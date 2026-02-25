Getty/GOAL
Tim kampanye calon presiden Barcelona bersikeras bahwa Harry Kane 'tertarik' untuk pindah dari Bayern Munich
Masa depan Kane belum diputuskan secara final.
Kane masih bersinar di Bundesliga bersama Bayern dan terus mencetak gol untuk raksasa Bavaria tersebut. Pemain internasional Inggris ini telah mencetak 28 gol dalam 23 pertandingan liga sejauh musim ini, saat ia berusaha memecahkan rekor terkenal Lewandowski. Prestasi mencetak golnya telah memicu spekulasi bahwa Barcelona ingin membawanya ke Camp Nou pada akhir musim. Kontrak Kane dengan Bayern akan berakhir pada 2027 dan perpanjangan kontrak belum disepakati. Bayern dilaporkan "yakin" Kane akan tetap bertahan, namun spekulasi tentang masa depannya kemungkinan akan terus berlanjut hingga kesepakatan tercapai.
Vilajoana mengatakan bahwa Kane akan menjadi pilihan yang sempurna untuk Barcelona. Ia mengatakan kepada ESPN: "Saya pikir dia adalah pemain yang akan menjadi pilihan yang bagus, tergantung pada situasinya: dia adalah Harry Kane. Kane adalah penyerang tengah yang akan cocok sempurna dengan gaya bermain kami. Dia adalah penyerang yang mampu turun ke belakang untuk berkolaborasi dengan rekan setimnya. Dia juga mampu bermain sebagai penyerang murni No.9, seorang pembunuh, seorang penuntas. Dia adalah pemain yang membawa mobilitas. Dia juga tampil baik saat tim lawan bertahan dalam. Dia akan menambah nilai besar bagi permainan Barcelona."
Kami pikir dia mungkin tertarik.
Manajer kampanye Vilajoana, Jordi Codina, semakin memperkuat spekulasi tentang kemungkinan transfer dengan menegaskan bahwa telah terjadi kontak dengan Kane. Ia mengatakan kepada Mundo Deportivo: "Seperti yang kami jelaskan beberapa hari yang lalu, kami—bukan secara pribadi, tetapi melalui orang-orang yang bertindak atas nama kami—telah mengadakan percakapan dan sebagainya, dan kami yakin pemain tersebut mungkin tertarik. Faktanya, saya yakin banyak pemain akan bersedia berbicara dan bergabung dengan Barça jika Barça menghubungi mereka.
“Harry Kane, seperti yang kami jelaskan beberapa hari yang lalu, adalah pemain dengan permainan umpan yang sangat baik. Dia adalah pencetak gol. Dia adalah pemain dengan pengalaman yang terbukti. Saya yakin sepenuhnya bahwa Harry Kane akan cocok sempurna dengan gaya bermain Barça.
“Dari sini, beberapa hal harus terjadi. Pertama, kami harus melihat bagaimana kondisi klub dan keuangannya, karena sayangnya saya rasa kondisinya mungkin lebih buruk dari yang diberitahukan kepada kami. Kemudian kami harus bernegosiasi dengan klubnya dan dengannya, yang menurut saya adalah bagian yang paling mudah.”
Barcelona 'pasti membutuhkan penyerang tengah'
Codina juga menyoroti kebutuhan Barcelona untuk merekrut penyerang tengah pada bursa transfer musim panas. Penyerang senior Robert Lewandowski diperkirakan akan hengkang saat kontraknya berakhir, dan Codina mengatakan pengganti akan dibutuhkan untuk pemain berusia 37 tahun tersebut.
"Kami yakin tim pasti membutuhkan penyerang tengah, terutama karena tampaknya sangat mungkin Lewandowski tidak akan bertahan. Jadi, jika Lewandowski tidak bertahan, penyerang tengah pasti dibutuhkan," tambahnya.
"Mengingat karakteristik dan formasi tim, mungkin ada opsi yang berbeda. Kami pasti membutuhkan bek tengah. Saat ini, kami memiliki beberapa bek tengah yang sangat baik, tetapi mungkin kami kekurangan jenis pemain lain untuk melengkapi mereka. Dan pendapat pribadi saya adalah kami perlu memperkuat posisi bek sayap."
Der Klassiker berikutnya untuk Kane
Kane ditanya tentang kabar kepindahannya ke Barcelona baru-baru ini dan menegaskan bahwa dia tidak tahu apa-apa, mengatakan: ”Saya belum mendengar apa-apa tentang itu. Ayah dan saudara saya yang menangani semuanya, tapi mereka belum memberitahu saya. Seperti yang sudah saya katakan, saya sangat bahagia di Bayern. Saya fokus pada musim ini dan waktu saya di Bayern. Saya menganggapnya sebagai pujian.”
Penyerang tersebut saat ini fokus pada pertandingan besar lainnya untuk Bayern, karena raksasa Bavaria akan menghadapi Dortmund dalam laga puncak klasemen Bundesliga pada Sabtu.
