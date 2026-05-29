Seperti dilaporkan Sky, telah terbentuk dua kubu di dalam klub terkait masalah pelatih. Salah satunya dipimpin, antara lain, oleh direktur olahraga Marcel Schäfer, yang "sangat puas" dengan kinerja Werner di klub asal Saxony tersebut dan berupaya memperpanjang kontraknya yang berlaku hingga 2027.
Diterjemahkan oleh
Tim asuhan Jürgen Klopp dikabarkan akan berperan: Apakah Ole Werner akan segera dipecat dari RB Leipzig?
Di sisi lain, pihak lainnya adalah "Tim Global" perusahaan tersebut, yang dipimpin oleh Jürgen Klopp sebagai Kepala Sepak Bola Global. Padahal, Klopp-lah yang mendorong perekrutan Werner pada musim panas lalu. Namun, menurut laporan tersebut, keraguan terhadap Werner kini semakin meningkat setidaknya di dalam "Tim Global" tersebut, meskipun secara faktual kinerjanya baik. Bahkan, pemutusan kontrak pada musim panas pun kini tidak lagi dapat dikesampingkan. Dan itu akan menjadi kejutan besar.
- Getty Images Sport
Apakah keberhasilan Werner dalam menjalani perombakan besar-besaran di RB Leipzig dan lolos ke babak kualifikasi Liga Champions hanyalah soal "keberuntungan" dan "kebetulan"?
Pasalnya, situasi saat ini seharusnya sangat menguntungkan bagi Werner. Setelah musim Bundesliga terburuk dalam sejarah klub pada musim 2024/25—yang mengakibatkan RB gagal lolos ke kompetisi internasional—Leipzig justru mencatatkan salah satu musim terbaiknya di bawah asuhan Werner. Mereka hanya terpaut dua poin dari rekor terbaik pada musim perdana 2016/17.
Werner sendiri saat ini berada di posisi teratas dalam sejarah pelatih Leipzig dengan rata-rata 1,95 poin per pertandingan dari 38 pertandingan resmi. Hal ini terjadi meskipun pria berusia 38 tahun tersebut harus mengelola perubahan radikal di RB di bawah tekanan olahraga yang besar. Pasalnya, RB kehilangan tiga pencetak gol terbaik tim pada musim sebelumnya, yaitu Benjamin Sesko, Xavi Simons, dan Lois Openda. Selain itu, Yussuf Poulsen dan Kevin Kampl, dua dari sedikit figur panutan, juga meninggalkan klub.
Namun, Werner berhasil menggalang dukungan tim, dilaporkan mendapat dukungan penuh dari para pemain, dan membantu beberapa di antaranya naik ke level berikutnya secara olahraga. Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald, dan tentu saja rekrutan baru andalan Yan Diomande hanyalah tiga contohnya.
Namun, Werner tampaknya harus khawatir akan posisinya karena tekanan dari pihak manajemen. "Sedikit keberuntungan di sini, sedikit kebetulan di sana, terlalu banyak faktor Diomande di sana, tidak ada ide permainan yang sepenuhnya meyakinkan," demikian bunyi laporan Sky mengenai keraguan besar di "Global Team" terkait nasib Werner.
- getty
Mintzlaff menuntut dan mendapatkan tiket kualifikasi Liga Champions — apakah Werner tetap akan hengkang dalam waktu dekat?
Bahwa di Leipzig masih terasa ketidakpuasan meskipun meraih poin yang cukup baik dan menunjukkan perkembangan dibandingkan dengan musim lalu yang bencana, sudah terlihat sejak Februari. Saat itu, CEO Red Bull Oliver Mintzlaff menjadi sorotan setelah tersingkir di perempat final Piala Jerman melawan FC Bayern (0-2) dengan pernyataan-pernyataannya yang kontroversial.
Penampilan Leipzig melawan Bayern yang sangat dominan tahun ini memang "lumayan". Namun, Mintzzlaff langsung menyinggung kegagalan sebelumnya di Bundesliga, di mana mereka hanya meraih empat poin dari pertandingan melawan Mainz, St. Pauli, dan Köln.
"Di liga, itu sama sekali bukan yang kami inginkan. Di sini saya menuntut pertanggungjawaban tim," kata Mintzlaff dengan nada marah dan kembali meningkatkan tekanan pada Werner dan kawan-kawan. Sebenarnya, pihak klub selalu menyoroti perombakan besar-besaran dan menetapkan target musim ini hanya untuk lolos ke kompetisi internasional. Namun, Mintzlaff menegaskan: "Saya ingin ke Liga Champions!" Sebuah target yang menurutnya saat itu "bisa dicapai": "Tim ini tidak kekurangan pengalaman, melainkan kemampuan untuk menunjukkan apa yang mereka bisa lakukan selama 90 menit di setiap pertandingan Bundesliga." Tak lama setelah itu, Bild melaporkan bahwa Werner semakin tertekan di RB dan suasana "semakin membeku".
Namun, kini Werner telah mencapai target yang ditetapkan Mintzlaff sendirian dengan tim yang sepenuhnya diperbarui, namun tampaknya ia tetap harus khawatir akan posisinya. Jika jajaran manajemen olahraga di bawah Schäfer tidak dapat meyakinkan dewan direksi Red Bull yang berkuasa di bawah Mintzlaff mengenai Werner, situasinya bisa benar-benar menjadi sulit.