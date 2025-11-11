Getty
Timnas Spanyol Kecewa, Bintang Barcelona Lamine Yamal Mundur Dari Skuad La Furia Roja
Mengapa Yamal mundur dari skuad Spanyol?
Ia tidak akan bermain dalam pertandingan-pertandingan tersebut, dan RFEF menyatakan dalam sebuah pernyataan di situs web resmi asosiasi: “Layanan Medis RFEF ingin menyampaikan keterkejutan dan ketidaknyamanan mereka setelah mengetahui pada pukul 13.47 hari Senin, 10 November, hari dimulainya pemusatan latihan resmi bersama tim nasional, bahwa pemain Lamine Yamal telah menjalani prosedur radiofrekuensi invasif untuk mengatasi ketidaknyamanan di area kemaluannya pada pagi yang sama."
"Prosedur ini dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada staf medis Tim Nasional, dan detailnya baru diketahui melalui laporan yang diterima pukul 22.40 tadi malam, yang menunjukkan rekomendasi medis untuk istirahat selama 7-10 hari."
"Mengingat situasi ini, dan dengan selalu memprioritaskan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pemain, Federasi Sepakbola Kerajaan Spanyol telah memutuskan untuk mengeluarkan atlet tersebut dari daftar panggilan timnas. Kami yakin ia akan pulih dengan baik dan mendoakannya agar cepat pulih sepenuhnya.”
Apa itu pubalgia - cedera yang menyebabkan masalah bagi Yamal?
Yamal telah didiagnosis menderita pubalgia – cedera pangkal paha kronis yang disebabkan oleh robekan pada jaringan lunak di sekitarnya. Penyakit tersebut perlu ditangani dengan hati-hati, agar anak muda tersebut tidak sering mengalami cedera.
Dapat dimengerti, Barcelona,
yang telah mengikat pemain berusia 18 tahun itu dengan kontrak yang menguntungkan, ingin memastikan bahwa mereka menjadi prioritas utama. Blaugrana telah memutuskan bahwa Yamal membutuhkan perawatan medis pada tahap ini, bukan pertandingan internasional.
Barcelona murka dengan perlakuan Timnas Spanyol terhadap Yamal
Barca sangat marah kepada tim nasional Spanyol setelah melihat Yamal kembali ke Spanyol dalam keadaan cedera pada jeda internasional pertama musim 2025/26. Hansi Flick mengatakan saat itu: “Dia pergi bersama tim nasional dalam keadaan kesakitan dan tidak berlatih. Mereka memberinya obat penghilang rasa sakit untuk bermain. Mereka selalu unggul setidaknya tiga gol di setiap pertandingan, dan dia bermain 73 menit dan 79 menit, dan di antara pertandingan dia tidak bisa berlatih. Itu namanya tidak memperhatikan kondisi pemain. Saya sangat sedih atas hal ini.”
De la Fuente dan RFEF membalas Barca atas kurangnya komunikasi, tetapi Flick menolak untuk melunak dan melanjutkan dengan mengatakan: “Saya ingin melindungi pemain saya, mendukungnya, begitulah adanya. Banyak hal telah terjadi. Bagi saya, ini sudah berakhir. Saya tidak memiliki hal buruk tentang situasi ini. Saya tahu dari pihak lawan. Ini tidak mudah bagi saya. Ini tidak mudah bagi [De la Fuente]. Saya harus melindungi pemain saya; inilah alasan saya membuatnya sedikit lebih keras dari biasanya. Saya tidak menyesali ini. Sekarang, yang penting adalah mengelola ini bersama-sama. Para pemain, klub dan Federasi Spanyol [RFEF]. Kita harus mengelolanya bersama-sama.”
Apakah Yamal akan bermain untuk Spanyol di Piala Dunia 2026?
RFEF mengira masalah ini telah mereda, dan De la Fuente mengatakan setelah kembali memilih Yamal: “Saya yakin dia dalam kondisi sempurna. Pelatihnya mengatakan dia siap bermain. Dia kembali menjadi pemain seperti biasanya, dan kami merayakannya. Dia akan tetap bersama kami selama kami menganggapnya tepat."
“Menonton pertandingan kemarin, Lamine fit untuk bermain. Kami memiliki dua pertandingan yang sangat penting dan kami perlu menurunkan pemain terbaik kami. Kami memiliki dua pertandingan yang sangat penting untuk lolos ke Piala Dunia, taruhannya sangat besar dan kami ingin pemain terbaik bersama kami.”
Yamal telah bermain penuh 90 menit dalam tiga dari empat pertandingan terakhir Barcelona – mencetak gol dalam tiga pertandingan berturut-turut – tetapi belum akan menambah catatan 23 caps seniornya saat ini.
Spanyol berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 dalam pertandingan melawan Georgia. Terlepas dari perselisihan yang masih berlangsung antara Barcelona dan RFEF, salah satu talenta paling berbakat di dunia diperkirakan akan tampil di ajang tersebut di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko musim panas mendatang.
