"Tidak boleh kalah!" - Declan Rice mengungkap pesan nakal Bukayo Saka dalam derby London Utara saat Arsenal yang sedang goyah berusaha bangkit kembali melawan Tottenham
Arsenal mencari respons setelah imbang melawan Wolves.
Arsenal tetap berada di puncak klasemen Premier League, namun gagal memanfaatkan kesempatan untuk memperlebar jarak menjadi tujuh poin dari Manchester City setelah mereka dikejutkan oleh Wolves, yang mencetak gol balasan di menit-menit akhir untuk meraih hasil imbang 2-2 pada Rabu malam. Saka dan Piero Hincapie telah memberikan keunggulan 2-0 bagi The Gunners, namun gol dari Hugo Bueno dan Tom Edozie memastikan kedua tim berbagi poin di Molineux.
Minggu ini memberikan kesempatan bagi tim London Utara untuk membalas kritik saat mereka mengunjungi rival lokal Tottenham, yang kini berada di bawah pengawasan manajer baru Igor Tudor setelah kepergian Thomas Frank awal bulan ini. Spurs berada di peringkat ke-16 menjelang aksi akhir pekan dan menghadapi ancaman degradasi, hanya unggul lima poin dari West Ham United yang berada di peringkat ke-18.
Rice belum pernah kalah dalam pertemuannya dengan Tottenham sejak bergabung dengan Arsenal pada 2023, dengan kekalahan terakhirnya dari Lilywhites terjadi saat ia menjadi kapten Hammers dalam kekalahan 2-0 pada musim 2022-23. Kini, pemain berusia 27 tahun itu mengungkapkan apa yang dikatakan rekan setimnya di klub dan timnas, Saka, tentang derby London Utara saat ia pertama kali pindah ke Emirates Stadium.
"Kamu tidak boleh kalah dalam derby melawan Spurs."
Rice mengatakan kepada The Sun: “Saya ingat Saka berkata: ‘Kamu tidak boleh kalah dalam derby di sini melawan Spurs’. Bagi para penggemar, semua orang, para pemain, staf – itu adalah pertandingan yang tidak boleh kalah.”
Arsenal unggul lima poin di puncak klasemen Premier League, meski telah memainkan satu pertandingan lebih banyak daripada rival gelar City, yang bisa memperkecil selisih menjadi dua poin jika mengalahkan Newcastle United pada Sabtu malam. Pertanyaan tentang mentalitas The Gunners muncul, namun Rice yakin rekan-rekannya memiliki kesempatan emas pada Minggu untuk membuktikan bahwa mereka memiliki apa yang dibutuhkan untuk meraih gelar liga pertama sejak 2003-04.
Dalam artikel lain dengan publikasi yang sama, pemain internasional Inggris itu mengatakan: “Derbi London Utara adalah pertandingan yang sempurna untuk merespons hal itu. Ini adalah pertandingan besar, yang akan menjadi sangat penting dalam musim kami. Masih ada jalan panjang, masih banyak hal positif yang bisa dilihat, ada perspektif di sini. Kami masih menjalani musim yang luar biasa dan kami tidak boleh membiarkan suara dari luar mengganggu itu.
“Ketika kita berbicara tentang mentalitas, kita telah menunjukkan mentalitas yang luar biasa sepanjang musim untuk berada di posisi ini, dan kita tidak akan membiarkan apa pun menghalangi hal itu.”
Arteta yakin The Gunners akan memberikan respons.
Para pendukung Arsenal telah melontarkan istilah 'bottle jobs' setelah hasil imbang melawan Wolves, namun manajer Mikel Arteta menampik istilah tersebut dan mengatakan timnya harus menerima kritik dengan lapang dada.
Dia mengatakan: “Istilah 'bottle jobs' tidak ada dalam kamus saya dan saya tidak melihatnya seperti itu karena saya tidak berpikir ada yang berniat melakukan itu. Saya tidak akan menggunakan kata itu, tapi itu pendapat saya.
“Itu pendapat individu, perspektif. Anda harus menghormati itu. Itu yang saya katakan dalam konferensi pers. Anda kehilangan dua poin melawan Wolves dengan cara pertandingan berlangsung, Anda harus menerimanya dengan lapang dada.
“Yang sangat saya minati adalah pertandingan berikutnya, apa yang kita miliki, apa yang kita cintai dari ini, dan bagaimana kita menulis nasib kita sendiri dari sini.”
Arsenal berharap musim ini berakhir dengan raihan trofi yang melimpah.
Meskipun ejekan ditujukan kepada mereka, Arsenal masih memiliki peluang untuk meraih beberapa trofi antara sekarang dan akhir musim. Setelah pertandingan liga melawan Tottenham, Chelsea, dan Brighton, tim Arteta akan bertandang ke Mansfield Town dalam ajang FA Cup dan menghadapi City dalam final Carabao Cup pada akhir Maret.
Arsenal menghancurkan Spurs dalam derby London Utara pertama musim ini, dengan Eberechi Eze mencetak hat-trick yang luar biasa.
