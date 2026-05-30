Cetak Sejarah, Timnas FA7 Indonesia Jumpa Brasil Di Semi-Final IFA7 World Championship 2026

Timnas FA7 Indonesia menorehkan catatan bersejarah, usai memastikan langkah menuju babak semi-final di IFA7 World Championship 2026, yang berlangsung di Honduras.

Hal itu menandai torehan apik sebagai tim sepak bola 7 Indonesia pertama, yang mampu menembus empat besar turnamen dunia.

Prestasi ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia tidak lagi sekadar menjadi peserta, melainkan telah menjelma menjadi kekuatan baru yang diperhitungkan di kancah Football 7 internasional.

Sepanjang turnamen yang berlangsung Stadion Estadio De La Villa Olimpica , Tegucigalpa, Honduras, skuad Merah Putih tampil penuh semangat dan menunjukkan mental baja saat menghadapi lawan-lawan, yang berasal dari 30 negara.

Dengan permainan disiplin, kerja sama tim yang solid, dan daya juang tanpa kompromi, FA7 Indonesia berhasil menyingkirkan sejumlah pesaing kuat untuk mengamankan tempat di semifinal.

    Apa Yang Dikatakan?

    Keberhasilan ini langsung mendapat apresiasi dari Presiden FA7 Indonesia, Raden Bambang Pramukantoro.

    "Saya bangga dan terima kasih kepada seluruh pemain, pelatih, ofisial, sponsor, serta masyarakat Indonesia yang terus memberikan dukungan penuh selama perjuangan tim di Honduras," ucap Bambang.

    “Ini adalah pencapaian bersejarah bagi Football 7 Indonesia. Semua elemen tim telah bekerja keras dan menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di level dunia."

    "Pencapaian hingga semifinal saja sudah menjadi catatan emas bagi olahraga Indonesia," katanya.


    Selangkah Menuju Final

    Namun perjuangan belum selesai. Tantangan terbesar justru sudah menunggu di depan mata. Pada Sabtu sore waktu Honduras atau Minggu pukul 10.00 WIB, di babak semi-final FA7 Indonesia akan menghadapi salah satu kekuatan terbesar dunia, Brasil.

    Jika mampu menaklukkan Brasil, FA7 Indonesia akan melangkah ke partai final dan membuka peluang menjadi juara dunia Football 7.

  • Tentang IFA7

    IFA7 (International Football Association 7) merupakan organisasi olahraga internasional yang fokus pada pengembangan, regulasi, promosi, serta ekspansi olahraga Football 7 (sepak bola 7 lawan 7) pada level Internasional.

    IFA7 hadir sebagai federasi internasional yang menghubungkan berbagai negara, komunitas olahraga, klub, atlet, pelatih, dan penyelenggara kompetisi dalam satu ekosistem Football 7 yang profesional, modern, dan terstruktur secara internasional.

    Selain fokus pada penyelenggaraan kompetisi internasional, IFA7 juga berperan dalam pengembangan pemain dan atlet muda, pengembangan pelatih dan sistem lisensi, pembentukan federasi nasional, pengembangan media dan broadcasting olahraga, serta penguatan industri sports business dan sports entertainment.

    Pengembangan FA7 Indonesia sudah mulai terlihat hasilnya, dimana Indonesia sudah bisa membuktikan bahwa Timnas berhasil mengikuti Piala Dunia IFA7 di Honduras, Amerika Tengah.