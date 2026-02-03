"Tim Paling Menarik Di Eropa!" - Manajer Arsenal Mikel Arteta Balas Kritik Legenda Manchester United Paul Scholes

Perang kata-kata dimulai setelah mantan gelandang Manchester United Scholes mengkritik gaya permainan Arsenal, khususnya cara mereka menyerang dan ketergantungan yang berlebihan pada bola mati. Scholes menyatakan bahwa meskipun efektif, Meriam London versi saat ini kurang memiliki kilau seperti para pemenang gelar sebelumnya.

Berbicara menjelang leg kedua yang menentukan melawan Chelsea, Arteta dengan cepat menawarkan pandangan yang kontras. Pelatih asal Spanyol itu mengungkapkan bahwa dia memberikan gambaran yang sangat berbeda tentang daya tarik timnya.

"Saya mendengar hal yang sepenuhnya berlawanan: di seluruh Eropa dikatakan bahwa kami adalah tim paling menarik di Eropa – gol terbanyak, clean sheet terbanyak," kata Arteta. "Mungkin saya memiliki sumber yang berbeda."

Ketika didesak mengapa ada perbedaan yang begitu mencolok antara pengamat domestik dan pengagum asing, Arteta memberikan jawaban yang jenaka, meminta detail kontak para pengkritiknya. "Saya tidak tahu siapa saja. Kirimkan saya nama, alamat, dan emailnya, dan mungkin kita bisa bicara, tetapi saya tidak bisa memberi Anda daftar lengkap semua orang."