Tim asuhan Jürgen Klopp dikabarkan akan berperan: Apakah Ole Werner akan segera dipecat dari RB Leipzig?

Pasalnya, situasi saat ini seharusnya sangat menguntungkan bagi Werner. Setelah musim Bundesliga terburuk dalam sejarah klub pada musim 2024/25—yang mengakibatkan RB gagal lolos ke kompetisi internasional—Leipzig justru mencatatkan salah satu musim terbaiknya di bawah asuhan Werner. Mereka hanya terpaut dua poin dari rekor terbaik pada musim perdana 2016/17.

Werner sendiri saat ini berada di posisi teratas dalam sejarah pelatih Leipzig dengan rata-rata 1,95 poin per pertandingan dari 38 pertandingan resmi. Hal ini terjadi meskipun pria berusia 38 tahun tersebut harus mengelola perubahan radikal di RB di bawah tekanan olahraga yang besar. Pasalnya, RB kehilangan tiga pencetak gol terbaik tim pada musim sebelumnya, yaitu Benjamin Sesko, Xavi Simons, dan Lois Openda. Selain itu, Yussuf Poulsen dan Kevin Kampl, dua dari sedikit figur panutan, juga meninggalkan klub.

Namun, Werner berhasil menggalang dukungan tim, dilaporkan mendapat dukungan penuh dari para pemain, dan membantu beberapa di antaranya naik ke level berikutnya secara olahraga. Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald, dan tentu saja rekrutan baru andalan Yan Diomande hanyalah tiga contohnya.

Namun, Werner tampaknya harus khawatir akan posisinya karena tekanan dari pihak manajemen. "Sedikit keberuntungan di sini, sedikit kebetulan di sana, terlalu banyak faktor Diomande di sana, tidak ada ide permainan yang sepenuhnya meyakinkan," demikian bunyi laporan Sky mengenai keraguan besar di "Global Team" terkait nasib Werner.