Tidak Bahagia Di Al-Nassr, Cristiano Ronaldo Segera Tinggalkan Arab Saudi?

Ronaldo, tentu saja, belum memenangkan gelar Saudi Pro League bersama Al-Nassr, tetapi ia merasa pantas mendapatkan lebih banyak rasa hormat dari PIF, setelah bekerja keras untuk menarik perhatian banyak orang ke liga tersebut. Ia juga telah setuju untuk menjadi duta besar untuk Piala Dunia 2034 di Arab Saudi. Karena itu, ia menolak bermain untuk Al-Nassr, dan absen dalam kemenangan 1-0 atas Al-Riyadh baru-baru ini.

Berbicara pada Oktober 2025, Ronaldo tampak berkomitmen untuk tetap berada di liga, mengatakan kepada wartawan: "Bagi saya, merupakan suatu kehormatan bahwa liga ini berkembang dan banyak pemain bintang datang untuk membuat liga ini lebih baik dan lebih kompetitif. Menjadi yang pertama - katakanlah seorang bintang - yang datang ke sini adalah suatu kehormatan, tetapi yang saya nantikan adalah lima hingga sepuluh tahun ke depan liga ini terus berkembang, tidak hanya tim utama tetapi juga akademi."

"Bukan hanya untuk masa depan pemain Saudi dan liga, tetapi untuk negara dan untuk bersaing dengan liga lain - ini adalah impian saya. Dan inilah yang akan saya coba bantu agar negara dan liga mencapai dan berada di level tersebut."

Ia menambahkan, ketika ditanya tentang kenangan favoritnya di klub: "Mungkin ketika kami memenangkan gelar pertama [Piala Klub Arab Raja Salman 2023, di mana ia mencetak kedua gol dalam kemenangan 2-1 melawan Al-Hilal]. Final melawan Al-Hilal mungkin adalah final paling menegangkan yang pernah kami alami."

"Anda tahu, ketika Anda memenangkan gelar, segalanya menjadi lebih mudah, dan memiliki hak istimewa untuk memenangkan trofi pertama saya di tahun pertama saya di sini sungguh luar biasa. Tapi saya menginginkan lebih. Saya akan terus berjuang dan membantu tim saya Al-Nassr untuk memenangkan gelar. Saya percaya bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang baik untuk Al-Nassr."