"Tim Paling Menarik Di Eropa!" - Manajer Arsenal Mikel Arteta Balas Kritik Legenda Manchester United Paul Scholes
"Saya mendengar sebaliknya"
Perang kata-kata dimulai setelah mantan gelandang Manchester United Scholes mengkritik gaya permainan Arsenal, khususnya cara mereka menyerang dan ketergantungan yang berlebihan pada bola mati. Scholes menyatakan bahwa meskipun efektif, Meriam London versi saat ini kurang memiliki kilau seperti para pemenang gelar sebelumnya.
Berbicara menjelang leg kedua yang menentukan melawan Chelsea, Arteta dengan cepat menawarkan pandangan yang kontras. Pelatih asal Spanyol itu mengungkapkan bahwa dia memberikan gambaran yang sangat berbeda tentang daya tarik timnya.
"Saya mendengar hal yang sepenuhnya berlawanan: di seluruh Eropa dikatakan bahwa kami adalah tim paling menarik di Eropa – gol terbanyak, clean sheet terbanyak," kata Arteta. "Mungkin saya memiliki sumber yang berbeda."
Ketika didesak mengapa ada perbedaan yang begitu mencolok antara pengamat domestik dan pengagum asing, Arteta memberikan jawaban yang jenaka, meminta detail kontak para pengkritiknya. "Saya tidak tahu siapa saja. Kirimkan saya nama, alamat, dan emailnya, dan mungkin kita bisa bicara, tetapi saya tidak bisa memberi Anda daftar lengkap semua orang."
Statistik Arsenal
Meskipun julukan "membosankan" yang disematkan pada Scholes mungkin mengganggu para pendukung Arsenal, sebagian besar statistik mendukung pernyataan Arteta tentang dominasinya. Meriam London telah menjadi kekuatan yang tak kenal lelah musim ini, menjadi tim pertama dalam sejarah yang memenangkan kedelapan pertandingan mereka di fase liga Liga Champions.
Di Liga Primer, mereka bertengger di puncak dan unggul enam poin dari Manchester City, setelah baru-baru ini menumbangkan perlawanan Leeds United. Viktor Gyokeres saat ini memimpin daftar pencetak gol terbanyak Arsenal dengan enam gol, membuktikan bahwa lini serang berfungsi dengan baik meskipun mendapat kritik.
Namun, Scholes benar tentang satu hal: ketajaman Arsenal dari situasi bola mati. Meriam London telah mencetak 17 gol dari bola mati musim ini - tiga gol lebih banyak daripada klub lain.
Bersiaap untuk Piala Liga
Perdebatan verbal menjadi latar belakang malam yang sangat penting di Emirates Stadium. Arsenal menjamu Chelsea dengan keunggulan agregat tipis 3-2 dari leg pertama, mengetahui bahwa hasil imbang sudah cukup untuk mengamankan tiket ke final.
Arteta ingin mengubah "kegembiraan" ini menjadi trofi. Klub terakhir kali memenangkan Piala Liga di bawah asuhan George Graham pada tahun 1993, puasa gelar yang sangat ingin diakhiri oleh manajer saat ini. Ia mendesak para pendukung untuk menciptakan atmosfer yang mencerminkan posisi tim di Eropa.
"Yang terpenting adalah menyatukan tim, pemain, dan semua pendukung kami untuk menikmati momen itu," katanya. "[Memenangkan trofi] adalah siklus yang ingin Anda ulangi terus-menerus, dan kita masih harus melakukannya."
Meskipun baru-baru ini mengalami kekalahan yang menegangkan dari Manchester United di kandang, Arteta menepis kekhawatiran akan kecemasan di tribun. "Saya mengharapkan penonton, seperti yang telah terjadi sepanjang musim, bersama kami," tegasnya. "Kita memiliki kesempatan untuk pergi ke Wembley bersama-sama."
Chelsea siap untuk pertarungan fisik
Di bangku cadangan lawan, manajer Chelsea Liam Rosenior berencana untuk membalikkan keadaan. Bos The Blues itu menolak untuk terlibat dalam permainan psikologis tentang potensi kecemasan Arsenal, lebih memilih untuk fokus pada ketahanan skuadnya sendiri.
"Kita lihat saja," kata Rosenior ketika ditanya apakah ia bisa memanfaatkan kegugupan di Emirates Stadium. "Kami akan bermain sesuai gaya permainan kami."
Namun, Chelsea menghadapi tantangan mereka sendiri. Rosenior mengonfirmasi bahwa Jamie Gittens kemungkinan akan absen dalam pertandingan ini setelah mengalami cedera hamstring dalam kemenangan atas West Ham. Selain itu, masih ada ketidakpastian mengenai pada Estevao Willian, yang masih menjalani cuti khusus.
Rosenior memprediksi "pertandingan yang sangat menguras fisik" tetapi percaya bahwa timnya memiliki pengalaman bermain di pertandingan besar untuk membalikkan keadaan. "Mereka bisa bermain di pertandingan besar; mereka bisa tampil bagus di pertandingan besar, dan ini jelas merupakan pertandingan besar pada hari Selasa," katanya.
