Tim Nasional Wanita AS tetap berada di peringkat ke-2 dalam Peringkat Dunia Wanita FIFA terbaru, sementara Inggris naik ke peringkat ketiga setelah kemenangan baru-baru ini atas tim peringkat pertama yang tak berubah, Spanyol.

Edisi terakhir peringkat tersebut dirilis pada bulan Agustus, dengan perubahan-perubahan sebagai berikut: Inggris naik satu peringkat ke posisi ketiga, Jerman turun satu peringkat ke posisi keempat, dan Jepang melonjak tiga peringkat ke posisi kelima.

USWNT mencatatkan rekor 2-1 melawan Nadeshiko dalam pertandingan-pertandingan terbaru. Di antara tim-tim dalam 10 besar, Jepang adalah tim yang mengalami kenaikan peringkat terbesar.