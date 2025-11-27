"Tidak Seambisius Cristiano Ronaldo Atau Lionel Messi" - Sensasi Barcelona Lamine Yamal Diprediksi Tak Akan Capai Level Dua Megabintang Dunia Sepakbola

Saha baru-baru ini berbicara kepada OLBG dan memperingatkan bahwa "bakat Yamal bisa saja terbuang sia-sia karena kita mulai melihat terlalu banyak hal tentangnya di surat kabar."

"Saya rasa hanya PSG atau Man City yang mampu membayar £300 juta untuk Lamine Yamal. Saya masih berpikir jika melihat perkembangannya, akan sangat disayangkan melihatnya pergi terlalu awal untuk transfer besar," kata Saha.

"Demi sepakbola yang kita cintai, kita ingin melihatnya berkembang di Barcelona, bermain bagus untuk Barcelona, dan stabil di Barcelona. Saya khawatir bakat ini akan terbuang sia-sia karena kita mulai melihat terlalu banyak hal tentangnya di media."

"Itu akan menjadi kisah yang menyedihkan karena dia adalah talenta yang sangat hebat selama 15 tahun ke depan dan saya ingin melihat yang terbaik darinya, jadi saya ingin melindungi anak ini. Berpindah-pindah bukanlah hal yang baik. Saya pikir Neymar meninggalkan Barcelona untuk sensasi seperti ini. Dia ingin menjadi satu-satunya pemain besar di PSG."

“Neymar... sungguh disayangkan karena saya pikir di Barcelona dia akan sangat menikmati dirinya sendiri dan menunjukkan bahwa ada cara bermain yang saling melengkapi dengan Messi selama bertahun-tahun. Terkadang manajemen tidak mudah melakukannya karena Anda memiliki ego dan Anda bisa terseret ke dalam sesuatu yang tidak terlalu bermanfaat bagi permainan Anda.”