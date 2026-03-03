Getty Images Entertainment
Tim-tim Soccer Aid 2026 telah dikonfirmasi, dengan Wayne Rooney, Jordi Alba, dan Edwin van der Sar memimpin daftar legenda sepak bola yang gemilang
Perayaan ulang tahun bersejarah di Stadion London
Soccer Aid for Unicef akan kembali ke ibu kota untuk pertandingannya yang ke-20 pada 31 Mei 2026. London Stadium akan menjadi tuan rumah bagi deretan bintang sepak bola dan selebriti Hollywood, dengan Rooney, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Manchester United, dipastikan memimpin tim Inggris. Acara ini telah berkembang menjadi salah satu acara olahraga terpenting sejak pertama kali digelar pada 2006, menggabungkan kompetisi atletik elit dengan hiburan berisiko tinggi.
Skuad 2026 diprediksi menjadi salah satu yang paling kompetitif dalam sejarah acara ini, menampilkan campuran pemenang Liga Champions dan sensasi media digital. Edisi tahun ini memiliki makna emosional tambahan karena menandai dua dekade komitmen inisiatif ini dalam mendukung anak-anak yang rentan di seluruh dunia. Dengan lebih dari 60.000 penonton yang diharapkan memadati tribun, atmosfer diprediksi mencapai puncaknya saat hak membanggakan kembali menjadi sorotan.
Rooney, kini berusia 40 tahun, mengungkapkan kebanggaannya yang besar untuk kembali ke acara bersejarah ini. Menurut The Sun, ia mengatakan: "Saya tidak sabar menanti Soccer Aid for Unicef tahun
ini dan mengenakan jersey Inggris sekali lagi untuk peringatan ke-20," kata Rooney. "Ini adalah pertandingan Inggris melawan World XI di London Stadium pada 31 Mei, dan tahun ini kami tidak ingin kurang dari kemenangan Inggris. Saya, Coleen, dan para anak-anak menyukai atmosfer dan acara keluarga yang luar biasa yang selalu ditawarkan Soccer Aid for Unicef."
Ikon-ikon global dan legenda Liga Premier bertabrakan
Skuad World XI tampaknya akan menjadi kekuatan pertahanan yang tangguh, dipimpin oleh legenda abadi Van der Sar. Penambahan kekuatan bintang modern ke dalam skuad adalah bek Barcelona dan Inter Miami, Alba, yang melakukan debut turnamennya setelah karier gemilang bersama Lionel Messi. Bergabung dengan mereka adalah bek andalan Italia, Leonardo Bonucci, memastikan bahwa barisan depan Inggris akan menghadapi tembok pertahanan kelas dunia dalam upaya mencetak gol.
Di bangku cadangan, pertarungan taktis akan sama sengitnya dengan aksi di lapangan. Legenda Olimpiade Usain Bolt akan kembali memimpin World XI, sementara Robbie Williams, pendiri Soccer Aid dan ikon pop, kembali mengelola tim Inggris. Untuk merayakan ulang tahun ke-60 kemenangan Inggris di Piala Dunia 1966, tim tuan rumah akan mengenakan seragam kandang putih khusus yang terinspirasi dari era legendaris Alf Ramsey.
Robbie Williams, yang bertindak sebagai duta Unicef, merefleksikan dampak luar biasa yang telah dihasilkan proyek ini selama dua puluh tahun terakhir. "Saya sangat bangga merayakan 20 tahun Soccer Aid untuk Unicef tahun ini, ini adalah salah satu hal terpenting bagi saya," jelas Williams. "Acara tahun lalu mengumpulkan lebih banyak uang daripada sebelumnya, dan £121 juta telah terkumpul sejak kami memulai – benar-benar mengubah hidup. Mari kita harap kita bisa memecahkan rekor lagi tahun ini."
Misi di balik keajaiban
Tujuan utama acara malam ini tetaplah upaya penggalangan dana untuk misi global penting Unicef. Di luar tujuan dan gemerlapnya acara, dana yang terkumpul melalui penjualan tiket dan donasi langsung dialokasikan untuk melindungi anak-anak dan menyediakan sumber daya yang membantu mereka berkembang. Rooney mencatat bahwa acara ini berfungsi sebagai jembatan unik antara keunggulan olahraga dan suasana ramah keluarga yang resonan dengan semua usia.
"Anak-anak senang melihat legenda sepak bola bersama selebriti dan influencer favorit mereka di lapangan yang sama," kata Rooney. "Tahun lalu, Coleen bepergian ke Polandia bersama Unicef dan melihat langsung bagaimana dana yang terkumpul mendukung anak-anak penyandang disabilitas yang mengungsi dari perang di Ukraina, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan dan kembali menjadi anak-anak seperti biasa. "Jadi, tolong beli tiket dan dukung penyebab luar biasa ini, yang mengubah hidup anak-anak di seluruh dunia."
Inisiatif ini memastikan anak-anak yang terpaksa mengungsi dapat melanjutkan pendidikan mereka dan kembali menjadi anak-anak, menyoroti unsur kemanusiaan di balik daftar pemain yang penuh bintang. Panitia mendorong masyarakat untuk membeli tiket dan mendukung penyebab luar biasa ini, yang mengubah hidup anak-anak di seluruh dunia. Dengan harga mulai dari £20 untuk dewasa, tujuan utama adalah memastikan stadion penuh sesak untuk perayaan 20 tahun.
Seiring dengan persiapan yang terus berlanjut, pesan tetap jelas: meskipun persaingan di lapangan nyata, upaya kolektif untuk mendukung Unicef adalah kemenangan sejati. Pertunjukan paruh waktu yang dijadwalkan dan Zona Penggemar pra-pertandingan dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan dan, akibatnya, donasi yang mendorong perubahan global ini. Setiap kontribusi yang dibuat selama siaran di ITV1 dan STV membantu memperkuat warisan yang dimulai oleh Williams dan timnya dua dekade lalu.
Jalan menuju 31 Mei
Dengan 33 pemain yang sudah dikonfirmasi, para penggemar dapat mengharapkan beberapa penambahan "blockbuster" lainnya yang akan diumumkan dalam beberapa minggu ke depan. Proses perekrutan masih berlangsung untuk kedua tim, dengan kabar bahwa beberapa bintang Premier League yang baru saja pensiun juga akan bergabung.
Skuad Inggris (hingga saat ini) Skuad World XI (hingga saat ini) Robbie Williams (manajer) Usain Bolt (manajer) Joe Hart Edwin van der Sar Joe Marler Jordi Alba Paddy McGuinness Maisie Adam Alex Brooker Jen Beattie Owen Cooper Leonardo Bouncci Jermain Defoe Richard Gadd Toni Duggan Ali Krieger Angry Ginge Nitro Tom Grennan Big Zuu Tom Hiddleston Steph Houghton Damsin Idris Olly Murs Jordan North Wayne Rooney Jill Scott Sam Thompson Theo Walcott
