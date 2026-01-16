Tim Promosi Eredivisie Berniat Pinjam Miliano Jonathans Dari FC Utrecht

Jonathans didatangkan ke De Galgenwaard dari Vitesse pada 1 Januari 2025, dan dianggap sebagai pemain muda berbakat. Namun pada musim ini Jonathans kesulitan mendapat tempat di skuad utama Utrecht, baik di Eredivisie, Europa League, maupun KNVB Beker. Sejauh ini dia sudah memperkuat tim utama sebanyak 14 kali di semua kompetisi, empat di antaranya sebagai starter, serta menyumbang satu asis. Bahkan pemain berusia 21 tahun itu hanya selama 28 menit di Eredivisie sejak November.