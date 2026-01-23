"Tidak Punya Sejarah!" - Jose Mourinho Sindir Manchester United Gara-Gara Tunjuk Michael Carrick Sebagai Manajer Interim

Carrick diberi kesempatan untuk melatih United secara sementara setelah pemecatan Ruben Amorim pada awal Januari. Mantan bos Sporting CP itu dipecat setelah 14 bulan memimpin klub setelah terjadi keretakan hubungan dengan jajaran manajemen klub.

Kembali ke klub yang pernah ia bela sebagai pemain antara tahun 2006 dan 2018, kepemimpinan Carrick di United dimulai dengan sempurna setelah timnya mengalahkan Manchester City.

Gol dari Bryan Mbeumo dan Patrick Dorgu membantu Setan Merah tidak hanya mengamankan kemenangan di Manchester, tetapi juga meraih tiga poin penting dalam perebutan zona Liga Champions.