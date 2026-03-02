Getty Images
"Tidak kuat di udara" - Bintang Leeds United Anton Stach mendapat kritik tak terduga dari pelatih Jerman Julian Nagelsmann... namun ada kabar baik untuk bintang Arsenal Kai Havertz
Stach menikmati musim debut yang produktif di Liga Premier.
Seorang pemain yang tampaknya kesulitan meyakinkan pelatih timnas Jerman adalah gelandang Leeds United, Anton Stach. Ia telah menjadi sorotan di Elland Road, namun tampaknya kembalinya ke panggung internasional untuk laga persahabatan melawan Swiss dan Ghana jauh dari jaminan. Meskipun menikmati musim debut yang produktif di Premier League setelah pindah dari Hoffenheim, Stach menerima ulasan kinerja yang mengejutkan dari pelatih timnasnya. Penilaian Nagelsmann terutama berfokus pada aspek fisik dan pertahanan dalam permainan Stach yang berusia 27 tahun. Kritik ini datang pada saat Stach sedang mendapat pujian di Inggris, setelah mencetak empat gol dan tiga assist dalam 23 penampilan liga.
Nagelsmann menyoroti kelemahan Stach
Dalam wawancara mendalam dengan Kicker, pelatih berusia 38 tahun itu membicarakan pilihan-pilihan sulit yang dihadapi departemen pemantauan tim nasional. Meskipun mengakui dampak Stach di Premier League, di mana ia baru-baru ini mencuri perhatian dengan tendangan jarak jauh yang menakjubkan melawan Aston Villa, Nagelsmann menyoroti masalah taktis spesifik. Ia mengatakan: “Dia bermain baik di sana. Tapi dia tidak terlalu kuat dalam duel udara dan juga bukan yang terbaik dalam hal pemulihan bola. Dia juga tipe pemain yang lebih suka mengontrol permainan di depannya. Menurut saya, posisi terbaiknya di Hoffenheim adalah peran sentral dalam formasi tiga bek, dari mana dia bisa turun ke posisi gelandang bertahan.”
Berita baik untuk para bintang Arsenal dan Bayern
Meskipun Stach menghadapi tantangan berat, ada kabar baik yang signifikan bagi gelandang serang Arsenal Kai Havertz dan bintang muda Bayern Munich Jamal Musiala. Nagelsmann mengonfirmasi bahwa kedua pemain tersebut menjadi bagian penting dalam rencananya untuk pertandingan internasional bulan Maret mendatang, mengakhiri absen panjang mereka dari skuad akibat cedera. Manajer tersebut menekankan pentingnya mengintegrasikan talenta kreatifnya kembali ke dalam tim sesegera mungkin untuk menghindari kehilangan kohesi taktis.
Nagelsmann mengekspresikan kekhawatiran tentang berapa lama waktu yang telah berlalu sejak duo tersebut terakhir kali bermain untuk juara dunia empat kali dan mencatat kesulitan dalam mempertahankan ritme saat pemain absen dalam jangka waktu yang lama. “Itu karena rasanya seperti sudah berabad-abad sejak mereka terakhir kali terlibat. Saya belum melihat Jamal bersama tim nasional selama lebih dari sepuluh bulan, dan Kai bahkan lebih lama. Sangat berharga bagi kami untuk memiliki mereka kembali. Jika tidak, pada akhirnya akan sulit bagi mereka untuk menemukan ritme mereka dalam skema tim nasional,” jelas manajer tersebut.
Nagelsmann memperingatkan tentang pencoretan pemain yang kontroversial.
Mantan pelatih Bayern Munich itu berbicara dengan gaya blak-blakan saat membahas kriteria untuk daftar skuad masa depannya. Ia mengakui bahwa keputusannya mungkin tidak selalu sejalan dengan opini publik atau ekspektasi para pemain sendiri. “Secara umum, faktor paling berpengaruh bagi pelatih tim nasional adalah menemukan komposisi yang tepat dalam pemilihan skuad,” jelas Nagelsmann. “Akan ada keputusan. Saya sudah bisa mengungkapkan bahwa pasti akan ada ketidakpahaman terhadap beberapa keputusan kami saat waktunya tiba. Tidak hanya dari para pemain, tetapi juga dari publik yang lebih luas. Karena seorang pemain yang menjadi starter reguler dan pemain kunci di klubnya mungkin saja bukan pemain yang direncanakan untuk masuk dalam susunan pemain utama kami.”
Hitung mundur akhir menuju uji coba Ghana dan Swiss
Seiring dengan dimulainya hitung mundur menuju Piala Dunia, pertandingan-pertandingan mendatang melawan Swiss dan Ghana menjadi kesempatan terakhir bagi beberapa pemain untuk membuktikan diri. Nagelsmann telah menciptakan suasana persaingan yang intens di dalam tim. Dengan secara terbuka mengkritik beberapa pemain dan menyambut kembali yang lain, ia memastikan setiap pemain tahu persis posisi mereka. Pesan yang disampaikan jelas: performa di Premier League atau Bundesliga hanyalah dasar; ujian sesungguhnya adalah sejauh mana mereka dapat menyesuaikan diri dengan visi spesifik Nagelsmann untuk masa depan tim nasional.
