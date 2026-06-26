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Manchester United v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Tonali setuju dengan De Zerbi, namun Newcastle meminta 115 juta

S. Tonali
Transfers
Newcastle United
Tottenham Hotspur

Gelandang asal Italia itu membuka kemungkinan pindah ke Tottenham, namun kesepakatan antara kedua klub belum tercapai

Sandro Tonali adalah salah satu nama terpanas di bursa transfer Inggris. Setelah tiga musim bersama Newcastle, gelandang asal Italia ini menjadi incaran Tottenham asuhan Roberto De Zerbi, yang menganggapnya sebagai prioritas utama untuk memperkuat lini tengah menjelang musim depan.


The Spurs dilaporkan telah mencapai kesepakatan prinsip dengan sang pemain, namun masih harus meyakinkan Newcastle. Tawaran pertama sebesar 95 juta euro telah ditolak, sementara Manchester City juga memantau situasi ini dengan cermat dan siap menaikkan tawaran hingga 100-105 juta. Namun, The Magpies menetapkan harga tidak kurang dari 115 juta. Di lini tengah, Newcastle juga sedang bernegosiasi dengan Arsenal terkait transfer Bruno Guimaraes.


  • Jika transfer ini terwujud, Tonali akan menjadi pemain sepak bola Italia termahal sepanjang masa, mengalahkan rekor Mateo Retegui (68,5 juta) dan juga memecahkan rekor transfernya sendiri saat pindah dari Milan ke Newcastle pada tahun 2023 senilai 58,9 juta euro.


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