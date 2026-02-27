Goal.com
Tonton: Bintang muda USMNT, Noahkai Banks, menampilkan lari yang menakjubkan dan assist dalam kemenangan Augsburg atas FC Koln

Bintang muda Tim Nasional Pria AS, Noahkai Banks, melanjutkan penampilan gemilangnya dengan memberikan assist yang luar biasa pada Jumat lalu, saat ia membantu Augsburg meraih kemenangan 2-0 atas FC Koln. Banks memberikan assist untuk gol pertama Augsburg, dan bek tengahlah yang melakukan semua kerja keras untuk menciptakan peluang gol tersebut.

    Apa yang terjadi?

    Momen krusial Banks terjadi pada menit ke-55 saat kedua tim masih imbang 0-0. Setelah menerima bola di sisi kanan lapangan, Banks melesat melewati seorang bek dan berlari menuju garis gawang. Kemudian, remaja itu memotong ke dalam dan mengoper bola tepat di depan gawang kepada Rodrigo Ribeiro, yang dengan mudah menyundul bola untuk mengubah skor menjadi 1-0.

    Alexis Claude kemudian menambah skor menjadi 2-0 pada menit ke-95, sementara Banks mendapat kartu kuning saat membantu timnya mempertahankan clean sheet dalam kemenangan tersebut. 

    Kenaikan bank-bank

    Meskipun dia tidak bermain selama pemanggilan pertamanya ke timnas AS (USMNT) pada musim gugur, performa Banks di klubnya bisa membuatnya masuk dalam pertimbangan untuk Piala Dunia, meskipun dia masih mencari caps pertamanya. Sejak kamp awal pada September, Banks telah menjadi pemain inti yang krusial bagi FC Augsburg, tampil sebagai starter dalam 18 pertandingan Bundesliga untuk klub tersebut dan masuk sebagai pengganti dalam dua pertandingan lainnya.

    Pada musim gugur lalu, pelatih USMNT Mauricio Pochettino mengatakan Banks memiliki potensi untuk menjadi bek tengah terbaik di Jerman atau bahkan Eropa. Ketika ditanya tentang komentar tersebut dalam sebuah diskusi dengan wartawan, Banks mengatakan ia masih banyak yang harus dilakukan tidak hanya untuk mencapai level tersebut, tetapi juga untuk mendapatkan tempatnya di USMNT secara umum.

    "Itu adalah pujian yang besar," kata pemuda 19 tahun itu, "tetapi saya tahu saya harus bekerja keras untuk mencapainya. Saya belum sampai di sana. Ini sudah bagus, tetapi saya belum sampai di sana."

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Dengan kemenangan pada hari Jumat, Augsburg kini berada di paruh atas Bundesliga, menempati peringkat kesembilan di liga dengan tiga poin di kantong mereka untuk memulai putaran pertandingan akhir pekan ini. Namun, ujian yang lebih berat menanti, karena mereka akan menghadapi RB Leipzig yang berada di peringkat kelima pada 5 Maret.

