"Saya harus jujur mengatakan bahwa sistem yang coba diterapkan oleh pelatih tidak cocok untuk Eintracht Frankfurt," kata Burkardt kepada ARD setelah pertandingan yang berakhir imbang 2-2 melawan VfB Stuttgart pada hari Sabtu.
"Tidak cocok dengan kami": Bintang Bundesliga secara terbuka mengkritik pelatihnya
Sebuah kritik terbuka yang sangat blak-blakan dari seorang pemain terhadap pelatihnya, namun Burkardt kemudian mencoba menyeimbangkannya. Pasalnya, tim tersebut juga "belum benar-benar menerapkan sistem Riera dengan baik. Timlah yang gagal di awal, dan pelatih pun belum mampu memaksimalkan potensi yang diinginkannya," lanjut sang penyerang.
Hubungan Burkardt dengan Riera sudah dianggap cukup tegang bahkan sebelum pernyataan ini. Pemain berusia 25 tahun itu dilaporkan telah melibatkan penasihatnya beberapa minggu lalu untuk mengeluh kepada Direktur Olahraga Markus Krösche mengenai pelatih Frankfurt, setelah sang pelatih menyampaikan kritik melalui salah satu asistennya terkait nilai kebugaran dan kerja pertahanan Burkardt. Laporan media terkait hal tersebut menjadi salah satu topik utama dalam konferensi pers Riera yang tak terlupakan pada awal Mei. Saat itu, pelatih asal Spanyol itu mengomel kepada para jurnalis yang hadir: "Apa yang harus saya jelaskan? Kalian tetap akan menulis apa yang kalian inginkan." Ia secara tidak langsung mengonfirmasi insiden dengan Burkardt ketika ia mengatakan bahwa hal itu "sudah terjadi dua minggu yang lalu".
Eintracht Frankfurt: Jonathan Burkardt didenda akibat menghina Albert Riera
Pada pertandingan Bundesliga terakhir, Burkardt—yang belakangan ini tidak lagi menjadi pemain inti di bawah asuhan Riera—dilaporkan telah meluapkan kemarahannya kepada sang pelatih dengan sangat keras. Baru saja masuk sebagai pemain pengganti, pemain timnas Jerman itu mencetak gol ke gawang Borussia Dortmund pada menit ke-87 yang membuat skor akhir menjadi 2-3 bagi Frankfurt; segera setelah mencetak gol, Burkardt melontarkan umpatan dalam bahasa Spanyol yang cukup kasar kepada Riera.
Pelatih tersebut dilaporkan telah menegur Burkardt di hadapan seluruh tim dan juga menjatuhkan denda sebesar 20.000 euro. Riera mengonfirmasi pada hari Jumat bahwa Burkardt telah dihukum. Pada pertandingan penutup musim melawan Stuttgart, Burkardt kembali duduk di bangku cadangan pada awalnya, namun dimasukkan sebagai pemain pengganti pada setengah jam terakhir dan memastikan Eintracht meraih hasil imbang 2-2 berkat dua gol penalti. Namun, Burkardt dan rekan-rekannya tidak berhasil melompati SC Freiburg untuk naik ke peringkat ketujuh; sebagai peringkat kedelapan, Frankfurt gagal lolos ke kompetisi internasional untuk pertama kalinya sejak 2020.
Riera sudah menjadi sosok yang kontroversial di Eintracht Frankfurt bukan hanya sejak perselisihannya dengan Burkardt, tetapi juga dikabarkan telah berselisih dengan pemain-pemain kunci lainnya di skuad. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa pria berusia 44 tahun ini tampil untuk terakhir kalinya sebagai pelatih Frankfurt saat melawan Stuttgart dan kini harus hengkang.
Riera baru saja mengambil alih posisi Dino Toppmöller yang baru saja dipecat pada awal Februari, dan kontraknya sebenarnya masih berlaku hingga 2028. Namun, pemecatannya tampaknya tak terhindarkan; pada Sabtu lalu, para pendukung pun menyuarakan ketidakpuasan mereka dengan siulan dan spanduk yang tak terbantahkan: "Terima kasih untuk apa-apa," tertulis dalam bahasa Spanyol di spanduk tersebut. Reaksi Riera dalam konferensi pers setelah hasil imbang melawan VfB: "Ini sangat sederhana. Jika tidak menang, berarti Anda tidak cukup baik. Dan itulah profesi saya. Tugas saya adalah menang, menjadi yang terbaik. Jadi, saya menerimanya."
Pencarian Frankfurt untuk pengganti Riera kabarnya sudah berjalan kencang. Menurut laporan kicker, klub asal Hessen itu sedang mempertimbangkan, antara lain, kembalinya Adi Hütter, yang pernah melatih Eintracht dari 2018 hingga 2021 dan belum memiliki pekerjaan sebagai pelatih sejak dipecat dari AS Monaco pada Oktober tahun lalu.
Rekam jejak Albert Rieras di Eintracht Frankfurt
Permainan
14
Kemenangan
4
Seri
5
Kekalahan
5
Gol
21:20
Poin per pertandingan
1,21