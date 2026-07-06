Ada Tiga Wakil ASEAN, Piala Presiden 2026 Siap Digelar Dengan Hadiah Melimpah

Tsamara mengungkapkan alasannya mengundang tiga klub ASEAN pada edisi kali ini, yang diharapkannya bisa memberikan tantangan kepada klub lokal untuk bisa bersaing. Hadirnya lima klub lokal legendaris juga menjadi daya tarik sendiri edisi kali ini.

"Untuk klub-klub di Asia Tenggara sendiri, memang kali ini Piala Presiden tentu saja kami ingin meningkatkan kelasnya. Kelasnya bahwa kita akan mengadu klub-klub lokal kita ini dengan klub-klub di Asia Tenggara. Kita mampu nggak sih klub-klub lokal ini bertanding dengan klub-klub yang ada di Asia Tenggara," ujar Tsamara.

"Piala Presiden kedelapan ini menjadi yang dinanti-nanti. Klub legendari akan berjumpa klub-klub internasional. Ini membuktikan keseriusan kami membangun sepakbola Indonesia secara menyeluruh," sambung Erick.