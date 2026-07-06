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Konferensi Pers Piala Presiden 2026Rizkaart Cendradiputra (GOAL)
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Ada Tiga Wakil ASEAN, Piala Presiden 2026 Siap Digelar Dengan Hadiah Melimpah

Super League
Persib Bandung
Persija Jakarta
Arema
Persebaya Surabaya
Tampines Rovers FC
PSMS
Port FC
Brunei DPMM

Sebanyak delapan klub peserta dari empat negara akan ambil bagian pada turnamen pramusim Piala Presiden 2026 yang rencananya akan bergulir pada 25 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Delapan tim akan itu dibagi ke dalam dua grup yang dihuni oleh satu tuan rumah.

Grup A dihuni oleh Persib Bandung, Arema FC, DPMM FC (Brunei), dan Tampines Rovers (Singapura). Serta Grup B diisi oleh Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan dan Port FC (Thailand). Dua lokasi Piala Presiden 2026 ini adalah Stadion Si Jalak Harupat, Bandung dan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Hal tersebut diungkapkan Ketua OC Piala Presiden 2026 Tsamara Amany dalam sesi konferensi pers kepada media, yang juga dihadiri oleh Erick Thohir (Ketua Umum PSSI), Maurarar Sirait (Ketua SC Piala Presiden), Harsiwi Achmad (Direktur Emtek Media), serta perwakilan pemain dan ofisial tim, di SCTV Tower, Jakarta, Senin (6/7) siang WIB.

  • Konferensi Pers Piala Presiden 2026Rizkaart Cendradiputra (GOAL)

    Tiga Wakil ASEAN

    Tsamara mengungkapkan alasannya mengundang tiga klub ASEAN pada edisi kali ini, yang diharapkannya bisa memberikan tantangan kepada klub lokal untuk bisa bersaing. Hadirnya lima klub lokal legendaris juga menjadi daya tarik sendiri edisi kali ini.

    "Untuk klub-klub di Asia Tenggara sendiri, memang kali ini Piala Presiden tentu saja kami ingin meningkatkan kelasnya. Kelasnya bahwa kita akan mengadu klub-klub lokal kita ini dengan klub-klub di Asia Tenggara. Kita mampu nggak sih klub-klub lokal ini bertanding dengan klub-klub yang ada di Asia Tenggara," ujar Tsamara.

    "Piala Presiden kedelapan ini menjadi yang dinanti-nanti. Klub legendari akan berjumpa klub-klub internasional. Ini membuktikan keseriusan kami membangun sepakbola Indonesia secara menyeluruh," sambung Erick.

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  • Hadiah Bertambah

    Sementara itu, Maruara Sirait menyebut pihaknya akan menambah nominal hadiah kepada pemenang, yang membuat Piala Presiden 2026 makin menarik.

    "Hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar rupiah, juaranya adalah Port FC dari Thailand. Tahun ini yang juara satu hadiahnya jadi 6 miliar rupiah. Untuk sponsor juga sudah beres sebelum konferensi pers ini digelar," kata Ara, sapaan akrabnya.

  • Konferensi Pers Piala Presiden 2026Rizkaart Cendradiputra (GOAL)

    Animo Tinggi Penonton

    Tingginya nilai hadiah itu rupanya sejalan dengan tingginya minat penonton di layar kaca. Hal itu diungkapkan petinggi Emtek Media yang sudah menjadi official broadcaster sejak edisi perdana Piala Presiden.

    "Kami akan mendukung penuh penyelenggaraan Piala Presiden kedelapan Ini dengan sebaik-baiknya. Kami akan menayangkan seluruh 16 pertandingan di kick off jam 15.30 dan 19.30," jelas Harsiwi Achmad.

    "Insya Allah lebih sukses dari penyelenggaraan sebelumnya, karena edisi kemarin meraih kepemirsaan tertinggi selama Piala Presiden, yaitu audience sharenya 21,2 dan rating 4%. Insya allah bisa memecahkan rekor yang lalu dan lebih baik karena tim-timnya saat ini luar biasa," imbuhnya.

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