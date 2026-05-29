Goal.com
LiveTiket
EAFC Timnas IndonesiaMedia PSSI
GOAL

Bikin Sejarah, Timnas Indonesia Resmi Hadir Di FC Mobile & FC 26

Indonesia
CULTURE
EA FC
Super League
World Cup

Momen bersejarah tercipta usai tim nasional Indonesia secara resmi hadir pada gim besutan EA Sports FC, yakni FC Mobile maupun FC 26.

Itu setelah PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) melakukan kerja sama eksklusif dengan EA Sports FC, yang diumumkan dalam sebuah acara bertajuk The Garuda Club, di Jakarta, Kamis (28/5) malam WIB.

Acara itu dihadiri langsung oleh Franchise Director FC Mobile Asia, Gerry Yulian, dan Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI), Marsal Masita. Tak ketinggalan hadir juga tiga penggawa Garuda, Thom Haye, Witan Sulaeman, dan Marselino Ferdinan.

Kehadiran Timnas Indonesia sekaligus menjadi tim dari Asia Tenggara yang resmi hadir di franchise. Penampilan pertama Jay Idzes dkk di EA Sports FC Mobile dan EA Sports mulai 28 Mei 2026. Mereka akan muncul dengan jersey otentik, kemiripan wajah pemain dunia nyata, serta lambang Garuda yang ikonik.

  • EAFC Timnas IndonesiaRizkaart Cendradiputra (GOAL)

    Apa Yang Dikatakan?

    Franchise Director EA Sports FC Mobile Asia Gerry Yulian mengaku gembira bisa ambil bagian dalam momen bersejarah ini.

    "Hari ini adalah hari bersejarah di mana tim nasional Indonesia resmi hadir dalam ekosistem EA Sports FC. Sebuah kehormatan besar bagi kita semua di sini untuk merayakan momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia, Garuda," ujarnya.

    "Karena momen ini bukan hanya tentang kolaborasi PSSI dengan EA, namun sebuah lambang representasi sepak bola Indonesia di panggung internasional."

    Sementara itu, James Taylor selaku Director of Football Partnerships di EA Sports FC menuturkan: “Kami bangga menyambut tim nasional Indonesia ke EA Sports FC, merayakan salah satu komunitas sepak bola paling bersemangat dan dinamis di dunia."

    "Integrasi ini mencerminkan komitmen kami untuk mendengarkan komunitas kami dan menghadirkan pengalaman yang lebih otentik, yang memungkinkan para penggemar untuk mewakili kebanggaan nasional mereka, baik di EA Sports FC 26 maupun EA Sports FC Mobile.”

    • Iklan
  • Indonesia v Philippines - FIFA World Cup Asian 2nd QualifierGetty Images Sport

    Respon Positif PSSI

    "PSSI itu bangga karena kita sudah ngobrol cukup lama sama EA Sports, sekitar enam bulan ke belakang. Jadi, mereka juga cukup ekspansif hari ini, dan hari ini kita umumkan secara resmi bahwa PSSI berpartner dengan EA Sports sebagai official video game partner untuk dua tahun ke depan," kata Managing Director GSI Marsal Masita.

    Adapun Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan bahwa kolaborasi ini membawa game simulasi sepak bola paling populer di dunia semakin dekat dengan para penggemar sepak bola Indonesia yang penuh gairah.

    “Melalui kemitraan ini, para pemain Indonesia akan merasakan representasi yang lebih besar, konten lokal yang semakin kuat, serta keterlibatan yang lebih mendalam dengan tim nasional Indonesia,” kata Erick.


  • EAFC Thom HayeRizkaart Cendradiputra (GOAL)

    Antusiasme Skuad Garuda

    Ketiga penggawa Garuda yang hadir langsung, mengungkapkan rasa senangnya menyaksikan kehadiran Timnas Indonesia di dalam video game yang berlisensi resmi.

    "Tentu saja, saya rasa semua orang tahu EA Sports. Semua orang menyukai gaming saat ini. Dan bagi para penggemar, bisa berada di sini dan menikmati permainan seperti ini sungguh sangat menyenangkan," ucap Thom Haye.

    "Kita tahu euforia sepak bola di negeri kita ini sangat-sangat tinggi, jadi untuk fan timnas khususnya pasti sangat berpengaruh juga. Mereka bisa bermain game EA Sports ini dan mereka bisa menggunakan juga negara kita," kata Witan Sulaeman.

    "Perasaannya senang soalnya yang saya bilang tadi saya sering main FIFA. Apalagi ada timnas Indonesia, tentunya seru bisa pakai diri sendiri sometimes," tegas Marselino.