Tom Brady berkolaborasi dengan Zlatan Ibrahimovic sebagai legenda NFL dan pemegang saham Birmingham City yang menerima kaos AC Milan yang dipersonalisasi
Brady berinteraksi dengan penonton selama kunjungannya ke San Siro.
Brady juga melemparkan salah satu bola sepak yang lebih dikenal dengannya ke arah penonton, sambil berteriak "Forza Milan" melalui mikrofon beberapa saat sebelum pertandingan Serie A di San Siro dimulai.
Mantan quarterback New England Patriots dan Tampa Bay Buccaneers, Brady, bukanlah orang asing di dunia sepak bola setelah menjadi pemegang saham di klub Inggris ambisius Birmingham City - dengan pemilik Amerika di St Andrew’s.
Dia sering mengunjungi West Midlands, tampil menonjol dalam serial dokumenter yang diproduksi oleh Amazon Prime, dan berharap melihat The Blues promosi ke Premier League dalam waktu dekat - sekaligus mengalahkan Ryan Reynolds dan Rob Mac, co-chairman Wrexham yang terkenal di Hollywood.
Brady didukung untuk mendatangkan nama-nama besar ke Birmingham.
Brady didukung untuk membantu mendatangkan lebih banyak pemain bintang ke Birmingham, dengan mantan bek Blues Stephen Carr mengatakan kepada GOAL baru-baru ini: “Saya pikir itu yang mereka targetkan. Stadion yang baru saja mereka umumkan, Anda bisa lihat apa yang mereka bangun - itu untuk Premier League, bukan untuk Football League. Itu harus menjadi stadion Premier League.
“Saya tahu ada hal-hal lain di sekitarnya, seperti NFL dan sebagainya, tapi sekarang mereka sedang mempersiapkan diri untuk tujuan mereka. Sangat ambisius. Tapi ada batas berapa banyak yang bisa mereka belanjakan, sesederhana itu. Anda bisa melihatnya di Newcastle juga - klub terkaya di dunia tapi mereka tidak bisa membeli siapa pun yang mereka inginkan. Di situlah mereka butuh rencana.
“Mereka memang butuh beberapa pemain bagus. Jika mereka tetap di Championship, konsolidasi, lalu bangun. Mereka butuh pemain yang masuk. Itu tergantung apa yang bisa mereka bawa, apa yang dibatasi, dan apa yang bisa mereka belanjakan. Mereka selalu punya akademi yang bagus di sana, mereka menghasilkan pemain muda yang bagus. Tapi lihat dengan stadion dan segala hal, mereka sangat ambisius.
“Stadion menunjukkan seberapa banyak uang yang akan mereka habiskan. Stadion itu hanya bernilai jika Anda berada di Premier League, bukan untuk Championship - dengan biaya dan segala sesuatunya. Anda lihat stadion Tottenham dan apa yang mereka habiskan, mereka menghabiskan banyak uang, tapi mereka berada di Premier League. Itu adalah stadion Premier League, jadi semoga mereka melakukannya dan naik ke atas. Saya pikir akan ada pengeluaran. Saya pikir itu akan terkendali, tidak akan bodoh, tapi Anda akan melihat nama-nama besar kembali ke Birmingham.”
Ibrahimovic memberikan jersey nomor 12 kepada Brady.
Saat ini, Brady sedang menikmati pertandingan sepak bola di Italia. Ia diberikan jersey Milan dengan nomor ikoniknya, No.12, saat berinteraksi dengan mantan striker Rossoneri yang misterius, Ibrahimovic - seorang pria yang kini menjabat sebagai pengawas di klub besar Serie A.
Brady, yang menjadi bagian dari undian Piala Dunia 2026 pada Desember lalu saat acara andalan FIFA bersiap untuk digelar di Amerika Utara musim panas ini, menyaksikan Milan ditahan imbang 1-1 oleh Como - dengan Rafael Leao membatalkan gol pembuka Nico Paz di babak pertama. Dia juga menyaksikan rekan senegaranya, Christian Pulisic, tampil selama delapan menit dari bangku cadangan, dengan bintang USMNT tersebut menjalani beban kerja yang dikelola dengan hati-hati setelah mengalami cedera yang tidak menguntungkan musim ini.
Berbelanja dan ski untuk Brady selama kunjungan bertema Olimpiade ke Italia
Brady juga terlihat mengunjungi beberapa pusat perbelanjaan eksklusif di Milan selama berada di kota Italia tersebut untuk mengikuti ajang Olimpiade Musim Dingin. Ia ditemani oleh putra bungsunya, Benjamin, dan putrinya, Vivian, dalam perjalanan belanja tersebut. Selain menonton atlet profesional berkompetisi untuk medali di Olimpiade Milan-Cortina, Brady juga menikmati ski di lereng gunung.
