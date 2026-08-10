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Al Nassr v Neom SC: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Tim yang Menantikan Kota Impian: Neom Menulis Kisah Saudi yang Tak Biasa

FEATURES
Neom SC vs Al-Fayha
Neom SC
Al-Fayha
Saudi Pro League
A. Lacazette
C. Galtier
S. Benrahma
Arab Saudi
Prancis
Aljazair

Kisah luar biasa: sebuah taruhan untuk masa depan

Klub olahraga Neom terus membangun identitasnya di dalam sepakbola Saudi seiring dengan proyek pengembangan Neom di wilayah barat laut Kerajaan, setelah tim ini kini memiliki sejumlah nama besar seperti Alexandre Lacazette dan Said Benrahma, serta telah menjalani satu musim penuh di Liga Pro Saudi.

Neom saat ini menjalani pertandingan-pertandingannya di Stadion Kota Olahraga King Khalid di Tabuk, yang mampu menampung sekitar 12 ribu penonton, hingga selesainya pembangunan stadion masa depan mereka di dalam proyek Neom.

Klub ini terkait dengan proyek Neom, yang menyaksikan pengembangan sejumlah proyek besar di barat laut Saudi, di antaranya "The Line", proyek perkotaan yang menjadi salah satu poros utama visi masa depan kawasan tersebut.

Sepakbola diperkirakan akan hadir dalam visi ini, di mana rencana Saudi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 mencakup proyek Stadion Neom, yang diusulkan mampu menampung lebih dari 46 ribu penonton, dan akan menjadi kandang bagi klub Neom setelah turnamen berlangsung.

Surat kabaras asal Spanyol menerbitkan sebuah laporan mengenai klub Saudi tersebut, pada hari Senin, dengan judul "Neom: Klub sepakbola untuk kota yang belum (rampung)".

  • Dari Al-Shabab ke Neom

    Surat kabar Spanyol itu mengatakan: "Klub ini memiliki sejarah yang mendahului keterkaitannya dengan proyek NEOM; karena didirikan pada tahun 1965, dan pada berbagai fase dikenal dengan nama Klub Al-Suqour sebelum diganti namanya menjadi NEOM Sports Club dalam kerangka investasi yang lebih luas di olahraga Saudi".

    Transformasi juga terjadi di level tim, setelah NEOM promosi ke Liga Pro Saudi (Roshn) pada tahun 2025, dan selama periode berikutnya merekrut sejumlah pemain terkenal, di antaranya Lacazette yang datang dari Lyon, dan Said Benrahma mantan pemain West Ham, di samping Nathan Zeze dan Luciano Rodriguez serta kapten timnas Saudi dan mantan pemain Al-Hilal, Salman Al-Faraj.

    Pelatih asal Prancis Christophe Galtier, yang sebelumnya pernah melatih Paris Saint-Germain, Lille, dan Nice, juga memimpin tim secara teknis.

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    NEOM mengakhiri musim pertamanya di Liga Pro Saudi 2025-2026 di peringkat kedelapan dari 18 tim, setelah meraih 12 kemenangan dalam 34 pertandingan dan mengumpulkan 45 poin.

    Lacazette menjadi pencetak gol terbanyak tim dengan koleksi 11 gol, unggul satu gol atas Benrahma.

    Klub menetapkan target yang lebih besar pada fase mendatang, bersamaan dengan berlanjutnya pengerjaan proyek-proyek NEOM dan perkembangan infrastruktur olahraga yang terkait dengannya.

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  • Stadion masa depan

    Stadion Neom diperkirakan akan menjadi bagian dari proyek "The Line", dengan desain yang ditargetkan mampu menampung lebih dari 46 ribu penonton, serta berada pada ketinggian lebih dari 1.150 kaki di atas permukaan tanah, sesuai gambaran yang tercantum dalam berkas tuan rumah Piala Dunia 2034.

    Seiring proyek yang terus dikembangkan, klub Neom masih berada dalam fase transisi, karena saat ini bertanding di stadion-stadion yang sudah ada, sementara pada saat yang sama bersiap untuk masa depan yang terhubung dengan fasilitas-fasilitas olahraga baru dalam proyek Neom.

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    Surat kabar as menutup dengan pernyataan: "Hal ini menciptakan salah satu hubungan paling aneh antara sebuah tim sepak bola dan tempat yang diwakilinya. Sebagian besar klub membawa sejarah kota asalnya ke mana pun mereka pergi. Sementara klub Neom membawa nama sebuah kota yang masih dalam tahap pembangunan."

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