Tim Geypens Dapat Menit Bermain Terlama, FC Emmen Dibekap Pemuncak Klasemen

FC Emmen tidak berhasil mempertahankan hasil positif setelah dipaksa mengakui keunggulan pemuncak klasemen sementara Eerste Divisie, ADO Den Haag, dengan skor ketat 2-1 di Stadion WerkTalent, Sabtu (6/12) dini hari WIB.

Pemain sayap diaspora Tim Geypens kembali masuk ke dalam starting eleven sejak terakhir kali pada 24 Oktober lalu ketika menaklukkan Jong Ajax 1-0. Geypens pun berada di atas lapangan lebih lama untuk pertama kalinya pada musim ini. Dia dimainkan selama 87 menit setelah sebelumnya sempat bermain 82 menit melawan Jong Ajax.

Emmen sebetulnya mengawali laga dengan baik setelah mereka membuka keunggulan saat laga baru berjalan lima menit melalui Romano Postema. Tetapi mereka tidak berhasil mempertahankannya ketika Luka Reischl menaklukkan Luca Unbehaun di menit ke-38.

Tim tamu berusaha kembali mengungguli lawannya di babak kedua. Emmen pun harus mengakui keunggilan ADO selepas Cameron Peupion memaksa Unbehaun memungut bola dari jalannya untuk kali kedua pada menit ke-71 sekaligus memastikan kemenangan.