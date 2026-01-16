FC Utrecht
Tim Promosi Eredivisie Berniat Pinjam Miliano Jonathans Dari FC Utrecht
Excelsior ingin meminjam Jonathans hingga akhir musim
Peluang Miliano Jonathans untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak pada musim ini terbuka lebar. Klub papan bawah Eredivisie, Excelsior, dikabarkan menaruh minat kepada Jonathans, dan berniat meminjam penyerang timnas Indonesia tersebut hingga 2025/26 berakhir. Laman Soccernews mewartakan, pelatih Ruben den Uil membutuhkan tambahan di sektor penyerangan, mengingat tim besutannya sejauh ini baru mencetak 17 gol sejauh ini, atau terburuk kedua setelah NAC Breda yang hanya menjebol gawang lawan 16 kali. Excelsior saat ini berada di peringkat 14 klasemen sementara dengan 19 poin.
Jonathans hanya bermain sebanyak 28 menit sejak November
Jonathans didatangkan ke De Galgenwaard dari Vitesse pada 1 Januari 2025, dan dianggap sebagai pemain muda berbakat. Namun pada musim ini Jonathans kesulitan mendapat tempat di skuad utama Utrecht, baik di Eredivisie, Europa League, maupun KNVB Beker. Sejauh ini dia sudah memperkuat tim utama sebanyak 14 kali di semua kompetisi, empat di antaranya sebagai starter, serta menyumbang satu asis. Bahkan pemain berusia 21 tahun itu hanya selama 28 menit di Eredivisie sejak November.
Excelsior dinilai lebih serius dibandingkan klub lain
Kesempatan Jonathans memperkuat tim baru di 2026, karena Utrecht telah membuka pintu kepada sang pemain untuk mengembangkan kemampuan. Selain Excelsior, beberapa klub, baik domestik maupun internasional, tertarik untuk meminjam Jonathans. Namun, Excelsior tampaknya menjadi pilihan yang paling konkret saat ini. Meski belum final, Excelsior tampak optimis. Semua pihak saat ini sedang bernegosiasi untuk melihat apakah mereka dapat mencapai kesepakatan.
Apa selanjutnya untuk Jonathans?
Kesempatan mendapatkan menit bermain lebih banyak tentunya menjadi kabar bagus buat timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2026 pada Juli mendatang. Namun sebelum memikirkan bergabung dengan Excelsior maupun memperkuat timnas senior, Jonathans terlebih dulu harus berjuang mendapatkan tempat di skuad utama saat Utrecht bertandang ke Stadion Kras untuk menghadapi FC Volendam, Minggu (18/1) malam WIB.
