Todd Boehly mengungkapkan alasan mengapa ia merekrut Marc Cucurella untuk Chelsea meskipun ia mengaku 'tidak tahu apa yang membuat seorang pemain sepak bola bagus'
Biaya Cucurella yang mengundang perhatian
Kesepakatan untuk Cucurella akhirnya disepakati dengan nilai melebihi £60 juta, sebuah biaya yang menimbulkan kehebohan di dunia sepak bola saat itu. Meskipun performa bek tersebut impresif bersama Seagulls, harga yang dibayarkan dianggap sebagai pernyataan niat yang signifikan. Transfer ini tidak berjalan mulus, karena Brighton dikenal sebagai negosiator yang sulit dan beberapa klub Eropa elite lainnya juga memantau situasi tersebut. Namun, tekad Chelsea untuk mendapatkan pemain incarannya membuat mereka berhasil memenangkan persaingan, dan pemain berusia 27 tahun itu kini menjadi bagian reguler dari skuad The Blues, meraih gelar Conference League dan Club World Cup selama masa baktinya di London Barat.
Pengakuan jujur Boehly tentang perekrutan
Berbicara dalam sesi panel iConnections, Boehly dengan jujur mengakui kurangnya pengetahuan teknis sepak bola selama jendela transfer musim panas yang kacau itu. Ia menjelaskan bahwa karena tim manajemen yang sudah ada telah pindah setelah perubahan kepemilikan, ia terpaksa belajar seluk-beluk pasar transfer sambil bekerja. Ketidakhadiran direktur olahraga permanen membuat pemilik bersama harus mengandalkan logika yang berbeda untuk memastikan skuad diperkuat sebelum musim dimulai.
Boehly menjelaskan situasi menantang saat kedatangannya, seperti dilaporkan oleh Sports Illustrated: "Mengambil alih dalam situasi seperti yang kami alami, pada dasarnya seluruh tim manajemen pergi. Saya terjebak menjadi direktur olahraga sementara selama musim panas, tanpa tahu apa yang membuat seorang pemain sepak bola bagus. Tapi tahu bahwa jika Man City menginginkan Marc Cucurella, saya juga menginginkannya. Itu sangat sederhana."
Mengikuti model Manchester City
Minat Manchester City terhadap Cucurella telah banyak dibahas sepanjang musim panas 2022, dengan Pep Guardiola mengidentifikasi pemain Spanyol itu sebagai pilihan ideal untuk sistemnya di Etihad. City dikabarkan sangat tertarik untuk merekrut bek kiri tersebut, namun dilaporkan enggan memenuhi valuasi tinggi yang diminta Brighton. Boehly, melihat dukungan dari rival elit sebagai bukti kualitas pemain, memutuskan untuk menutup kesenjangan finansial dan membawa pemain tersebut ke ibu kota. Langkah ini mengabaikan laporan pemantauan tradisional dan lebih mengandalkan "informasi pasar" yang dikumpulkan dari aktivitas pesaing Chelsea.
Sejak musim panas yang penuh gejolak itu, struktur di Chelsea telah berkembang secara signifikan. Klub akhirnya beralih dari model perekrutan yang dipimpin pemilik dengan menunjuk Paul Winstanley dan Laurence Stewart sebagai direktur olahraga bersama. Perubahan ini terjadi setelah upaya awal untuk merekrut Michael Edwards ke klub gagal. Struktur saat ini dirancang untuk mencegah jenis "transaksi improvisasi" yang dijelaskan Boehly, memastikan bahwa akuisisi di masa depan didasarkan pada data jangka panjang dan kesesuaian taktis, bukan hanya pergerakan pesaing.
Pelajaran yang dipetik dari era transisi
Komentar Boehly menunjukkan bahwa meskipun dia mungkin tidak memiliki mata yang tajam dalam hal teknis pada saat itu, dia memahami bahwa meniru tim-tim terbaik di dunia adalah jalan pintas menuju kesuksesan potensial. Saat ini, Chelsea terus membangun proyek yang berpusat pada talenta muda, tetapi tampaknya era di mana ketua klub bertindak sebagai kepala pemandu bakat telah berakhir. Kasus Marc Cucurella tetap menjadi studi kasus yang menarik tentang bagaimana klub beroperasi selama masa awal pasca-Abramovich.
Dengan mengikuti jejak Manchester City, Boehly memastikan ia tidak ketinggalan talenta kelas atas, meskipun ia belum sepenuhnya memahami profil seorang "pemain sepak bola yang baik" pada saat itu. Itu adalah taruhan yang mendefinisikan awal era baru di Chelsea, membuktikan bahwa dalam dunia sepak bola berisiko tinggi, terkadang mengetahui siapa yang diinginkan oleh rival Anda sama pentingnya dengan memahami permainan itu sendiri.
