"Tidak akurat, menghina, dan provokatif" - Pemilik bersama Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, diserang oleh Andy Burnham atas komentarnya tentang imigran.

Ratcliffe membuat pernyataan mengejutkan selama wawancara dengan Sky News. Ia mengatakan: “Saya sudah melihat banyak hal seperti ini di klub sepak bola. Jika Anda melakukan hal-hal yang sulit, yang menurut kami harus dilakukan di Manchester United.

“Kami merasa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tapi Anda menjadi sangat tidak populer untuk sementara waktu. Nah, saya menjadi sangat tidak populer di Manchester United karena kami telah melakukan banyak perubahan. Tapi menurut saya, itu untuk kebaikan. Dan saya pikir kami mulai melihat beberapa bukti di klub sepak bola bahwa itu mulai membuahkan hasil. Tapi Anda memiliki masalah yang sama dengan negara.

“Jika Anda benar-benar ingin menangani masalah besar imigrasi, dengan orang-orang yang memilih menerima tunjangan daripada bekerja untuk hidup, jika Anda ingin menangani itu, maka Anda harus melakukan hal-hal yang tidak populer dan menunjukkan keberanian.”

Dia melanjutkan: “Anda tidak bisa memiliki ekonomi dengan sembilan juta orang yang menerima tunjangan dan tingkat imigrasi yang sangat tinggi. Saya maksudkan, Inggris telah dijajah. Itu menghabiskan terlalu banyak uang.

“Inggris telah dijajah oleh imigran, bukan begitu? Maksud saya, populasi Inggris pada tahun 2020 adalah 58 juta, sekarang menjadi 70 juta. Itu berarti 12 juta orang.”

Ratcliffe menambahkan saat menargetkan mereka yang memimpin negara: “Saya tidak tahu apakah itu hanya sistem yang tidak memungkinkan Keir melakukannya, atau mungkin dia terlalu baik hati—maksud saya, Keir adalah orang yang baik. Saya suka dia, tapi ini pekerjaan yang sulit dan menurut saya harus melakukan hal-hal sulit dengan Inggris untuk mengembalikannya ke jalur yang benar, karena saat ini saya rasa ekonomi tidak dalam keadaan baik.”