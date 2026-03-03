Tim-tim Soccer Aid 2026 telah dikonfirmasi, dengan Wayne Rooney, Jordi Alba, dan Edwin van der Sar memimpin daftar legenda sepak bola yang gemilang

Soccer Aid for Unicef akan kembali ke ibu kota untuk pertandingannya yang ke-20 pada 31 Mei 2026. London Stadium akan menjadi tuan rumah bagi deretan bintang sepak bola dan selebriti Hollywood, dengan Rooney, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Manchester United, dipastikan memimpin tim Inggris. Acara ini telah berkembang menjadi salah satu acara olahraga terpenting sejak pertama kali digelar pada 2006, menggabungkan kompetisi atletik elit dengan hiburan berisiko tinggi.

Skuad 2026 diprediksi menjadi salah satu yang paling kompetitif dalam sejarah acara ini, menampilkan campuran pemenang Liga Champions dan sensasi media digital. Edisi tahun ini memiliki makna emosional tambahan karena menandai dua dekade komitmen inisiatif ini dalam mendukung anak-anak yang rentan di seluruh dunia. Dengan lebih dari 60.000 penonton yang diharapkan memadati tribun, atmosfer diprediksi mencapai puncaknya saat hak membanggakan kembali menjadi sorotan.

Rooney, kini berusia 40 tahun, mengungkapkan kebanggaannya yang besar untuk kembali ke acara bersejarah ini. Menurut The Sun, ia mengatakan: "Saya tidak sabar menanti Soccer Aid for Unicef tahun ini dan mengenakan jersey Inggris sekali lagi untuk peringatan ke-20," kata Rooney. "Ini adalah pertandingan Inggris melawan World XI di London Stadium pada 31 Mei, dan tahun ini kami tidak ingin kurang dari kemenangan Inggris. Saya, Coleen, dan para anak-anak menyukai atmosfer dan acara keluarga yang luar biasa yang selalu ditawarkan Soccer Aid for Unicef."