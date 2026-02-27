Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
‘Tidak relevan’ - Eddie Howe memberikan tanggapan yang tidak sabar terhadap rumor yang mengaitkan Anthony Gordon dengan transfer ke Arsenal
- AFP
Gordon diminati oleh Liverpool, Arsenal, dan Manchester United.
Pemimpin klasemen Premier League, Arsenal, juga dikabarkan tertarik pada winger Newcastle United, sementara Manchester United dilaporkan terus memantau perkembangan Gordon. Pemain berusia 25 tahun ini, yang baru saja mencetak empat gol dalam kemenangan Newcastle di babak playoff Liga Champions melawan Qarabag, menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang dengan Newcastle pada Oktober 2024 dan masih memiliki empat tahun tersisa dalam kontrak tersebut.
Hal itu tidak menghentikan rival Newcastle untuk menunjukkan minat mereka pada Gordon, meskipun musim ini performanya di depan gawang kurang memuaskan. Memang, Gordon hanya mencetak tiga gol dan dua assist dari 21 penampilan liga dalam musim 2025-26.
Menjelang pertandingan Newcastle melawan Everton akhir pekan ini, Howe ditanya tentang spekulasi seputar masa depan Gordon di klub, yang oleh mantan manajer Bournemouth itu disebut sebagai 'tidak relevan'.
Berita terbaru 'berita' untuk Howe
Howe mengakui bahwa dia tidak berdaya untuk menghentikan rumor seputar masa depan Gordon di klub, tetapi bahwa pemain sayap tersebut tidak akan terpengaruh oleh spekulasi tentang kemungkinan kepergiannya di musim panas. Berbicara pada hari Jumat, Howe mengatakan: "Saya tidak yakin ada banyak yang bisa saya lakukan tentang itu. Saya belum melihat berita itu, jadi ini berita baru bagi saya. Tapi kita sedang di tengah musim, kita sedang menghadapi beberapa pertandingan terbesar dalam kariernya, dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi secara internasional dengannya pada musim panas nanti.
"Dia tidak punya waktu untuk melihat ke kiri atau kanan, dia harus sepenuhnya fokus ke depan dan pertandingan berikutnya, serta berusaha sebaik mungkin.
"Saya sangat terkesan dengannya dalam beberapa minggu terakhir, saya pikir dia dalam kondisi yang baik. Bermain di posisi tengah, saya pikir dia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dan kami ingin dia terus mempertahankan performa bagusnya."
Pemain berusia 48 tahun itu juga ditanya apakah pembicaraan baru tentang kemungkinan hengkangnya Newcastle akan berdampak negatif pada performa Gordon, tetapi Howe mengakui bahwa spekulasi adalah bagian dari 'dunia' sepak bola.
- Getty Images Sport
Spekulasi 'adalah bagian dari pekerjaan'
Menanggapi rumor terbaru tentang kepergian Gordon dan apakah winger tersebut akan terpengaruh, Howe melanjutkan: "Hanya jika dia membacanya, saya kira. Di era ini, selalu ada rumor dan spekulasi.
"Saya tidak melihat sekitar 90 persen dari itu, saya yakin para pemain mungkin melihat lebih banyak daripada saya. Tapi saya pikir itu bagian dari menjadi pemain top dan bermain di level ini, bahwa akan ada spekulasi.
"Saya pikir Anda harus mengabaikannya dan fokus pada sepak bola, karena seperti yang kita tahu dengan jadwal kita, ada begitu banyak pertandingan, tidak ada waktu untuk gangguan. Kita harus sepenuhnya fokus pada setiap pertandingan.
"Saya pikir itu sebenarnya tidak relevan. Itu tergantung bagaimana para pemain menanggapinya. Jika para pemain terpengaruh dan hal itu memengaruhi mereka, tentu saja itu negatif. Tapi saya pikir mereka akan cukup tangguh untuk mengabaikannya dan fokus pada permainan.
"Dan menurut saya, hal-hal ini baru menjadi fokus saat jendela transfer terbuka, dan bagi saya, itulah saat pemain seharusnya, jika memang perlu, memikirkan masa depan mereka. Karena selama ini, segala hal yang mereka lakukan di antara pertandingan akan memengaruhi masa depan mereka. Dan yang bisa mereka lakukan hanyalah bermain di level terbaik mereka, dan itulah yang saya dorong mereka untuk lakukan."
Newcastle berupaya memperbaiki performa buruknya di liga.
Newcastle, yang akan berhadapan dengan Barcelona di babak 16 besar Liga Champions pada Jumat, akan berusaha memperpanjang rekor impresif mereka dengan empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir.
Namun, Howe hanya berhasil meraih satu kemenangan dari enam pertandingan terakhir di liga, sementara mereka menelan empat kekalahan dari lima pertandingan terakhir di kasta tertinggi Inggris setelah kekalahan 2-1 di kandang Manchester City pada akhir pekan lalu.
Newcastle kini akan menjalani dua pertandingan kandang berturut-turut di liga, dengan juara EFL Cup 2025 menyambut Everton dan kemudian Manchester United di St. James' Park dalam beberapa hari ke depan.
Iklan