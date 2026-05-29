Bikin Sejarah, Timnas Indonesia Resmi Hadir Di FC Mobile & FC 26

Itu setelah PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI) melakukan kerja sama eksklusif dengan EA Sports FC, yang diumumkan dalam sebuah acara bertajuk The Garuda Club, di Jakarta, Kamis (28/5) malam WIB.

Acara itu dihadiri langsung oleh Franchise Director FC Mobile Asia, Gerry Yulian, dan Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI), Marsal Masita. Tak ketinggalan hadir juga tiga penggawa Garuda, Thom Haye, Witan Sulaeman, dan Marselino Ferdinan.

Kehadiran Timnas Indonesia sekaligus menjadi tim dari Asia Tenggara yang resmi hadir di franchise. Penampilan pertama Jay Idzes dkk di EA Sports FC Mobile dan EA Sports mulai 28 Mei 2026. Mereka akan muncul dengan jersey otentik, kemiripan wajah pemain dunia nyata, serta lambang Garuda yang ikonik.