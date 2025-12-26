Getty/GOAL
"Tidak Selevel Dengan Zinedine Zidane!" - Bintang Real Madrid Kylian Mbappe Belum Layak Jadi Ikon Prancis
Statistik: Piala Dunia & pencetak gol terbanyak PSG
Mbappe meraih gelar juara dunia pada tahun 2018 saat masih remaja. Ia mencapai final kedua berturut-turut di Qatar 2022 - membuat sejarah dengan mencetak hat-trick di ajang bergengsi itu - tetapi mengalami kekalahan dalam adu penalti melawan Lionel Messi dan Argentina.
Pemain berusia 27 tahun tersebut telah menjadi pencetak gol terbanyak yang pernah dimiliki Paris Saint-Germain, dengan total 235 gol, dan hanya terpaut dua gol dari Olivier Giroud (57) di puncak daftar pencetak gol terbanyak Prancis.
Mbappe akan kembali berburu gelar-gelar besar lainnya pada tahun 2026, baik untuk klub maupun tim nasional, dan telah mempertahankan standar individu yang luar biasa sejak menjadi 'Galactico' baru di Santiago Bernabeu pada tahun 2024.
Mampukah Mbappe melampaui Zidane?
Ketika ditanya apakah ia suatu hari nanti dapat diakui sebagai pemain terhebat yang pernah dimiliki Prancis, pemenang Piala Dunia 1998 Leboeuf mengatakan kepada GOAL: “Tentu saja tidak. Dia tidak bisa dibandingkan. Sulit untuk membandingkan karier dan masa-masa mereka. Tetapi apa yang mampu dilakukan Zizou, selain menjadi pemain hebat, cara dia berperilaku - bahkan jika dia melakukan kesalahan pada tahun 2006 - orang-orang mencintainya. Kylian Mbappe memiliki beberapa kontroversi dalam kehidupan pribadinya, yang menimbulkan kemarahan dari beberapa orang di Prancis. Dia tidak akan pernah mencapai level Zidane, dan mungkin tidak ada yang akan bisa menyamainya. Michel Platini juga pada saat itu dan Raymond Kopa sebelumnya, para pemain itu adalah ikon. Hanya di akhir kariernya kita akan melihat apakah Mbappe dapat ditempatkan pada level yang sama."
“Dia pemain hebat. Tentu saja pemain hebat dan orang yang cerdas. Saya sangat bangga padanya. Namun, ia masih harus bekerja lebih keras di lapangan agar saya berpikir, ‘wow, pemain yang hebat’. Ia adalah seorang penyerang yang hebat. Real Madrid sangat beruntung memilikinya musim ini, mencetak gol di hampir setiap pertandingan. Tetapi saya masih membutuhkan sedikit lebih banyak darinya - misalnya, ketika kehilangan bola, untuk sedikit mengejar, hanya sedikit saja, dan menunjukkan bahwa ia ingin membantu rekan setimnya. Di zaman modern ini, semuanya tentang statistik, berapa banyak gol yang Anda cetak, berapa banyak umpan yang Anda berikan, berapa banyak lari yang Anda lakukan, dan bagi saya Kylian Mbappe adalah contoh terbaik dari sepakbola modern saat ini. Saya tidak termasuk dalam kategori itu, jadi saya ingin melihat lebih banyak darinya.”
Persaingaan Ballon d'Or
Mbappe perlu meningkatkan permainannya lebih jauh lagi untuk mendapatkan Ballon d'Or yang sulit diraih, dengan finis di posisi ketiga pada tahun 2023 sebagai pencapaian terbaiknya dalam pemilihan tersebut. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo tidak lagi bersaing untuk penghargaan itu, tetapi pemain lain telah melampaui Mbappe.
Ketika ditanya apakah ia ditakdirkan untuk selalu gagal mendapatkan penghargaan Bola Emas, Leboeuf menambahkan: “Saya tidak menyukai Ballon d'Or, karena bagi saya itu tidak berarti apa-apa. Itu bukan untuk pemain terbaik. Ballon d'Or seharusnya untuk pemain terbaik di dunia. Jika dia memenangkannya, apakah itu menjadikan Mbappe bek tengah terbaik di dunia? Saya dapat mengatakan bahwa Mbappe sangat buruk sebagai bek tengah! Seharusnya disebut MVP, pemain paling berharga. Lebih baik memiliki Mbappe daripada bek tengah mana pun di dunia, bahkan jika itu [William] Saliba - salah satu yang terbaik di dunia - karena orang-orang seperti itu mendatangkan penonton ke televisi dan stadion. Tetapi pemain terbaik tidak berarti apa-apa. Ini bisnis."
“Saya sangat ingin Mbappe memenangkan Ballon d’Or karena dia pemain yang luar biasa. Tapi, saat ini, pemain utama adalah mereka yang menang - seperti Rodri, seperti dulu ketika Anda bisa melihat [Sergio] Busquets, Anda bisa melihat [Toni] Kroos, pemain-pemain yang menciptakan permainan dan bekerja di setiap posisi, defensif dan ofensif, pemain-pemain yang lengkap. Tanpa pemain seperti itu, tanpa N’Golo Kante dan Declan Rice, Claude Makelele dan Casemiro - dia adalah pemain terbaik di Real Madrid, dia melakukan pekerjaan kotor dan juga menciptakan peluang - pemain-pemain itu sangat penting bagi tim-tim besar. Gila ketika kita mengatakan itu - Vitinha dan [Joao] Neves di Paris Saint-Germain, [Jordan] Henderson di Liverpool, [Alexis] Mac Allister musim lalu bersama [Ryan] Gravenberch - pemain-pemain itu lebih penting daripada striker mana pun yang bisa mencetak 40 gol. Akan sulit bagi Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Mereka harus benar-benar berjuang karena selanjutnya Entah musim ini atau musim berikutnya, itu harus dilakukan.”
Pemain terbaik di dunia: Mbappe bersaing dengan Haaland dan lainnya
Mbappe dan Haaland - yang keduanya mencetak banyak gol di Real Madrid dan Manchester City musim ini - berharap masih memiliki lebih dari dua kesempatan lagi untuk meraih Ballon d’Or. Namun, mereka menyadari perlunya membantu mewujudkan kesuksesan kolektif, bukan hanya penghargaan individu, agar diakui sebagai pemain terbaik di planet ini.
