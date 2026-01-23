AFP
"Tidak Punya Sejarah!" - Jose Mourinho Sindir Manchester United Gara-Gara Tunjuk Michael Carrick Sebagai Manajer Interim
Carrick mengawali jabatannya dengan kemenangan di derby
Carrick diberi kesempatan untuk melatih United secara sementara setelah pemecatan Ruben Amorim pada awal Januari. Mantan bos Sporting CP itu dipecat setelah 14 bulan memimpin klub setelah terjadi keretakan hubungan dengan jajaran manajemen klub.
Kembali ke klub yang pernah ia bela sebagai pemain antara tahun 2006 dan 2018, kepemimpinan Carrick di United dimulai dengan sempurna setelah timnya mengalahkan Manchester City.
Gol dari Bryan Mbeumo dan Patrick Dorgu membantu Setan Merah tidak hanya mengamankan kemenangan di Manchester, tetapi juga meraih tiga poin penting dalam perebutan zona Liga Champions.
Mourinho melontarkan sindiran halus kepada mantan klubnya
Namun, dengan Carrick yang saat ini sedang berada di puncak kejayaannya setelah memimpin kemenangan United atas City asuhan Pep Guardiola, pria berusia 44 tahun itu kini menjadi sasaran sindiran dari mantan rekannya, Mourinho.
Setelah pensiun dari sepakbola profesional pada musim panas 2018, ia kemudian memulai karier kepelatihannya dengan bergabung dengan staf pelatih Mourinho selama enam bulan, sebelum Mourinho dipecat pada Desember tahun itu. Mantan bos Chelsea dan Real Madrid tersebut mengambil alih United pada tahun 2016, membawa mereka meraih gelar Liga Europa dan Piala Liga di musim pertamanya sebagai pelatih.
Meskipun keduanya memiliki hubungan dari masa lalu, Mourinho tetap mempertanyakan keputusan United untuk merekrut Carrick, mengisyaratkan bahwa manajer yang lebih berpengalaman akan lebih layak untuk pekerjaan itu.
"Ini adalah kejutan"
Meskipun tidak secara spesifik menyebut United atau Carrick, Mourinho mengatakan setelah kekalahan 2-0 Benfica melawan Juventus di Liga Champions: “Bagi saya, ini adalah kejutan ketika pelatih tanpa sejarah dan tanpa prestasi memiliki kesempatan untuk melatih tim-tim terpenting di dunia; ini adalah kejutan yang sebenarnya."
“Ketika AC Milan mengambil [Max] Allegri, ketika Juventus mengambil [Luciano] Spalletti atau ketika Roma memilih [Gian Piero] Gasperini, ini tidak pernah mengejutkan.”
Apa selanjutnya: Man United berpisah dengan Casemiro
Meskipun kritik tidak langsung Mourinho mungkin menyakitkan, Carrick berharap dapat membuktikan bahwa Mourinho dan petinggi United benar dengan membangun momentum dari kemenangan penting atas City dalam beberapa bulan mendatang.
Setelah pertandingan melawan City, United menghadapi ujian berat lainnya ketika mereka bertandang ke markas pemimpin klasemen Liga Primer Arsenal di Emirates Stadium, Minggu (25/1) malam WIB.
Menjelang pertandingan, juara liga 20 kali itu telah mengumumkan bahwa gelandang Casemiro akan meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir pada akhir musim.
