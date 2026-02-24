"Tidak bisa tampil di Piala Dunia dalam kondisi seperti ini" - Para penggemar mengklaim Neymar sudah "habis" setelah video viral menunjukkan bintang Santos kesulitan berlari dan menjaga bola tetap dalam permainan

Neymar mengakui bahwa ia mungkin terpaksa mempertimbangkan untuk gantung sepatu pada akhir tahun kalender ini. Ia mengatakan kepada Caze TV baru-baru ini: “Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Mungkin Desember tiba dan saya ingin pensiun. Saya hidup dari tahun ke tahun. Tahun ini sangat penting, tidak hanya bagi Santos, tetapi juga bagi tim nasional Brasil, dan bagi saya sendiri.”

Rekan senegaranya, Kleberson, yang memenangkan Piala Dunia 2002, berharap Neymar dapat menikmati penampilan terakhirnya di panggung olahraga terbesar. Ia mengatakan kepada GOAL: “Saya benar-benar ingin melihat Neymar di Piala Dunia. Dari segi kebugaran, ia kini tertinggal jauh dari yang lain—karena cedera, karena tahun lalu ia tidak banyak bermain di lapangan.

“Talenta yang dimiliki anak itu, begitu dia mulai merasa nyaman dan mendapatkan kebugaran yang baik, dia bisa membantu banyak. Dia tidak akan masuk ke Piala Dunia dengan kebugaran 100 persen, tapi saat Piala Dunia dimulai, terutama dengan situasi saat ini, dia bisa tampil baik karena dia adalah pemain paling berbakat yang kita miliki di Brasil. Yang lain berada di level yang baik, tapi tidak ada yang bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan anak ini.

“Dia perlu mencapai level kebugaran yang baik, bermain lebih banyak menit, dan tetap di lapangan. Saat saya melihat semua pemain Brasil, tidak ada yang seperti dia. Baiklah, kita bisa membicarakan Vini Junior atau Raphinha atau Estevao, tapi hal-hal yang bisa dilakukan Neymar dengan bola, membuatnya menakutkan untuk dijaga. Neymar adalah yang paling dekat dengan Ronaldinho yang pernah saya lihat.”