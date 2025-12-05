FC Emmen
Tim Geypens Dapat Menit Bermain Terlama, FC Emmen Dibekap Pemuncak Klasemen
Geypens dipercaya tampil sejak menit pertama
FC Emmen tidak berhasil mempertahankan hasil positif setelah dipaksa mengakui keunggulan pemuncak klasemen sementara Eerste Divisie, ADO Den Haag, dengan skor ketat 2-1 di Stadion WerkTalent, Sabtu (6/12) dini hari WIB.
Pemain sayap diaspora Tim Geypens kembali masuk ke dalam starting eleven sejak terakhir kali pada 24 Oktober lalu ketika menaklukkan Jong Ajax 1-0. Geypens pun berada di atas lapangan lebih lama untuk pertama kalinya pada musim ini. Dia dimainkan selama 87 menit setelah sebelumnya sempat bermain 82 menit melawan Jong Ajax.
Emmen sebetulnya mengawali laga dengan baik setelah mereka membuka keunggulan saat laga baru berjalan lima menit melalui Romano Postema. Tetapi mereka tidak berhasil mempertahankannya ketika Luka Reischl menaklukkan Luca Unbehaun di menit ke-38.
Tim tamu berusaha kembali mengungguli lawannya di babak kedua. Emmen pun harus mengakui keunggilan ADO selepas Cameron Peupion memaksa Unbehaun memungut bola dari jalannya untuk kali kedua pada menit ke-71 sekaligus memastikan kemenangan.
Catatan enam laga tanpa kekalahan putus
Hasil ini membuat penggawa Emmen meninggalkan lapangan dengan kepala tertunduk. Sebab mereka gagal melanjutkan catatan tanpa kekalahan di enam laga Eerste Divisie beruntun. Emmen pun tertahan di peringkat sepuluh klasemen sementara dengan 25 poin. Sedangkan ADO makin kokoh di puncak setelah mengoleksi 49 poin.
Kesempatan bangkit saat main di kandang
Geypens dan Emmen akan berusaha menebus kekalahan itu saat mereka bermain di kandang pada akhir pekan mendatang. Emmen akan menyambut tim peringkat 14, Helmond di Stadion De Oude Meerdijk, Sabtu (13/12) malam WIB.
Susunan pemain
ADO Den Haag: Kilian Nikiema; Steven van der Sloot, Milan Hokke, Matteo Waem, Sekou Sylla; Juho Kilo, Jari Vlak; Daryl van Mieghem, Luka Reischl, Evan Rottier; Jesse Bal.
FC Emmen: Luca Unbehaun; Daniel Beukers, Christian Ostergaard, Pascal Mulder, Lukas Larsen; Rodney Kongolo, Adam Claridge, Tim Geypens, Alaa Bakir; Stan van Manen, Romano Postema.
