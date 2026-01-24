"Tidak Di Tangan Saya" - Alvaro Arbeloa Buka Suara Soal Masa Depan Vinicius Junior Di Real Madrid Di Tengah Godaan Arab Saudi

Pelatih Madrid itu langsung terjebak di tengah salah satu saga paling rumit di sepakbola Eropa. Negosiasi perpanjangan kontrak Vini Jr. telah terhenti sejak musim panas lalu, situasi yang telah membayangi musim ini. Meskipun laporan menunjukkan sikap sang pemain telah melunak setelah kepergian Xabi Alonso, belum ada kemajuan resmi yang dibuat, sehingga membuka peluang bagi spekulasi mengenai minat dari Saudi Pro League untuk muncul kembali.

Ketika ditanya apakah ia dapat memengaruhi situasi tersebut, Arbeloa memberikan pengakuan jujur tentang keterbatasannya. Mantan bek sayap itu menjelaskan bahwa meskipun keinginannya adalah untuk mempertahankan Vini Jr., negosiasi ditangani jauh di luar wewenangnya.

“Itu bukan urusan saya, itu urusan klub dan pemain,” kata Arbeloa kepada pers, menjauhkan diri dari politik internal klub. Namun, ia tidak menyembunyikan kekagumannya pada pemain tersebut, menambahkan: “Tentu saja, saya berharap dia terus membuat sejarah di sini.”