Timnas Spanyol Kecewa, Bintang Barcelona Lamine Yamal Mundur Dari Skuad La Furia Roja

Ia tidak akan bermain dalam pertandingan-pertandingan tersebut, dan RFEF menyatakan dalam sebuah pernyataan di situs web resmi asosiasi: “Layanan Medis RFEF ingin menyampaikan keterkejutan dan ketidaknyamanan mereka setelah mengetahui pada pukul 13.47 hari Senin, 10 November, hari dimulainya pemusatan latihan resmi bersama tim nasional, bahwa pemain Lamine Yamal telah menjalani prosedur radiofrekuensi invasif untuk mengatasi ketidaknyamanan di area kemaluannya pada pagi yang sama."

"Prosedur ini dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada staf medis Tim Nasional, dan detailnya baru diketahui melalui laporan yang diterima pukul 22.40 tadi malam, yang menunjukkan rekomendasi medis untuk istirahat selama 7-10 hari."

"Mengingat situasi ini, dan dengan selalu memprioritaskan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pemain, Federasi Sepakbola Kerajaan Spanyol telah memutuskan untuk mengeluarkan atlet tersebut dari daftar panggilan timnas. Kami yakin ia akan pulih dengan baik dan mendoakannya agar cepat pulih sepenuhnya.”