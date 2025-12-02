Wajib Sepatu Hitam & Dilarang Pakai Sarung Tangan! Bintang Terbuang Manchester United Bongkar Aturan 'Militer' Sewaktu Di Akademi

Nama Timothy Fosu-Mensah mungkin sudah mulai pudar dari ingatan sebagian penggemar Manchester United, namun ceritanya tentang kehidupan di balik layar Old Trafford tetap menarik untuk disimak. Mantan wonderkid asal Belanda ini pernah digadang-gadang sebagai masa depan lini pertahanan Setan Merah saat direkrut dari Ajax Amsterdam pada 2014. Kini, di usia 27 tahun dan berstatus tanpa klub, Fosu-Mensah membagikan nostalgia tentang masa transisinya yang penuh tantangan di Inggris.

Perbedaan budaya sepakbola antara Belanda dan Inggris menjadi kejutan terbesar baginya. Jika di Ajax para pemain muda diberikan kebebasan dalam berekspresi, akademi Manchester United di era tersebut, di bawah bimbingan figur-figur "keras" seperti Brian McClair dan Paul McGuinness, menerapkan disiplin militer. Fosu-Mensah harus beradaptasi cepat dengan lingkungan yang menuntut kepatuhan terhadap tradisi, bahkan dalam hal-hal kecil seperti penampilan di lapangan.

Namun, di tengah ketatnya aturan akademi, Fosu-Mensah menemukan kenyamanan melalui persahabatan. Sosok Marcus Rashford, yang saat itu juga sedang meniti karier, menjadi kunci adaptasinya di negara baru. Koneksi antara kedua pemain muda ini tidak hanya terjadi di lapangan hijau, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari yang membantu Fosu-Mensah merasa diterima di lingkungan barunya.

Kisah Fosu-Mensah adalah pengingat akan sisi manusiawi dari pengembangan pemain muda. Di balik debut gemilang dan transfer besar, ada perjuangan adaptasi budaya, aturan-aturan unik yang membentuk karakter, dan pentingnya dukungan rekan setim.