"Tidak biasa — tapi sangat bagus": Adidas memperkenalkan seragam baru DFB

"Seragam timnas Jerman dengan warna ini menurut saya tidak biasa – tapi sangat bagus," kata pemain timnas Florian Wirtz: "Saya sangat menantikan untuk segera memakainya." Untuk pertama kalinya, timnas Jerman akan mengenakan seragam tersebut dalam pertandingan internasional melawan Swiss di Basel pada 27 Maret. Ke depannya, seragam ini juga akan dikenakan oleh timnas junior putra.







