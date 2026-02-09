Istimewa
"Tidak akan pernah terjadi lagi" - Ryan Reynolds dan Rob Mac dipuji atas dampak "yang luar biasa" di Wrexham oleh Ben Foster saat pemilik klub merayakan ulang tahun.
Lima tahun di Wrexham untuk bintang-bintang Hollywood
Wrexham merayakan lima tahun sejak Reynolds dan Mac mengejutkan dunia dengan mengambil alih kepemilikan klub. Banyak hal telah berubah di klub Wales tersebut sejak saat itu, karena klub telah meraih promosi berturut-turut yang membawa Wrexham hingga ke Championship. Tim asuhan Phil Parkinson saat ini tengah menjalani musim yang menantang, namun saat ini berada di posisi terakhir zona play-off, artinya impian mereka untuk meraih tiket ke Premier League masih sangat terbuka.
"Tidak akan pernah terjadi lagi" - Pujian untuk duet Wrexham
Foster keluar dari masa pensiunnya untuk bermain bersama klub pada tahun 2023 dan membantu klub tersebut promosi ke English Football League. Ia kini menyoroti betapa mengesankan kenaikan klub tersebut, mengatakan kepada Press Association: "Dengan Salford City, Anda memiliki pemain sepak bola yang memimpin klub dan telah mengalami semuanya sebelumnya. Mereka tahu bagaimana klub sepak bola beroperasi, dan terkadang hal itu membawa pola pikir tentang apa yang tidak akan berhasil. Birmingham memiliki pemilik yang sangat kaya, tetapi Wrexham berbeda. Rob dan Ryan tidak benar-benar tahu apa yang mereka lakukan saat mengambil alih klub sepak bola. Mereka menginvestasikan uang, tetapi juga menginvestasikan energi mereka sendiri. Mereka menanamkan minat dan energi pribadi mereka ke dalamnya dengan cara yang jarang terlihat. Saya benar-benar yakin jika Anda bertanya kepada mereka apa yang paling mereka banggakan, Wrexham akan berada di urutan teratas bersama apa pun yang mereka lakukan dalam akting atau bisnis. Untuk mengambil sesuatu yang tidak sepenuhnya Anda pahami dan membangunnya menjadi apa yang ada hari ini, Anda harus merasa sangat bangga. Itu luar biasa.
“Ini gila. Ini tidak akan pernah terulang lagi. Promosi dari liga non-liga, promosi, promosi, dan sudah berada di posisi promosi di level ini adalah hal yang luar biasa. Saya katakan setahun atau dua tahun lalu bahwa saya pikir mereka akan berada di Premier League dalam tiga, empat, atau lima tahun. Keluar dari Championship adalah tugas yang berat – itu adalah liga yang sulit dan kompetitif dengan banyak uang yang terlibat. Tapi mereka melakukannya dengan cara yang benar – mereka memberi manajer kekuasaan untuk mendatangkan pemain yang dia inginkan, untuk memahami siapa mereka."
Reynolds dan Mac menatap ke masa depan.
Reynolds dan Mac telah memandang ke masa depan dan mengatakan bahwa kesuksesan tidak akan diukur semata-mata berdasarkan prestasi tim di lapangan. Mac mengatakan kepada The Athletic: "(Kami ingin) menarik orang-orang yang kemudian tinggal di Wrexham, untuk membawa semangat seni dan berusaha membangun sesuatu di dalam kota menggunakan seni dan bisnis. Itu tampaknya seperti model yang berkelanjutan yang dapat membantu dari sudut pandang makroekonomi. Sejak hari pertama, kami mengatakan bahwa kami ingin membangun model yang berkelanjutan. Jika seseorang melihat ekonomi klub saat ini, hanya karena cara kami sampai di sini, itu tidak berkelanjutan. Tapi itu hanya karena infrastrukturnya belum ada selama bergenerasi. Jadi, yang kami coba lakukan adalah menanam benih sehingga, ya, kami bisa sukses sekarang, tetapi 50 atau 100 tahun dari sekarang, benih-benih itu menjadi pohon dan model yang sepenuhnya berkelanjutan. Apakah saya ingin datang dan melihat kami memenangkan Premier League? Ya. Apakah saya ingin memenangkan Liga Champions? Ya. Tetapi, jika Wrexham, sebagai kota, tidak sukses sementara kami berkembang, kami telah gagal.”
FA Cup akan menjadi pertandingan berikutnya bagi Wrexham.
Wrexham saat ini berada di posisi terakhir zona play-off di Championship setelah 31 pertandingan dimainkan dan berharap dapat mempertahankan posisi tersebut hingga akhir musim. Namun, fokus kini beralih ke Piala FA dan pertandingan putaran keempat melawan Ipswich Town pada Jumat malam. Wrexham kemudian kembali ke kompetisi Championship dengan pertandingan krusial melawan Bristol City empat hari kemudian. Wrexham saat ini unggul satu poin dan dua peringkat di atas Robins di klasemen.
