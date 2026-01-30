Tolak Manchester United, Ruben Neves Pilih Perpanjang Kontrak Di Al-Hilal

Frustrasi para pendukung United akan semakin bertambah dengan terungkapnya fakta bahwa klub tersebut secara aktif berdialog dengan pihak Neves beberapa pekan yang lalu. Romano mengungkapkan bahwa para pejabat United telah berdiskusi dengan agen Mendes pada akhir Desember untuk menjajaki kemungkinan kesepakatan. Namun, terlepas dari minat awal, Setan Merah "tidak pernah mengajukan tawaran atau proposal formal apa pun," memberi Al-Hilal waktu untuk meyakinkan pemain bintang mereka untuk tetap tinggal.

Tampaknya, meskipun Neves adalah salah satu opsi, strategi transfer baru klub di bawah rezim INEOS dan manajer Michael Carrick memprioritaskan kehati-hatian daripada pengeluaran besar di bulan Januari. Keraguan tersebut terbukti menentukan, dengan Neves tampaknya yakin dengan proyek dan paket keuangan yang ditawarkan di Timur Tengah.

Romano menambahkan bahwa Neves "cukup tertarik" untuk menandatangani kontrak, hanya detail kecil yang perlu diselesaikan antara kedua pihak.