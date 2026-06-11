Fakta bahwa Jepang jarang kebobolan bukanlah kebetulan: hal ini berawal dari organisasi pertahanan yang kokoh. Jepang bermain kompak dan disiplin, serta bergantian antara periode tekanan tinggi dengan fase di mana mereka secara kolektif bertahan di belakang bola.

Secara defensif, Moriyasu biasanya menempatkan timnya dalam formasi 5-2-3, di mana bek sayap ikut menutup ruang jika bek lawan naik ke depan dan terancam menerima bola, seperti yang ditunjukkan pada contoh di bawah ini.

Penyerang ditugaskan untuk menutup jalur umpan ke gelandang pengatur permainan, sementara dua penyerang di sampingnya bergerak ke dalam dan—jika memungkinkan—menjaga tekanan pada bek tengah. Dengan formasi 5-2-3 yang kompak ini, Jepang berusaha menutup poros tengah untuk menghalangi rute paling berbahaya menuju gawang. Dengan demikian, lawan harus bermain sabar untuk melewati blok tersebut.

Jika lawan mengoper bola ke bek sayap yang bebas, salah satu bek sendiri akan maju untuk menangkap dan mengusirnya. Dengan cara ini, mereka berusaha memaksa bola kembali ke belakang, setelah itu tim dapat maju untuk memberikan tekanan lebih tinggi di lapangan.

Youtube: British Elite Scout

Youtube: British Elite Scout

Dalam contoh di atas terlihat bagaimana Jepang menjaga organisasi yang kompak dan memaksa Inggris ke sisi luar, sehingga mereka dapat memberikan tekanan. Inggris bermain dengan tempo yang cukup lambat dalam pertandingan ini, sehingga Jepang hampir tidak mengalami kesulitan. Terutama lini tengah, dengan pemain kreatif seperti Anthony Gordon, Phil Foden, dan Cole Palmer, hampir tidak menyentuh bola. Hal ini juga harus diwaspadai oleh Oranje.

Terutama pada gambar terakhir, terlihat bahwa Foden dibiarkan bebas, tetapi jalur umpan ditutup. Akibatnya, Foden hampir tidak pernah dijangkau sepanjang pertandingan. Namun, jika pemain Manchester City itu memutuskan untuk maju ke area yang lebih tinggi di lapangan, ia dapat dengan mudah dijaga oleh seorang bek tengah dalam formasi pertahanan lima orang. Ini adalah masalah yang sama yang sering dihadapi Oranje saat menghadapi lawan yang bermain dengan lima bek. Karena Oranje secara ofensif juga bermain dengan lima penyerang, pertahanan man-to-man dapat diterapkan dengan mudah.

Di bawah ini terlihat apa tujuan tim Jepang. Jepang berharap dapat memotong semua jalur umpan ke depan, sehingga bola akan mencapai bek sayap yang bebas—dan tekanan dapat diterapkan—atau bola harus dikembalikan ke belakang. Itu adalah sinyal bagi tim untuk maju bersama-sama dan memberikan tekanan lebih tinggi di lapangan.