‘Tidak relevan’ - Eddie Howe memberikan tanggapan yang tidak sabar terhadap rumor yang mengaitkan Anthony Gordon dengan transfer ke Arsenal

Howe mengakui bahwa dia tidak berdaya untuk menghentikan rumor seputar masa depan Gordon di klub, tetapi bahwa pemain sayap tersebut tidak akan terpengaruh oleh spekulasi tentang kemungkinan kepergiannya di musim panas. Berbicara pada hari Jumat, Howe mengatakan: "Saya tidak yakin ada banyak yang bisa saya lakukan tentang itu. Saya belum melihat berita itu, jadi ini berita baru bagi saya. Tapi kita sedang di tengah musim, kita sedang menghadapi beberapa pertandingan terbesar dalam kariernya, dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi secara internasional dengannya pada musim panas nanti.

"Dia tidak punya waktu untuk melihat ke kiri atau kanan, dia harus sepenuhnya fokus ke depan dan pertandingan berikutnya, serta berusaha sebaik mungkin.

"Saya sangat terkesan dengannya dalam beberapa minggu terakhir, saya pikir dia dalam kondisi yang baik. Bermain di posisi tengah, saya pikir dia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dan kami ingin dia terus mempertahankan performa bagusnya."

Pemain berusia 48 tahun itu juga ditanya apakah pembicaraan baru tentang kemungkinan hengkangnya Newcastle akan berdampak negatif pada performa Gordon, tetapi Howe mengakui bahwa spekulasi adalah bagian dari 'dunia' sepak bola.