Goal.com
Live
Michael Carrick Manchester United 2025-26Getty
Chris Burton

Diterjemahkan oleh

"Tidak berteriak di jalan tol" - Michael Carrick mengungkapkan bagaimana dia mengetahui bahwa pekerjaan di Man Utd adalah miliknya

Michael Carrick telah mengungkapkan bagaimana ia mengetahui bahwa posisi manajer Manchester United akan diisi olehnya secara sementara, dengan mantan gelandang Red Devils itu kembali ke lingkungan yang sudah familiar baginya. Awal yang positif dalam masa jabatannya di Old Trafford telah dirasakan, dengan pria berusia 44 tahun itu juga membahas apakah ia ingin tetap bertahan setelah berakhirnya musim 2025-26.

  • Carrick mengalahkan Solskjaer untuk posisi pelatih interim Manchester United.

    Mantan pemain internasional Inggris, Carrick, yang pernah menjadi bagian dari tim pelatih Jose Mourinho dan Ole Gunnar Solskjaer, ditunjuk sebagai manajer sementara United pada 13 Januari. Darren Fletcher telah memimpin dua pertandingan sebagai manajer sementara setelah pemecatan Ruben Amorim.

    Solskjaer merupakan salah satu kandidat untuk kembali memimpin setelah sebelumnya menjabat sebagai manajer selama tiga tahun, namun pelatih asal Norwegia itu akhirnya tidak dipilih setelah proses wawancara yang singkat. Carrick kembali ke bangku cadangan tujuh bulan setelah mengakhiri kontraknya dengan klub Championship Middlesbrough.

    • Iklan
  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bagaimana Carrick merespons ketika diberi tanggung jawab.

    Ketika ditanya oleh BBC Sport tentang kapan dia menerima panggilan dari Old Trafford, Carrick mengatakan: “Saya sebenarnya sedang di dalam mobil. Saat itu saya sedang mengemudi menuju Newcastle ketika pesan itu masuk. Itu adalah hal yang menyenangkan untuk didengar - tentu saja - tapi saya sebenarnya cukup tenang tentang hal itu.

    “Saya tidak tahu kenapa, tapi rasanya memang tepat. Dan itu bukan karena saya sombong atau acuh tak acuh - rasanya memang biasa saja. Anda merasa senang, tapi saya sudah lama di sini dan mengalami banyak hal, jadi mungkin, di suatu saat, saya selalu berharap di lubuk hati bahwa kesempatan itu akan datang - dan syukurlah itu terjadi.

    Dia menambahkan tentang reaksinya saat menerima berita itu: “Dengar, aku tentu saja senang. Berada di klub ini adalah hal yang istimewa, jadi aku tidak meremehkannya, tapi bukan berarti aku langsung berteriak dan merayakan di jalan tol atau apa pun. Aku hanya menelepon istriku dan berkata, 'ini yang terjadi, ini posisi kita sekarang'.”

  • Apakah Carrick akan mengeluarkan hairdryer legendaris Ferguson?

    Carrick memulai masa jabatannya dengan empat kemenangan beruntun atas Manchester City, Arsenal, Fulham, dan Tottenham. Sebuah poin dramatis kemudian diraih dari hasil imbang 1-1 di klub lamanya, West Ham.

    Mantan gelandang ini bukanlah tipe orang yang suka marah-marah. Saat ditanya oleh BBC apakah dia akan memberikan perlakuan seperti Sir Alex Ferguson di ruang ganti, dia menjawab: “Ya, saya tidak yakin bisa menirunya! Saya tidak akan mencoba! Beberapa kali saya melihatnya dan itu membuat Anda mundur ke belakang kursi, berusaha menjauh darinya. Tapi, sekali lagi, kita berbicara tentang Sir Alex dan dia adalah jenius dalam menggunakan orang dan mendapatkan yang terbaik dari mereka dengan berbagai cara - dukungan, dorongan, kadang-kadang lebih keras dari dorongan - tapi itu berhasil. Semuanya tentang mendapatkan yang terbaik dari para pemainnya.”

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Apakah Carrick bisa ditunjuk secara permanen?

    Carrick sepenuhnya menyadari bahwa ia hanya ditunjuk secara sementara, dan perlu menghadapi setiap pertandingan satu per satu, namun ia tidak akan menghindar dari kenyataan bahwa ia ingin mendapatkan kontrak permanen.

    Ketika ditanya tentang rencana masa depan, ia mengatakan: “Ini bukan jawaban klise - bagi saya, ini adalah peran ultimate. Saya benar-benar menikmatinya, saya mencintai apa yang saya lakukan. Saya beruntung. Saya merasa beruntung berada di posisi ini, tetapi bukan karena saya percaya bisa melakukannya dan saya di sini untuk melakukannya.

    “Saya katakan saat pertama kali datang - ada sisi emosional dari itu... memahami peran ini, tumbuh bersama klub, berada di sini, mencintai klub, dan menjadi pendukung, semua itu adalah satu hal. Tapi, sebenarnya, saya di sini untuk melakukan pekerjaan ini, membangun tim yang baik, dan meraih kesuksesan.

    “Saya tidak memutuskan berapa lama itu akan berlangsung, tapi saya mencintai berada di sini dan selama saya di sini, saya akan memberikan segalanya. Dan saya selalu merencanakan masa depan jangka panjang untuk kepentingan klub sepak bola. Itulah cara saya percaya seharusnya.”

    Carrick telah membawa United masuk ke empat besar Premier League, saat mereka berusaha mendapatkan tiket kembali ke pesta Liga Champions, dan akan memimpin pertandingan keenamnya sebagai manajer Red Devils saat bertandang ke Hill Dickinson Stadium untuk menghadapi David Moyes dan Everton pada Senin.

Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Manchester United crest
Manchester United
MUN
0