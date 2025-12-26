"Tidak Selevel Dengan Zinedine Zidane!" - Bintang Real Madrid Kylian Mbappe Belum Layak Jadi Ikon Prancis

Mbappe perlu meningkatkan permainannya lebih jauh lagi untuk mendapatkan Ballon d'Or yang sulit diraih, dengan finis di posisi ketiga pada tahun 2023 sebagai pencapaian terbaiknya dalam pemilihan tersebut. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo tidak lagi bersaing untuk penghargaan itu, tetapi pemain lain telah melampaui Mbappe.

Ketika ditanya apakah ia ditakdirkan untuk selalu gagal mendapatkan penghargaan Bola Emas, Leboeuf menambahkan: “Saya tidak menyukai Ballon d'Or, karena bagi saya itu tidak berarti apa-apa. Itu bukan untuk pemain terbaik. Ballon d'Or seharusnya untuk pemain terbaik di dunia. Jika dia memenangkannya, apakah itu menjadikan Mbappe bek tengah terbaik di dunia? Saya dapat mengatakan bahwa Mbappe sangat buruk sebagai bek tengah! Seharusnya disebut MVP, pemain paling berharga. Lebih baik memiliki Mbappe daripada bek tengah mana pun di dunia, bahkan jika itu [William] Saliba - salah satu yang terbaik di dunia - karena orang-orang seperti itu mendatangkan penonton ke televisi dan stadion. Tetapi pemain terbaik tidak berarti apa-apa. Ini bisnis."

“Saya sangat ingin Mbappe memenangkan Ballon d’Or karena dia pemain yang luar biasa. Tapi, saat ini, pemain utama adalah mereka yang menang - seperti Rodri, seperti dulu ketika Anda bisa melihat [Sergio] Busquets, Anda bisa melihat [Toni] Kroos, pemain-pemain yang menciptakan permainan dan bekerja di setiap posisi, defensif dan ofensif, pemain-pemain yang lengkap. Tanpa pemain seperti itu, tanpa N’Golo Kante dan Declan Rice, Claude Makelele dan Casemiro - dia adalah pemain terbaik di Real Madrid, dia melakukan pekerjaan kotor dan juga menciptakan peluang - pemain-pemain itu sangat penting bagi tim-tim besar. Gila ketika kita mengatakan itu - Vitinha dan [Joao] Neves di Paris Saint-Germain, [Jordan] Henderson di Liverpool, [Alexis] Mac Allister musim lalu bersama [Ryan] Gravenberch - pemain-pemain itu lebih penting daripada striker mana pun yang bisa mencetak 40 gol. Akan sulit bagi Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Mereka harus benar-benar berjuang karena selanjutnya Entah musim ini atau musim berikutnya, itu harus dilakukan.”