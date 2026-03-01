'Tidak dapat diterima' - Liam Rosenior meluapkan kekecewaannya atas masalah disiplin yang mendalam di Chelsea setelah timnya menerima kartu merah kesembilan musim ini dalam kekalahan melawan Arsenal

Rosenior berjanji akan berusaha secepatnya untuk "mengungkap akar masalah" masalah disiplin Chelsea, sambil berusaha membawa klub tersebut ke kualifikasi Liga Champions. "Kita harus melakukan sesuatu [tentang disiplin kita], pasti. Saya perlu berbicara dengan staf pelatih, staf klub, dan para pemain, karena ini tidak bisa diterima," kata Rosenior kepada wartawan. "Terutama dalam dua pertandingan terakhir, kami telah menimbulkan masalah sendiri, bahkan di sini melawan tim yang sangat baik. Anda bisa melihat ada banyak hal baik dalam permainan kami. Ada banyak hal baik secara teknis, taktis, dan kualitas permainan kami. Tapi jika kami tidak menghilangkan ini, ini akan menjadi hal yang merugikan kami."

Manajer dengan cepat menyoroti bahwa masalah ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan menghukum pemain secara finansial. Dia menambahkan: "Anda bisa menghukum pemain. Ini bukan tentang hukuman. Ini tentang mencari alasan mengapa. Saya tidak berpikir Pedro Neto hari ini atau Wes Fofana minggu lalu akan berpikir, jika saya mendapat kartu merah, saya akan dihukum. Ini soal fokus dan konsentrasi yang perlu kita perbaiki. Saya tahu rekor klub tidak bagus sejak awal musim, dan sekarang semakin buruk. Saat saya di sini, kami punya 10 pertandingan tanpa masalah ini, tapi sekarang dua pertandingan berturut-turut. Ada sesuatu yang mendasar yang perlu kita selidiki."