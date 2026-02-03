Getty Images
Tidak Bahagia Di Al-Nassr, Cristiano Ronaldo Segera Tinggalkan Arab Saudi?
Apakah Ronaldo akan tinggalkan Al-Nassr?
Menurut laporan Record di Portugal, Ronaldo semakin "tidak bahagia" di Al-Nassr dan bisa meninggalkan klub tersebut pada musim panas. Pemain berusia 41 tahun itu tidak berencana untuk pensiun, dan ada beberapa pilihan untuk klub berikutnya; ia berpotensi pindah ke Amerika Serikat, di mana ia bisa kembali berhadapan dengan rival abadinya Lionel Messi, yang membela Inter Miami. Kembali ke Eropa juga disebut-sebut sebagai opsi potensial meskipun belum jelas di mana tepatnya ia akan berlabuh.
Ronaldo dikabarkan tidak senang dengan perlakuan yang diterimanya dari dana kekayaan negara yang dikenal sebagai PIF, yang memiliki Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Hilal dan Al-Ahli. Ia diyakini percaya bahwa PIF berusaha memastikan Al-Hilal memenangkan gelar Saudi Pro League, dan untuk tujuan itu, mereka telah memindahkan mantan rekan setim Ronaldo, Karim Benzema, dari Al-Ittihad ke Al-Hilal.
Ronaldo kecewa
Ronaldo, tentu saja, belum memenangkan gelar Saudi Pro League bersama Al-Nassr, tetapi ia merasa pantas mendapatkan lebih banyak rasa hormat dari PIF, setelah bekerja keras untuk menarik perhatian banyak orang ke liga tersebut. Ia juga telah setuju untuk menjadi duta besar untuk Piala Dunia 2034 di Arab Saudi. Karena itu, ia menolak bermain untuk Al-Nassr, dan absen dalam kemenangan 1-0 atas Al-Riyadh baru-baru ini.
Berbicara pada Oktober 2025, Ronaldo tampak berkomitmen untuk tetap berada di liga, mengatakan kepada wartawan: "Bagi saya, merupakan suatu kehormatan bahwa liga ini berkembang dan banyak pemain bintang datang untuk membuat liga ini lebih baik dan lebih kompetitif. Menjadi yang pertama - katakanlah seorang bintang - yang datang ke sini adalah suatu kehormatan, tetapi yang saya nantikan adalah lima hingga sepuluh tahun ke depan liga ini terus berkembang, tidak hanya tim utama tetapi juga akademi."
"Bukan hanya untuk masa depan pemain Saudi dan liga, tetapi untuk negara dan untuk bersaing dengan liga lain - ini adalah impian saya. Dan inilah yang akan saya coba bantu agar negara dan liga mencapai dan berada di level tersebut."
Ia menambahkan, ketika ditanya tentang kenangan favoritnya di klub: "Mungkin ketika kami memenangkan gelar pertama [Piala Klub Arab Raja Salman 2023, di mana ia mencetak kedua gol dalam kemenangan 2-1 melawan Al-Hilal]. Final melawan Al-Hilal mungkin adalah final paling menegangkan yang pernah kami alami."
"Anda tahu, ketika Anda memenangkan gelar, segalanya menjadi lebih mudah, dan memiliki hak istimewa untuk memenangkan trofi pertama saya di tahun pertama saya di sini sungguh luar biasa. Tapi saya menginginkan lebih. Saya akan terus berjuang dan membantu tim saya Al-Nassr untuk memenangkan gelar. Saya percaya bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang baik untuk Al-Nassr."
Perlakuan khusus
Ronaldo terikat kontrak di Al-Nassr hingga 2027, tetapi klausul pelepasannya dapat membuat klub-klub mencoba membujuknya untuk pindah musim panas ini.
Mantan manajer Al-Nassr Stefano Pioli sebelumnya membahas tentang perlakuan khusus yang diberikannya kepada pemain internasional Portugal tersebut, dengan mengatakan: “Jika saya tiba setengah jam lebih awal, dia sudah ada 25 menit lebih awal. Dia selalu yang pertama naik bus. Dia seorang perfeksionis yang menuntut banyak dari dirinya sendiri dan dari orang lain. Dia hidup untuk tim, dia membantu, dia memberi nasihat. Terkadang saya membiarkannya berbicara dengan para pemain. Saya tidak bisa memperlakukannya seperti yang lain, tetapi dia cerdas dan dia menghormati perannya dan peran saya.”
Apa selanjutnya?
Al-Nassr akan menghadapi Al-Ittihad dalam pertandingan yang berpotensi menjadi laga yang sarat muatan politik, terutama jika Ronaldo tidak masuk dalam tim. Ronaldo dkk saat ini berada di urutan kedua klasemen Saudi Pro League dengan selisih satu poin dari Al-Hilal yang berada di puncak.
