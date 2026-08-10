Klub olahraga Neom terus membangun identitasnya di dalam sepakbola Saudi seiring dengan proyek pengembangan Neom di wilayah barat laut Kerajaan, setelah tim ini kini memiliki sejumlah nama besar seperti Alexandre Lacazette dan Said Benrahma, serta telah menjalani satu musim penuh di Liga Pro Saudi.

Neom saat ini menjalani pertandingan-pertandingannya di Stadion Kota Olahraga King Khalid di Tabuk, yang mampu menampung sekitar 12 ribu penonton, hingga selesainya pembangunan stadion masa depan mereka di dalam proyek Neom.

Klub ini terkait dengan proyek Neom, yang menyaksikan pengembangan sejumlah proyek besar di barat laut Saudi, di antaranya "The Line", proyek perkotaan yang menjadi salah satu poros utama visi masa depan kawasan tersebut.

Sepakbola diperkirakan akan hadir dalam visi ini, di mana rencana Saudi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 mencakup proyek Stadion Neom, yang diusulkan mampu menampung lebih dari 46 ribu penonton, dan akan menjadi kandang bagi klub Neom setelah turnamen berlangsung.

Surat kabaras asal Spanyol menerbitkan sebuah laporan mengenai klub Saudi tersebut, pada hari Senin, dengan judul "Neom: Klub sepakbola untuk kota yang belum (rampung)".