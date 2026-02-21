Rice mengatakan kepada The Sun: “Saya ingat Saka berkata: ‘Kamu tidak boleh kalah dalam derby di sini melawan Spurs’. Bagi para penggemar, semua orang, para pemain, staf – itu adalah pertandingan yang tidak boleh kalah.”

Arsenal unggul lima poin di puncak klasemen Premier League, meski telah memainkan satu pertandingan lebih banyak daripada rival gelar City, yang bisa memperkecil selisih menjadi dua poin jika mengalahkan Newcastle United pada Sabtu malam. Pertanyaan tentang mentalitas The Gunners muncul, namun Rice yakin rekan-rekannya memiliki kesempatan emas pada Minggu untuk membuktikan bahwa mereka memiliki apa yang dibutuhkan untuk meraih gelar liga pertama sejak 2003-04.

Dalam artikel lain dengan publikasi yang sama, pemain internasional Inggris itu mengatakan: “Derbi London Utara adalah pertandingan yang sempurna untuk merespons hal itu. Ini adalah pertandingan besar, yang akan menjadi sangat penting dalam musim kami. Masih ada jalan panjang, masih banyak hal positif yang bisa dilihat, ada perspektif di sini. Kami masih menjalani musim yang luar biasa dan kami tidak boleh membiarkan suara dari luar mengganggu itu.

“Ketika kita berbicara tentang mentalitas, kita telah menunjukkan mentalitas yang luar biasa sepanjang musim untuk berada di posisi ini, dan kita tidak akan membiarkan apa pun menghalangi hal itu.”