah benar-benar mendapatkan peluang yang jelas untuk mencetak gol, tetapi kemampuannya untuk berlari di belakang pertahanan membuat pertahanan Atlanta terpaksa mundur - dan mencegah tim lima garis menciptakan terlalu banyak peluang di menit-menit akhir. The Quakes kini telah memenangkan dua pertandingan pertamanya setelah dengan mudah mengalahkan Sporting KC pada malam pembukaan. Mereka belum kebobolan gol dalam 180 menit pertandingan. 

  • Nilai yang baik untuk uang yang dikeluarkan

    Werner merupakan pilihan yang sangat menguntungkan bagi Quakes, yang mendatangkannya secara gratis. RB Leipzig dilaporkan berusaha melepas striker tersebut pada musim panas lalu setelah ia kehilangan tempatnya di Jerman, namun gagal menegosiasikan transfer. Ia hanya tampil dalam tiga pertandingan di Bundesliga sebelum setuju untuk pindah ke MLS pada akhir Januari. 

  • Ada lagi yang akan datang?

    Pemain internasional Jerman ini diperkirakan akan tampil lebih baik seiring ia menghilangkan karat permainannya. Werner hanya tampil dalam 13 pertandingan pada tahun 2025, namun ia berjanji akan "menciptakan sejarah baru" bersama Quakes setelah pindah ke MLS. Quakes akan menghadapi Philadelphia Union, pemegang gelar Supporters' Shield saat ini, pada pekan depan. Philadelphia Union kalah dalam pertandingan pertama kampanye MLS mereka dengan skor 1-0 melawan D.C. United. 

