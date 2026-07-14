Tim ini tidak memberi celah bagi para bintang Prancis: Leonardo dan Maldini, teladan yang harus ditiru adalah Spanyol

Prancis tak lagi dikenali dari para bintangnya, yang tiba-tiba semuanya meredup. Spanyol tampil luar biasa sebagai sebuah tim, terlepas dari bintang muda Yamal. Ini terjadi untuk pertama kalinya di Piala Dunia ini; terjadi di babak semifinal. Pada saat yang paling tidak tepat dan di hari terburuk dalam kalender Prancis: 14 Juli, yang diperingati sebagai hari nasional. Tidak perlu merebut Bastille, juga tidak perlu merevolusi apa yang telah terlihat sejauh ini. Cukup bagi timnas asuhan Deschamps untuk mengulangi performa yang telah ditunjukkan hingga saat ini. Namun, Prancis gagal melakukannya, dan kini – jika hal itu relevan – paling banter hanya bisa meraih posisi ketiga: medali perunggu yang simbolis, sebuah langkah mundur dibandingkan gelar juara 2018 dan final 2022.





Sejarah mencatat bahwa tanda-tanda kemenangan Spanyol di semifinal sudah terlihat dalam edisi-edisi terbaru Nations League dan Kejuaraan Eropa. Namun, dalam semifinal yang dimainkan di Dallas, bukan sejarah yang turun ke lapangan, melainkan kronologi pertandingan. Dan justru laporan pertandingan itulah yang menceritakan tentang pertandingan yang dirancang dengan sangat baik oleh Pelatih De la Fuente dan dibuka oleh kelalaian yang tidak pantas dari Digne terhadap Yamal, yang memberikan kunci untuk membuka skor melalui tendangan penalti Oyarzabal.





Oyarzabal sendiri merupakan rahasia tersembunyi dari tim Spanyol yang terutama dipuji karena permainan bola kaki yang indah dari para gelandang, dengan Rodri sebagai “guru” dan baik Olmo maupun Fabián sebagai murid-murid yang luar biasa. Namun, penyerang tengah ini sangat penting, karena ia memberikan harmoni dan kepraktisan pada permainan, menerapkan di lapangan apa yang disarankan pelatih dari bangku cadangan. Sesuatu yang indah namun bukan hal yang mustahil. Justru sebaliknya. Pelatih De la Fuente telah membina dan memelihara Oyarzabal sejak level junior, bersama dengan sosok lain yang jarang disorot namun sangat penting: “kiper terbang” Unai Simón. Bersama mereka ada pemain lain pula, yang membuktikan bahwa sistem pembinaan Spanyol, dari level junior hingga tim nasional senior, telah berjalan dengan baik. Sangat bagus. Dan ini adalah model yang seharusnya kita jadikan teladan. De la Fuente adalah pelatih federasi, yang berkembang dengan melatih berbagai tim U-16 hingga U-21. Setelah bergabung dengan tim nasional senior, ia pun memimpin para mantan anak asuhnya yang kini telah tumbuh dewasa. Beberapa di antaranya, bahkan menjadi pemain hebat.





Inilah model sejati yang harus ditiru juga di Italia. Yaitu model Spanyol. Bukan sekadar dalam gaya bermain – yang bergantung pada bakat – melainkan dalam pendekatan: mulai usia enam belas tahun ke atas, para calon pemain timnas Italia harus didampingi, dipantau, diintegrasikan, dan dididik agar nantinya dapat dimasukkan ke dalam skuad senior. Tanpa terburu-buru dan tanpa berlebihan, tetapi dengan proyek yang nyata, yang seharusnya segera diterapkan olehMaldini dan Leonardo, dengan mengatur kerja di Coverciano seperti yang dilakukan dulu, seperti yang dilakukan oleh Bearzot dan Vicini dimasa lalu yang berhasil mencapai puncak dengan membawa bekal pengetahuan yang mereka peroleh dari bawah, yaitu sejak mereka menciptakan dan membina talenta melalui tim junior.





Kita akan lihat apakah model Spanyol benar-benar akan menjadi acuan bagi Italia. Untuk saat ini, belum diketahui siapa yang akan menjadi pelatih kepala, meskipun peluang Pirlo semakin meningkat. Siapa pun itu, ia layak mendapatkan ucapan “semoga sukses” yang tulus dan penuh semangat. Sementara itu, tim Spanyol asuhan De la Fuente telah menyamai rekor 37 pertandingan tanpa kekalahan yang sebelumnya dipegang oleh tim Italia asuhan Roberto Mancini, yang kini banyak orang tetap mengingat hanya karena “pengkhianatan” pada Agustus 2023. Kita lihat saja nanti… Sementara itu, kita akan menikmati penampilan luar biasa Spanyol di final dan Prancis yang tak lagi dikenali di “final kecil”. Sebuah hasil yang tak pernah benar-benar diprediksi oleh siapa pun.