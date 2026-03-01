Getty Images Sport
'Tidak dapat diterima' - Liam Rosenior meluapkan kekecewaannya atas masalah disiplin yang mendalam di Chelsea setelah timnya menerima kartu merah kesembilan musim ini dalam kekalahan melawan Arsenal
Di balik kebiasaan Chelsea mendapatkan kartu merah
Pertandingan ini ditentukan oleh selisih tipis, dengan sundulan Jurrien Timber pada menit ke-66 menjadi gol penentu kemenangan setelah gol bunuh diri Piero Hincapie menganulir gol pembuka William Saliba. Namun, dua kartu kuning yang diterima Neto secara beruntun akibat protes dan pelanggaran profesional membuat tim tamu terpaksa bermain dengan 10 orang. Berbicara setelah peluit akhir, mantan penyerang Chelsea, Sutton, mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap kurangnya ketenangan yang ditunjukkan oleh pemain internasional Portugal, yang mencerminkan frustrasi yang lebih luas terhadap ketidakmampuan tim untuk mempertahankan 11 pemain di lapangan.
Rosenior menuntut perubahan budaya yang segera.
Rosenior berjanji akan berusaha secepatnya untuk "mengungkap akar masalah" masalah disiplin Chelsea, sambil berusaha membawa klub tersebut ke kualifikasi Liga Champions. "Kita harus melakukan sesuatu [tentang disiplin kita], pasti. Saya perlu berbicara dengan staf pelatih, staf klub, dan para pemain, karena ini tidak bisa diterima," kata Rosenior kepada wartawan. "Terutama dalam dua pertandingan terakhir, kami telah menimbulkan masalah sendiri, bahkan di sini melawan tim yang sangat baik. Anda bisa melihat ada banyak hal baik dalam permainan kami. Ada banyak hal baik secara teknis, taktis, dan kualitas permainan kami. Tapi jika kami tidak menghilangkan ini, ini akan menjadi hal yang merugikan kami."
Manajer dengan cepat menyoroti bahwa masalah ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan menghukum pemain secara finansial. Dia menambahkan: "Anda bisa menghukum pemain. Ini bukan tentang hukuman. Ini tentang mencari alasan mengapa. Saya tidak berpikir Pedro Neto hari ini atau Wes Fofana minggu lalu akan berpikir, jika saya mendapat kartu merah, saya akan dihukum. Ini soal fokus dan konsentrasi yang perlu kita perbaiki. Saya tahu rekor klub tidak bagus sejak awal musim, dan sekarang semakin buruk. Saat saya di sini, kami punya 10 pertandingan tanpa masalah ini, tapi sekarang dua pertandingan berturut-turut. Ada sesuatu yang mendasar yang perlu kita selidiki."
Kapten James meminta tinjauan internal.
Kapten tim Reece James juga menyoroti keparahan situasi ini, mengakui bahwa frekuensi insiden semacam ini menghambat kemampuan Chelsea untuk bersaing di level tertinggi. James mengakui bahwa meskipun tim menunjukkan kilasan kualitas, sifat berulang dari kartu merah menjadi hambatan yang signifikan. Ia mencatat bahwa keterlibatan berbagai pemain menunjukkan adanya masalah sistemik rather than kesalahan individu, sehingga lebih sulit bagi staf pelatih untuk menemukan solusi selama sesi latihan.
James menjelaskan situasi tersebut secara jujur kepada Sky Sports: "Kami telah membicarakannya, hal ini muncul beberapa kali, setiap kali melibatkan pemain yang berbeda, bukan pemain yang sama. Secara internal, kami perlu meninjau dan terus memperbaiki diri. Ini adalah masalah, kami bermain di liga terberat di dunia, bermain melawan tim teratas atau terbawah 11 lawan 11 sudah sulit, 11 lawan 10 bahkan lebih sulit, tidak peduli lawan siapa. Saya tidak ragu pada tim dan staf, hari ini tidak berjalan sesuai keinginan kami, tetapi kami perlu bangkit dan mencoba lagi."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Chelsea?
Setelah kekalahan Chelsea 2-1 dari Arsenal, yang membuat mereka turun ke peringkat keenam dengan 45 poin, mereka akan berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan saat bertandang ke Villa Park untuk menghadapi Aston Villa pada Rabu malam.
