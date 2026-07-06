Ada Tiga Wakil ASEAN, Piala Presiden 2026 Siap Digelar Dengan Hadiah Melimpah

Grup A dihuni oleh Persib Bandung, Arema FC, DPMM FC (Brunei), dan Tampines Rovers (Singapura). Serta Grup B diisi oleh Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan dan Port FC (Thailand). Dua lokasi Piala Presiden 2026 ini adalah Stadion Si Jalak Harupat, Bandung dan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.
Hal tersebut diungkapkan Ketua OC Piala Presiden 2026 Tsamara Amany dalam sesi konferensi pers kepada media, yang juga dihadiri oleh Erick Thohir (Ketua Umum PSSI), Maurarar Sirait (Ketua SC Piala Presiden), Harsiwi Achmad (Direktur Emtek Media), serta perwakilan pemain dan ofisial tim, di SCTV Tower, Jakarta, Senin (6/7) siang WIB.