Tonali setuju dengan De Zerbi, namun Newcastle meminta 115 juta

Sandro Tonali adalah salah satu nama terpanas di bursa transfer Inggris. Setelah tiga musim bersama Newcastle, gelandang asal Italia ini menjadi incaran Tottenham asuhan Roberto De Zerbi, yang menganggapnya sebagai prioritas utama untuk memperkuat lini tengah menjelang musim depan.





The Spurs dilaporkan telah mencapai kesepakatan prinsip dengan sang pemain, namun masih harus meyakinkan Newcastle. Tawaran pertama sebesar 95 juta euro telah ditolak, sementara Manchester City juga memantau situasi ini dengan cermat dan siap menaikkan tawaran hingga 100-105 juta. Namun, The Magpies menetapkan harga tidak kurang dari 115 juta. Di lini tengah, Newcastle juga sedang bernegosiasi dengan Arsenal terkait transfer Bruno Guimaraes.



