Timnas Indonesia U-17 Tak Pernah Menang, Pelatih Zambia Ogah Terlena
Zambia bertemu timnas U-17 di laga perdana Piala Dunia U-17
Timnas Indonesia U-17 mendapatkan tiga hasil uji coba tidak terlalu bagus dalam persiapan menghadapi Piala Dunia U-17 2025, karena tak pernah meraih kemenangan. Kendati demikian, pelatih Zambia U-17 Dennis Makinka enggan memandang remeh tim Merah Putih junior dengan menganggap pertandingan nanti sebagai 'sebuah tantangan besar' bagi tim besutannya dalam debut mereka di turnamen kelompok umur dunia ini.
Uji coba Zambia U-17 menuai hasil impresif
Putu Panji dan kawan-kawan dikalahkan Paraguay 2-1, dan selanjutnya bermain imbang tanpa gol melawan Pantai Gading sebelum diakhiri dengan draw 1-1 kontra Panama. Sebaliknya, Zambia menuai hasil mengesankan yang menunjukkan kesiapan mereka menyambut Piala Dunia U-17. Setelah mengalahkan Meksiko 3-1, Zambia menaklukkan Kaledonia Baru tiga gol tanpa balas. Menurut Makinka, itu tidak bisa menjadi patokan, karena menganggap Indonesia lebih berpengalaman, karena pernah tampil di ajang ini dua tahun lalu saat menjadi tuan rumah.
Makinka sudah mempelajari kekuatan timnas U-17
“Memasuki Piala Dunia ini sebagai tim pertama kali, dan Indonesia telah berpartisipasi di turnamen ini sebelumnya; ini merupakan tantangan yang cukup besar. Mereka telah menguji kemampuan mereka, dan ini akan menjadi pengalaman pertama kami,” tutur Makinka.
“Tentu saja kami punya rencana. Kami telah menyaksikan mereka bermain di kualifikasi. Kami akan melihat bagaimana mereka akan menghadapi kami, dan kemudian memutuskan dari sana.”
Beberapa pemain Zambia U-17 didera cedera ringan
Hasil uji coba yang impresif dan latihan dengan intensitas tinggi memberikan dampak tersendiri bagi Zambia U-17, karena mereka kini terkendala kebugaran pemain akibat cedera ringan. Menurut Makinka, dia harus berhati-hati dalam menentukan komposisi pemain.
“Kita lihat saja nanti, karena kami mengalami beberapa cedera, sekitar dua atau tiga pemain. Kami masih memantaunya. Kami akan membuat keputusan itu setelah sesi latihan [Senin] malam ini,” kata Makinka.
“Anda tahu ketika Anda sedang mengerjakan sesuatu, Anda harus terus melakukannya, sehingga Anda dapat melihat apakah mereka sudah siap. Saat ini, kami berusaha untuk konsisten.”
