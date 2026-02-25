Tim kampanye calon presiden Barcelona bersikeras bahwa Harry Kane 'tertarik' untuk pindah dari Bayern Munich

Kane masih bersinar di Bundesliga bersama Bayern dan terus mencetak gol untuk raksasa Bavaria tersebut. Pemain internasional Inggris ini telah mencetak 28 gol dalam 23 pertandingan liga sejauh musim ini, saat ia berusaha memecahkan rekor terkenal Lewandowski. Prestasi mencetak golnya telah memicu spekulasi bahwa Barcelona ingin membawanya ke Camp Nou pada akhir musim. Kontrak Kane dengan Bayern akan berakhir pada 2027 dan perpanjangan kontrak belum disepakati. Bayern dilaporkan "yakin" Kane akan tetap bertahan, namun spekulasi tentang masa depannya kemungkinan akan terus berlanjut hingga kesepakatan tercapai.

Vilajoana mengatakan bahwa Kane akan menjadi pilihan yang sempurna untuk Barcelona. Ia mengatakan kepada ESPN: "Saya pikir dia adalah pemain yang akan menjadi pilihan yang bagus, tergantung pada situasinya: dia adalah Harry Kane. Kane adalah penyerang tengah yang akan cocok sempurna dengan gaya bermain kami. Dia adalah penyerang yang mampu turun ke belakang untuk berkolaborasi dengan rekan setimnya. Dia juga mampu bermain sebagai penyerang murni No.9, seorang pembunuh, seorang penuntas. Dia adalah pemain yang membawa mobilitas. Dia juga tampil baik saat tim lawan bertahan dalam. Dia akan menambah nilai besar bagi permainan Barcelona."