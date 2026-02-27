Tonton: Bintang muda USMNT, Noahkai Banks, menampilkan lari yang menakjubkan dan assist dalam kemenangan Augsburg atas FC Koln

Momen krusial Banks terjadi pada menit ke-55 saat kedua tim masih imbang 0-0. Setelah menerima bola di sisi kanan lapangan, Banks melesat melewati seorang bek dan berlari menuju garis gawang. Kemudian, remaja itu memotong ke dalam dan mengoper bola tepat di depan gawang kepada Rodrigo Ribeiro, yang dengan mudah menyundul bola untuk mengubah skor menjadi 1-0.
Alexis Claude kemudian menambah skor menjadi 2-0 pada menit ke-95, sementara Banks mendapat kartu kuning saat membantu timnya mempertahankan clean sheet dalam kemenangan tersebut.