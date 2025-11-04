Timnas Indonesia U-17 Tak Pernah Menang, Pelatih Zambia Ogah Terlena

Hasil uji coba yang impresif dan latihan dengan intensitas tinggi memberikan dampak tersendiri bagi Zambia U-17, karena mereka kini terkendala kebugaran pemain akibat cedera ringan. Menurut Makinka, dia harus berhati-hati dalam menentukan komposisi pemain.

“Kita lihat saja nanti, karena kami mengalami beberapa cedera, sekitar dua atau tiga pemain. Kami masih memantaunya. Kami akan membuat keputusan itu setelah sesi latihan [Senin] malam ini,” kata Makinka.

“Anda tahu ketika Anda sedang mengerjakan sesuatu, Anda harus terus melakukannya, sehingga Anda dapat melihat apakah mereka sudah siap. Saat ini, kami berusaha untuk konsisten.”