"Tidak kuat di udara" - Bintang Leeds United Anton Stach mendapat kritik tak terduga dari pelatih Jerman Julian Nagelsmann... namun ada kabar baik untuk bintang Arsenal Kai Havertz

Meskipun Stach menghadapi tantangan berat, ada kabar baik yang signifikan bagi gelandang serang Arsenal Kai Havertz dan bintang muda Bayern Munich Jamal Musiala. Nagelsmann mengonfirmasi bahwa kedua pemain tersebut menjadi bagian penting dalam rencananya untuk pertandingan internasional bulan Maret mendatang, mengakhiri absen panjang mereka dari skuad akibat cedera. Manajer tersebut menekankan pentingnya mengintegrasikan talenta kreatifnya kembali ke dalam tim sesegera mungkin untuk menghindari kehilangan kohesi taktis.

Nagelsmann mengekspresikan kekhawatiran tentang berapa lama waktu yang telah berlalu sejak duo tersebut terakhir kali bermain untuk juara dunia empat kali dan mencatat kesulitan dalam mempertahankan ritme saat pemain absen dalam jangka waktu yang lama. “Itu karena rasanya seperti sudah berabad-abad sejak mereka terakhir kali terlibat. Saya belum melihat Jamal bersama tim nasional selama lebih dari sepuluh bulan, dan Kai bahkan lebih lama. Sangat berharga bagi kami untuk memiliki mereka kembali. Jika tidak, pada akhirnya akan sulit bagi mereka untuk menemukan ritme mereka dalam skema tim nasional,” jelas manajer tersebut.