Getty Images Sport
Tolak Manchester United, Ruben Neves Pilih Perpanjang Kontrak Di Al-Hilal
Neves dalam negosiasi kontrak baru di Al-Hilal
Upaya United untuk memperkuat lini tengah telah menemui hambatan besar, dengan Fabrizio Romano mengklaim bahwa Neves siap untuk berkomitmen pada masa depannya di Al-Hilal. Mantan kapten Wolves itu telah dikaitkan erat dengan kepindahan kembali ke Liga Primer bulan ini, dengan Old Trafford telah lama disebut-sebut sebagai tujuan potensial.
Tetapi, harapan untuk melihat maestro Portugal itu mengenakan seragam United telah pupus. Berbicara di saluran YouTube-nya, Romano mengungkapkan bahwa Neves sekarang dalam "negosiasi lanjutan" untuk menandatangani perpanjangan kontrak tiga tahun yang menguntungkan dengan juara Saudi Pro League. Kabar ini secara efektif mengakhiri kemungkinan kepindahannya ke Manchester pada hari terakhir bursa transfer, memaksa Setan Merah untuk mencari alternatif lain atau tetap menggunakan opsi mereka saat ini hingga musim panas.
United mengadakan pembicaraan tetapi gagal mengajukan tawaran
Frustrasi para pendukung United akan semakin bertambah dengan terungkapnya fakta bahwa klub tersebut secara aktif berdialog dengan pihak Neves beberapa pekan yang lalu. Romano mengungkapkan bahwa para pejabat United telah berdiskusi dengan agen Mendes pada akhir Desember untuk menjajaki kemungkinan kesepakatan. Namun, terlepas dari minat awal, Setan Merah "tidak pernah mengajukan tawaran atau proposal formal apa pun," memberi Al-Hilal waktu untuk meyakinkan pemain bintang mereka untuk tetap tinggal.
Tampaknya, meskipun Neves adalah salah satu opsi, strategi transfer baru klub di bawah rezim INEOS dan manajer Michael Carrick memprioritaskan kehati-hatian daripada pengeluaran besar di bulan Januari. Keraguan tersebut terbukti menentukan, dengan Neves tampaknya yakin dengan proyek dan paket keuangan yang ditawarkan di Timur Tengah.
Romano menambahkan bahwa Neves "cukup tertarik" untuk menandatangani kontrak, hanya detail kecil yang perlu diselesaikan antara kedua pihak.
Man United bisa kehilangan pemain
Setelah gagal menggaet Neves, United mungkin akan kehilangan seorang penyerang tanpa mendatangkan pemain baru. Laporan dari Italia menunjukkan bahwa Joshua Zirkzee mungkin akan meninggalkan klub, dengan Juventus melakukan upaya terakhir untuk merekrut striker Belanda itu dengan status pinjaman.
Gazzetta dello Sport baru-baru ini melaporkan bahwa ia kembali masuk dalam radar mereka setelah Setan Merah dikabarkan bersedia melepasnya, sementara Corriere dello Sport mengklaim negosiasi sedang berlangsung antara raksasa Serie A dan United mengenai kesepakatan pinjaman langsung hingga akhir musim. Juventus sangat membutuhkan pemain tambahan di lini serang dan melihat Zirkzee, yang bersinar di Italia bersama Bologna, sebagai pilihan berisiko rendah untuk memperkuat lini depan mereka.
Zirkzee kesulitan mengamankan posisi starter di Old Trafford, sebagian besar berperan sebagai cadangan bagi para penyerang utama. Tapi, melepasnya tanpa pengganti akan membuat Carrick kekurangan kedalaman di lini serang, sebuah perjudian yang bisa menjadi bumerang karena persaingan untuk empat besar semakin ketat.
- Getty Images Sport
Man United berencana untuk rombak skuad di musim panas
Gagalnya kesepakatan Neves dan potensi kepergian Zirkzee menggambarkan bursa transfer yang cukup hening di Old Trafford. Selain kepergian pemain muda Harry Amass ke Norwich City dengan status pinjaman, bulan ini berjalan tenang di Carrington.
Kegagalan untuk mendatangkan Neves menunjukkan bahwa United menyimpan kekuatan mereka untuk perombakan signifikan di bursa transfer musim panas. Dengan struktur kepemilikan baru yang sepenuhnya mapan, klub tampaknya bersedia mengorbankan solusi jangka pendek demi pendekatan yang lebih terencana di akhir musim. Namun, bagi para penggemar yang berharap akan ada percikan untuk membangkitkan semangat mereka dalam perebutan tiket ke Liga Champions musim depan, berita bahwa target utama mereka di lini tengah tetap berada di Arab Saudi akan menjadi kekecewaan yang pahit.
