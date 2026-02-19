Tom Brady berkolaborasi dengan Zlatan Ibrahimovic sebagai legenda NFL dan pemegang saham Birmingham City yang menerima kaos AC Milan yang dipersonalisasi

Brady didukung untuk membantu mendatangkan lebih banyak pemain bintang ke Birmingham, dengan mantan bek Blues Stephen Carr mengatakan kepada GOAL baru-baru ini: “Saya pikir itu yang mereka targetkan. Stadion yang baru saja mereka umumkan, Anda bisa lihat apa yang mereka bangun - itu untuk Premier League, bukan untuk Football League. Itu harus menjadi stadion Premier League.

“Saya tahu ada hal-hal lain di sekitarnya, seperti NFL dan sebagainya, tapi sekarang mereka sedang mempersiapkan diri untuk tujuan mereka. Sangat ambisius. Tapi ada batas berapa banyak yang bisa mereka belanjakan, sesederhana itu. Anda bisa melihatnya di Newcastle juga - klub terkaya di dunia tapi mereka tidak bisa membeli siapa pun yang mereka inginkan. Di situlah mereka butuh rencana.

“Mereka memang butuh beberapa pemain bagus. Jika mereka tetap di Championship, konsolidasi, lalu bangun. Mereka butuh pemain yang masuk. Itu tergantung apa yang bisa mereka bawa, apa yang dibatasi, dan apa yang bisa mereka belanjakan. Mereka selalu punya akademi yang bagus di sana, mereka menghasilkan pemain muda yang bagus. Tapi lihat dengan stadion dan segala hal, mereka sangat ambisius.

“Stadion menunjukkan seberapa banyak uang yang akan mereka habiskan. Stadion itu hanya bernilai jika Anda berada di Premier League, bukan untuk Championship - dengan biaya dan segala sesuatunya. Anda lihat stadion Tottenham dan apa yang mereka habiskan, mereka menghabiskan banyak uang, tapi mereka berada di Premier League. Itu adalah stadion Premier League, jadi semoga mereka melakukannya dan naik ke atas. Saya pikir akan ada pengeluaran. Saya pikir itu akan terkendali, tidak akan bodoh, tapi Anda akan melihat nama-nama besar kembali ke Birmingham.”