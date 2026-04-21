Tim Nasional Wanita AS tetap berada di peringkat ke-2 dalam Peringkat Dunia Wanita FIFA terbaru
Tim Nasional Wanita AS tetap berada di peringkat ke-2 dalam Peringkat Dunia Wanita FIFA terbaru
Tim Nasional Wanita AS tetap berada di peringkat ke-2 dalam Peringkat Dunia Wanita FIFA terbaru, sementara Inggris naik ke peringkat ketiga setelah kemenangan baru-baru ini atas tim peringkat pertama yang tak berubah, Spanyol.
Edisi terakhir peringkat tersebut dirilis pada bulan Agustus, dengan perubahan-perubahan sebagai berikut: Inggris naik satu peringkat ke posisi ketiga, Jerman turun satu peringkat ke posisi keempat, dan Jepang melonjak tiga peringkat ke posisi kelima.
USWNT mencatatkan rekor 2-1 melawan Nadeshiko dalam pertandingan-pertandingan terbaru. Di antara tim-tim dalam 10 besar, Jepang adalah tim yang mengalami kenaikan peringkat terbesar.
Perebutan posisi teratas klasemen tetap ketat
Di bagian lain klasemen, Kanada dan Belanda masing-masing naik satu peringkat dan berhasil masuk 10 besar.
Selisih poin di puncak klasemen hanya 28,44, dengan timnas wanita AS (USWNT) tertinggal dari Spanyol dengan 2.054,65 poin dibandingkan dengan 2.083,09 poin milik Spanyol.
Bagaimana peringkat tersebut dihitung
"Tim-tim diberi peringkat 'berdasarkan nilai yang mencerminkan kekuatan aktual mereka. Oleh karena itu, banyak hal yang dapat dipelajari mengenai nilai peringkat, atau poin peringkat, suatu tim," demikian pernyataan FIFA di situs web mereka.
Kriteria utama yang digunakan dalam peringkat tersebut adalah:
Hasil pertandingan
Kandang vs. tandang, atau lapangan netral
Pentingnya pertandingan
Perbedaan WWR antara kedua tim
Pergerakan besar lainnya dari peringkat terbaru termasuk Korea DPR yang keluar dari 10 besar ke peringkat ke-11, Belanda yang masuk ke 10 besar, dan pergerakan terbesar dalam peringkat dimiliki oleh Samoa Amerika, yang naik 17 peringkat. Suriname mengalami penurunan terbesar, turun 14 peringkat.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Edisi berikutnya dari peringkat tersebut akan diterbitkan pada 16 Juni 2026.