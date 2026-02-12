Getty Images
"Tidak akurat, menghina, dan provokatif" - Pemilik bersama Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, diserang oleh Andy Burnham atas komentarnya tentang imigran.
Burnham menargetkan Ratcliffe dan Glazers
Dalam tanggapan yang tajam terhadap Ratcliffe, Burnham menyoroti bahwa komentar-komentar provokatif tersebut “bertentangan dengan segala hal yang selama ini menjadi ciri khas Manchester”. Dia juga tampaknya menargetkan kelompok kepemilikan Amerika United.
Dengan keluarga Glazer masih memegang kendali di puncak hierarki Old Trafford, Burnham menentang “mereka yang telah memberikan sedikit kontribusi bagi kehidupan kita di sini dan malah menghabiskan bertahun-tahun menguras kekayaan dari salah satu institusi kebanggaan kita”.
Apa yang dikatakan oleh pemilik bersama Manchester United, Ratcliffe
Ratcliffe membuat pernyataan mengejutkan selama wawancara dengan Sky News. Ia mengatakan: “Saya sudah melihat banyak hal seperti ini di klub sepak bola. Jika Anda melakukan hal-hal yang sulit, yang menurut kami harus dilakukan di Manchester United.
“Kami merasa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tapi Anda menjadi sangat tidak populer untuk sementara waktu. Nah, saya menjadi sangat tidak populer di Manchester United karena kami telah melakukan banyak perubahan. Tapi menurut saya, itu untuk kebaikan. Dan saya pikir kami mulai melihat beberapa bukti di klub sepak bola bahwa itu mulai membuahkan hasil. Tapi Anda memiliki masalah yang sama dengan negara.
“Jika Anda benar-benar ingin menangani masalah besar imigrasi, dengan orang-orang yang memilih menerima tunjangan daripada bekerja untuk hidup, jika Anda ingin menangani itu, maka Anda harus melakukan hal-hal yang tidak populer dan menunjukkan keberanian.”
Dia melanjutkan: “Anda tidak bisa memiliki ekonomi dengan sembilan juta orang yang menerima tunjangan dan tingkat imigrasi yang sangat tinggi. Saya maksudkan, Inggris telah dijajah. Itu menghabiskan terlalu banyak uang.
“Inggris telah dijajah oleh imigran, bukan begitu? Maksud saya, populasi Inggris pada tahun 2020 adalah 58 juta, sekarang menjadi 70 juta. Itu berarti 12 juta orang.”
Ratcliffe menambahkan saat menargetkan mereka yang memimpin negara: “Saya tidak tahu apakah itu hanya sistem yang tidak memungkinkan Keir melakukannya, atau mungkin dia terlalu baik hati—maksud saya, Keir adalah orang yang baik. Saya suka dia, tapi ini pekerjaan yang sulit dan menurut saya harus melakukan hal-hal sulit dengan Inggris untuk mengembalikannya ke jalur yang benar, karena saat ini saya rasa ekonomi tidak dalam keadaan baik.”
Tanggapan dari Wali Kota Greater Manchester
Starmer menanggapi wawancara tersebut dengan menyebut klaim Ratcliffe sebagai "menyinggung dan salah". Ia mendesak pria berusia 73 tahun itu untuk meminta maaf. Pendapat tersebut didukung oleh Burnham, yang juga merasa perlu untuk bersuara menentang tokoh terkemuka di Manchester.
Ia mengatakan dalam pernyataan resmi yang dirilis di media sosial: “Komentar-komentar ini bertentangan dengan segala hal yang selama ini menjadi ciri khas Manchester: tempat di mana orang-orang dari segala ras, agama, dan yang tidak beragama telah bersatu selama berabad-abad untuk membangun kota dan institusi kita, termasuk Manchester United FC. Meminta pembatasan tingkat imigrasi adalah satu hal; menggambarkan mereka yang datang ke sini sebagai kekuatan invasi yang musuh adalah hal lain. Hal itu tidak akurat, menghina, provokatif, dan harus ditarik kembali.
“Pemain sepak bola yang datang dari seluruh dunia untuk bermain di Greater Manchester telah memperkaya kehidupan kota dan wilayah kami, begitu pula dengan banyak orang yang bekerja di layanan kesehatan nasional (NHS) Greater Manchester dan industri serta layanan esensial lainnya.
“Kami menghargai kontribusi mereka sebagai kota-wilayah yang terkenal dengan keramahan sambutan kami. Jika ada kritik yang diperlukan, seharusnya ditujukan kepada mereka yang telah memberikan sedikit kontribusi terhadap kehidupan kami di sini dan malah menghabiskan bertahun-tahun menguras kekayaan dari salah satu institusi kebanggaan kami.”
Ratcliffe & Ineos telah berada di Old Trafford sejak 2023.
Ratcliffe dan grup Ineos-nya mengakuisisi saham mereka di Manchester United pada tahun 2023. Kini, mereka mengendalikan operasional sepak bola di Old Trafford. Perubahan nasib di lapangan telah dirasakan belakangan ini di bawah pelatih interim Michael Carrick - setelah pemecatan Ruben Amorim - namun para penggemar kecewa dengan harga tiket dan ketersediaannya selama era sulit lainnya bagi The Red Devils.
