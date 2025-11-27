Getty Images Sport
"Tidak Seambisius Cristiano Ronaldo Atau Lionel Messi" - Sensasi Barcelona Lamine Yamal Diprediksi Tak Akan Capai Level Dua Megabintang Dunia Sepakbola
Yamal tampil buruk saat Barcelona dipermak Chelsea
Yamal kalah telak dalam duelnya melawan kompatriotnya, Marc Cucurella, di Stamford Bridge, dan bek kiri tersebut menepati janjinya. "Saya akan berusaha membuatnya sesulit mungkin," canda bek kiri itu pada bulan September ketika berbicara tentang pertandingan tersebut.
Meskipun terus mencetak gol dan assist, terdapat sedikit penurunan – namun tak terelakkan – dalam pengaruh Yamal terhadap pertandingan Barcelona musim ini. Memang, performanya terpengaruh setelah didiagnosis pubalgia, yang menghalangi runner-up Ballon d'Or 2025 tersebut untuk mendapatkan ritme yang dibutuhkan.
Tetapi, selama empat bulan terakhir, ia lebih sering menjadi berita utama karena alasan yang salah daripada alasan yang tepat. Ia menerima kecaman keras atas pesta ulang tahunnya yang ke-18 yang meriah pada bulan Juli. Kemudian, ia menuduh Real Madrid "mencuri dan mengeluh".
Yamal diperingatkan untuk tidak menyia-nyiakan bakatnya
Saha baru-baru ini berbicara kepada OLBG dan memperingatkan bahwa "bakat Yamal bisa saja terbuang sia-sia karena kita mulai melihat terlalu banyak hal tentangnya di surat kabar."
"Saya rasa hanya PSG atau Man City yang mampu membayar £300 juta untuk Lamine Yamal. Saya masih berpikir jika melihat perkembangannya, akan sangat disayangkan melihatnya pergi terlalu awal untuk transfer besar," kata Saha.
"Demi sepakbola yang kita cintai, kita ingin melihatnya berkembang di Barcelona,
bermain bagus untuk Barcelona, dan stabil di Barcelona. Saya khawatir bakat ini akan terbuang sia-sia karena kita mulai melihat terlalu banyak hal tentangnya di media."
"Itu akan menjadi kisah yang menyedihkan karena dia adalah talenta yang sangat hebat selama 15 tahun ke depan dan saya ingin melihat yang terbaik darinya, jadi saya ingin melindungi anak ini. Berpindah-pindah bukanlah hal yang baik. Saya pikir Neymar meninggalkan Barcelona untuk sensasi seperti ini. Dia ingin menjadi satu-satunya pemain besar di PSG."
“Neymar... sungguh disayangkan karena saya pikir di Barcelona dia akan sangat menikmati dirinya sendiri dan menunjukkan bahwa ada cara bermain yang saling melengkapi dengan Messi selama bertahun-tahun. Terkadang manajemen tidak mudah melakukannya karena Anda memiliki ego dan Anda bisa terseret ke dalam sesuatu yang tidak terlalu bermanfaat bagi permainan Anda.”
"Yamal tidak akan mencapai level Messi & Ronaldo"
Kebangkitan Yamal yang meroket menuju ketenaran, meskipun baru berusia 18 tahun, telah memicu perbandingan dengan legenda Barcelona Messi. Baru-baru ini, mantan pemain internasional Belanda Wesley Sneijder bahkan mengklaim bahwa "mungkin" bagi Yamal untuk melampaui level yang dicapai Messi. Namun, Saha tidak setuju, menjelaskan bahwa kemungkinan besar dia akan mengikuti jejak Neymar, alih-alih Messi atau Ronaldo.
“Mungkinkah Lamine Yamal suatu hari nanti menyalip Lionel Messi? Itu akan bagus untuknya, tetapi saya rasa tidak,” ujar mantan penyerang Manchester United itu. "Saya ragu dia bisa mencapai itu karena saya melihat kualitas Lamine Yamal sebagai pemain, tetapi saya tidak melihat obsesi yang benar-benar berfokus pada sepakbola seperti yang dimiliki Cristiano Ronaldo."
“Orang-orang ini benar-benar terobsesi. Beberapa gangguan sudah ada di sekitar Yamal, itu tidak bagus. Saya pikir Anda akan melihatnya terseret menjauh dari permainan seperti Neymar, yang, menurut saya, mungkin memiliki kualitas yang lebih baik."
“Selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat yang seperti Neymar. Meskipun Yamal luar biasa, saya pikir Neymar berada di level yang berbeda, tetapi dia tidak memiliki gaya hidup terbaik dan selama bertahun-tahun dia mengalami cedera dan terseret ke dalam hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kariernya. Di sinilah saya sangat khawatir Yamal akan mencoba memilih jalur yang sama. Itu akan menyedihkan bagi sepakbola.”
Yamal ingin memenangkan semuanya
Meskipun para penonton dan penentang mungkin mencoba meremehkan Yamal, pemain internasional Spanyol tersebut tetap menjadi individu yang sangat ambisius dan termotivasi. Dia telah menetapkan targetnya sendiri, mengincaar trofi Liga Champions, Piala Dunia, dan Ballon d'Or. "Saya menginginkan semuanya. Saya harap saya mencapainya, dan selama kami bisa bermain, itu mungkin," ujarnya kepada Marca.
"Semua gelar individu menunjukkan bahwa ini adalah musim yang hebat bagi tim. Bagi saya, ini membawa kebahagiaan dan kebanggaan. Mengumpulkan penghargaan di usia saya sangat positif. Saya akan terus bekerja dan berjuang untuk mencapai hal-hal seperti ini."
