Tonton: Bintang muda USMNT, Noahkai Banks, menampilkan lari yang menakjubkan dan assist dalam kemenangan Augsburg atas FC Koln

Meskipun dia tidak bermain selama pemanggilan pertamanya ke timnas AS (USMNT) pada musim gugur, performa Banks di klubnya bisa membuatnya masuk dalam pertimbangan untuk Piala Dunia, meskipun dia masih mencari caps pertamanya. Sejak kamp awal pada September, Banks telah menjadi pemain inti yang krusial bagi FC Augsburg, tampil sebagai starter dalam 18 pertandingan Bundesliga untuk klub tersebut dan masuk sebagai pengganti dalam dua pertandingan lainnya.

Pada musim gugur lalu, pelatih USMNT Mauricio Pochettino mengatakan Banks memiliki potensi untuk menjadi bek tengah terbaik di Jerman atau bahkan Eropa. Ketika ditanya tentang komentar tersebut dalam sebuah diskusi dengan wartawan, Banks mengatakan ia masih banyak yang harus dilakukan tidak hanya untuk mencapai level tersebut, tetapi juga untuk mendapatkan tempatnya di USMNT secara umum.

"Itu adalah pujian yang besar," kata pemuda 19 tahun itu, "tetapi saya tahu saya harus bekerja keras untuk mencapainya. Saya belum sampai di sana. Ini sudah bagus, tetapi saya belum sampai di sana."