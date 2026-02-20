"Tidak berteriak di jalan tol" - Michael Carrick mengungkapkan bagaimana dia mengetahui bahwa pekerjaan di Man Utd adalah miliknya

Carrick sepenuhnya menyadari bahwa ia hanya ditunjuk secara sementara, dan perlu menghadapi setiap pertandingan satu per satu, namun ia tidak akan menghindar dari kenyataan bahwa ia ingin mendapatkan kontrak permanen.

Ketika ditanya tentang rencana masa depan, ia mengatakan: “Ini bukan jawaban klise - bagi saya, ini adalah peran ultimate. Saya benar-benar menikmatinya, saya mencintai apa yang saya lakukan. Saya beruntung. Saya merasa beruntung berada di posisi ini, tetapi bukan karena saya percaya bisa melakukannya dan saya di sini untuk melakukannya.

“Saya katakan saat pertama kali datang - ada sisi emosional dari itu... memahami peran ini, tumbuh bersama klub, berada di sini, mencintai klub, dan menjadi pendukung, semua itu adalah satu hal. Tapi, sebenarnya, saya di sini untuk melakukan pekerjaan ini, membangun tim yang baik, dan meraih kesuksesan.

“Saya tidak memutuskan berapa lama itu akan berlangsung, tapi saya mencintai berada di sini dan selama saya di sini, saya akan memberikan segalanya. Dan saya selalu merencanakan masa depan jangka panjang untuk kepentingan klub sepak bola. Itulah cara saya percaya seharusnya.”

Carrick telah membawa United masuk ke empat besar Premier League, saat mereka berusaha mendapatkan tiket kembali ke pesta Liga Champions, dan akan memimpin pertandingan keenamnya sebagai manajer Red Devils saat bertandang ke Hill Dickinson Stadium untuk menghadapi David Moyes dan Everton pada Senin.