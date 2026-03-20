Florian Wirtz Germany 2025Getty Images
"Tidak biasa — tapi sangat bagus": Adidas memperkenalkan seragam baru DFB

Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) dan sponsor perlengkapan Adidas telah memperkenalkan seragam tandang baru tim nasional Jerman untuk Piala Dunia 2026.

Warna dasar biru tua ini dimaksudkan untuk mengingatkan pada seragam latihan historis tim nasional Jerman, sementara desainnya mengadopsi garis desain seragam kandang. Garis-garis zig-zag diagonal tersebut muncul sebagai pola zig-zag yang melintasi seluruh seragam dan terinspirasi dari elemen desain klasik pada kotak sepatu Adidas di masa lalu.

  • "Seragam timnas Jerman dengan warna ini menurut saya tidak biasa – tapi sangat bagus," kata pemain timnas Florian Wirtz: "Saya sangat menantikan untuk segera memakainya." Untuk pertama kalinya, timnas Jerman akan mengenakan seragam tersebut dalam pertandingan internasional melawan Swiss di Basel pada 27 Maret. Ke depannya, seragam ini juga akan dikenakan oleh timnas junior putra.



