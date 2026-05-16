"Tidak cocok dengan kami": Bintang Bundesliga secara terbuka mengkritik pelatihnya

Sebuah kritik terbuka yang sangat blak-blakan dari seorang pemain terhadap pelatihnya, namun Burkardt kemudian mencoba menyeimbangkannya. Pasalnya, tim tersebut juga "belum benar-benar menerapkan sistem Riera dengan baik. Timlah yang gagal di awal, dan pelatih pun belum mampu memaksimalkan potensi yang diinginkannya," lanjut sang penyerang.

Hubungan Burkardt dengan Riera sudah dianggap cukup tegang bahkan sebelum pernyataan ini. Pemain berusia 25 tahun itu dilaporkan telah melibatkan penasihatnya beberapa minggu lalu untuk mengeluh kepada Direktur Olahraga Markus Krösche mengenai pelatih Frankfurt, setelah sang pelatih menyampaikan kritik melalui salah satu asistennya terkait nilai kebugaran dan kerja pertahanan Burkardt. Laporan media terkait hal tersebut menjadi salah satu topik utama dalam konferensi pers Riera yang tak terlupakan pada awal Mei. Saat itu, pelatih asal Spanyol itu mengomel kepada para jurnalis yang hadir: "Apa yang harus saya jelaskan? Kalian tetap akan menulis apa yang kalian inginkan." Ia secara tidak langsung mengonfirmasi insiden dengan Burkardt ketika ia mengatakan bahwa hal itu "sudah terjadi dua minggu yang lalu".