"Tidak Di Tangan Saya" - Alvaro Arbeloa Buka Suara Soal Masa Depan Vinicius Junior Di Real Madrid Di Tengah Godaan Arab Saudi
Arbeloa berharap kontrak baru Vini Jr. segera rampung
Pelatih Madrid itu langsung terjebak di tengah salah satu saga paling rumit di sepakbola Eropa. Negosiasi perpanjangan kontrak Vini Jr. telah terhenti sejak musim panas lalu, situasi yang telah membayangi musim ini. Meskipun laporan menunjukkan sikap sang pemain telah melunak setelah kepergian Xabi Alonso, belum ada kemajuan resmi yang dibuat, sehingga membuka peluang bagi spekulasi mengenai minat dari Saudi Pro League untuk muncul kembali.
Ketika ditanya apakah ia dapat memengaruhi situasi tersebut, Arbeloa memberikan pengakuan jujur
tentang keterbatasannya. Mantan bek sayap itu menjelaskan bahwa meskipun keinginannya adalah untuk mempertahankan Vini Jr., negosiasi ditangani jauh di luar wewenangnya.
“Itu bukan urusan saya, itu urusan klub dan pemain,” kata Arbeloa kepada pers, menjauhkan diri dari politik internal klub. Namun, ia tidak menyembunyikan kekagumannya pada pemain tersebut, menambahkan: “Tentu saja, saya berharap dia terus membuat sejarah di sini.”
"Kami memiliki akademi yang hebat"
Di luar masa depan penyerang bintangnya, Arbeloa juga menghadapi pertanyaan mengenai potensi penguatan untuk skuad yang lebih luas. Dengan Real Madrid mengalami musim yang penuh gejolak yang menyebabkan kepergian Alonso, banyak yang menunjuk kurangnya kedalaman sebagai masalah kritis. Namun, Arbeloa dengan tegas menolak untuk menuntut pemain baru secara terbuka, dan malah mengadopsi pendekatan yang sangat bergantung pada sumber daya internal klub.
Ketika ditanya apakah skuad perlu diperkuat di bursa transfer, Arbeloa mengelak, dan malah menunjuk pada akademi terkenal La Fabrica. “Saya memiliki skuad yang luar biasa,” tegasnya. “Jika ada yang kurang, kami memiliki akademi muda yang hebat, seperti yang selalu terjadi dalam sejarah Real Madrid.”
Ketika didesak untuk kedua kalinya tentang apakah ia telah meminta dukungan dari dewan direksi, Arbeloa langsung menolak pertanyaan tersebut. “Saya rasa itu bukan pertanyaan yang berkaitan dengan saya, tetapi saya ulangi, saya percaya saya memiliki skuad yang luar biasa.”
Momen viral trofi Liga Champions
Beberapa hari pertama Arbeloa di kursi pelatih tidak hanya diwarnai oleh pertanyaan taktis tetapi juga oleh sorotan media sosial. Rekaman kedatangan sang manajer untuk pertandingan pertamanya di Bernabeu menjadi viral setelah ia terlihat berhenti sejenak dengan penuh hormat di depan lemari trofi Liga Champions klub. Momen itu diejek oleh penggemar rival dan digambarkan sebagai bahan meme di media Spanyol, dengan para kritikus menyarankan itu adalah gestur pura-pura.
Namun, Arbeloa memberikan pembelaan yang kuat atas tindakannya, dengan menyebutkan bobot warisan klub dan membandingkannya dengan legenda manajerial.
“Pada saat itu, saya merasakan sejarah Real Madrid,” jelasnya. “Beberapa hari yang lalu saya melihat [Carlo] Ancelotti juga mengunggah foto dari area yang sama. Jika dia berhenti di sana, mustahil bagi saya untuk tidak berhenti juga.”
Menepis ejekan tersebut, ia menambahkan: “Sehubungan dengan kritik, saya berkonsentrasi pada apa yang harus saya lakukan, pada pekerjaan saya dan membantu para pemain.”
Negosiasi kontrak Vini Jr. terus berlanjut
Sementara Arbeloa fokus pada pekerjaan yang ada, narasi seputar Vinicius terus mendominasi kebisingan di Valdebebas. Laporan bahwa Vinicius kembali terbuka untuk memperbarui kontraknya setelah kepergian Alonso memberikan secercah harapan bagi Madrid.
Namun, sampai kesepakatan ditandatangani, keheningan dari negosiasi hanya akan semakin memicu rumor. Dengan klub-klub Arab Saudi yang diketahui memantau situasi bintang-bintang elite Eropa, Los Blancos berada di bawah tekanan untuk mengamankan aset mereka yang paling berharga.
