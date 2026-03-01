Todd Boehly mengungkapkan alasan mengapa ia merekrut Marc Cucurella untuk Chelsea meskipun ia mengaku 'tidak tahu apa yang membuat seorang pemain sepak bola bagus'

Berbicara dalam sesi panel iConnections, Boehly dengan jujur mengakui kurangnya pengetahuan teknis sepak bola selama jendela transfer musim panas yang kacau itu. Ia menjelaskan bahwa karena tim manajemen yang sudah ada telah pindah setelah perubahan kepemilikan, ia terpaksa belajar seluk-beluk pasar transfer sambil bekerja. Ketidakhadiran direktur olahraga permanen membuat pemilik bersama harus mengandalkan logika yang berbeda untuk memastikan skuad diperkuat sebelum musim dimulai.

Boehly menjelaskan situasi menantang saat kedatangannya, seperti dilaporkan oleh Sports Illustrated: "Mengambil alih dalam situasi seperti yang kami alami, pada dasarnya seluruh tim manajemen pergi. Saya terjebak menjadi direktur olahraga sementara selama musim panas, tanpa tahu apa yang membuat seorang pemain sepak bola bagus. Tapi tahu bahwa jika Man City menginginkan Marc Cucurella, saya juga menginginkannya. Itu sangat sederhana."