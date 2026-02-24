Getty
"Tidak bisa tampil di Piala Dunia dalam kondisi seperti ini" - Para penggemar mengklaim Neymar sudah "habis" setelah video viral menunjukkan bintang Santos kesulitan berlari dan menjaga bola tetap dalam permainan
Cedera mulai menghantui ikon Brasil, Neymar.
Dia kembali ke akar-akarnya pada awal 2025 dalam upaya untuk menyelesaikan arc penebusan itu. Cedera ligamen lutut dialami saat bermain untuk Selecao pada musim gugur 2023. Neymar menghabiskan 12 bulan di pinggir lapangan untuk pulih dari cedera tersebut.
Ada kilasan-kilasan kehebatan selama masa keduanya di Santos, dengan nomor punggung 10 yang flamboyan masih mampu menjadi penentu kemenangan di hari-hari terbaiknya. Tidak pernah ada keraguan tentang kemampuannya untuk membingungkan lawan dengan berbagai triknya.
Masalah kebugaran, bagaimanapun, mulai berdampak. Operasi lain dilakukan pada Desember 2025, memaksa program rehabilitasi tambahan untuk dilalui. Neymar kembali beraksi pada usia 34 tahun, namun dianggap oleh beberapa pihak sebagai bayangan dari pemain yang bergabung dengan PSG sebagai bagian dari paket transfer rekor €222 juta (£194m/$262m) pada 2017.
Bagaimana reaksi para penggemar terhadap penampilan Neymar yang kurang memuaskan.
Neymar pernah berdiri sejajar dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sebagai pemain terbaik di generasinya, namun ia telah mengalami penurunan performa yang memalukan. Ia tidak lagi mampu menampilkan energi yang dulu membuatnya begitu menyenangkan untuk ditonton.
Penampilannya terbaru bersama Santos melawan Novorizontino, yang menutup satu jalur menuju trofi besar pada 2026, semakin menyoroti perjuangan fisiknya. Pada satu titik, Neymar mengejar bola liar dengan gerakan yang sangat lambat - gagal mempertahankan bola di lapangan sehingga tendangan sudut diberikan.
Menanggapi penampilan lelah itu, @movingnigerian mengatakan: “Neymar sudah habis. Saya tahu sulit baginya untuk menerimanya, tapi cedera-cedera itu telah merusak mobilitasnya.” Dengan tema serupa, @detunjirasheed menambahkan: “Dia sudah selesai. Bro sebaiknya pensiun, dia tidak bisa lolos ke Piala Dunia dalam kondisi ini.”
Sebagai peringatan untuk Neymar, @VloneVDoubleG mengatakan: “Dia juga bermain di lapangan rumput sintetis yang akan merusak sendinya dengan parah, terutama mengingat riwayat cedera barunya dan penuaan secara umum.” Saat mengkritik kecepatan Neymar yang dianggap lambat, @gady_sam menimpali: “Gyokeres lebih cepat dari Neymar, bro.”
Neymar mengakui rencana pensiunnya.
Neymar mengakui bahwa ia mungkin terpaksa mempertimbangkan untuk gantung sepatu pada akhir tahun kalender ini. Ia mengatakan kepada Caze TV baru-baru ini: “Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Mungkin Desember tiba dan saya ingin pensiun. Saya hidup dari tahun ke tahun. Tahun ini sangat penting, tidak hanya bagi Santos, tetapi juga bagi tim nasional Brasil, dan bagi saya sendiri.”
Rekan senegaranya, Kleberson, yang memenangkan Piala Dunia 2002, berharap Neymar dapat menikmati penampilan terakhirnya di panggung olahraga terbesar. Ia mengatakan kepada GOAL: “Saya benar-benar ingin melihat Neymar di Piala Dunia. Dari segi kebugaran, ia kini tertinggal jauh dari yang lain—karena cedera, karena tahun lalu ia tidak banyak bermain di lapangan.
“Talenta yang dimiliki anak itu, begitu dia mulai merasa nyaman dan mendapatkan kebugaran yang baik, dia bisa membantu banyak. Dia tidak akan masuk ke Piala Dunia dengan kebugaran 100 persen, tapi saat Piala Dunia dimulai, terutama dengan situasi saat ini, dia bisa tampil baik karena dia adalah pemain paling berbakat yang kita miliki di Brasil. Yang lain berada di level yang baik, tapi tidak ada yang bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan anak ini.
“Dia perlu mencapai level kebugaran yang baik, bermain lebih banyak menit, dan tetap di lapangan. Saat saya melihat semua pemain Brasil, tidak ada yang seperti dia. Baiklah, kita bisa membicarakan Vini Junior atau Raphinha atau Estevao, tapi hal-hal yang bisa dilakukan Neymar dengan bola, membuatnya menakutkan untuk dijaga. Neymar adalah yang paling dekat dengan Ronaldinho yang pernah saya lihat.”
Apakah Neymar akan mendapatkan tempat di skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026?
Carlo Ancelotti telah memperingatkan bahwa ia tidak akan memilih Neymar hanya berdasarkan reputasinya, meskipun pemain hebat era modern ini merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil dengan 79 gol. Masih ada waktu untuk membangun ketajaman permainan penuh dan memastikan tempat dalam rencana Piala Dunia.
