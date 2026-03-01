AFP
"Tidak ada perdebatan" - Rodrygo mengirim pesan kuat tentang Neymar kepada pelatih Brasil Carlo Ancelotti menjelang Piala Dunia 2026
Rodrygo yakin Brasil berpotensi meraih gelar juara dunia keenam.Berbicara dalam penampilannya di program Um Dia Com... di CazeTV, Rodrygo memberikan pembelaan yang penuh gairah terhadap idolanya, sambil menyoroti bobot simbolis dan emosional dari mantan bintang Barcelona. Penyerang muda yang telah menjadi pilar penting bagi klub dan negaranya ini meyakini bahwa gelar dunia keenam Brasil akan terasa kurang lengkap tanpa kehadiran legenda nomor 10. Meskipun terjadi pergeseran taktik modern, bintang Real Madrid ini tetap bersikeras bahwa hierarki tim harus tetap dibangun di sekitar kehebatan pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka.
Kemenangan tidak akan sama indahnya tanpa Neymar.
Cycle 2026 kemungkinan besar menjadi kesempatan terakhir bagi Neymar untuk meraih kejayaan di Piala Dunia, namun perjalanannya dipenuhi dengan cedera fisik. Saat ini berusia 34 tahun, penyerang ini sedang berjuang untuk pulih dari operasi lutut besar, proses yang memaksanya absen dalam waktu yang cukup lama. Komentar Rodrygo menjadi pengingat bagi staf teknis bahwa ruang ganti masih memandang Neymar sebagai pemimpin dan jantung kreatif tim nasional.
Rodrygo ditanya tentang pentingnya Neymar untuk turnamen mendatang di Amerika Utara, dan dia tidak ragu dalam penilaiannya. "Itu logis. Bagi saya, menurut pendapat saya, tidak ada pembahasan. Tapi kita tahu, tentu saja, dia harus dalam kondisi baik, dia harus mempersiapkan diri, dia baru pulih dari operasi lutut. Tanpa dia, kita tidak akan memiliki keanggunan yang sama untuk menang, jadi kita membutuhkannya," ujar winger berusia 25 tahun itu.
Kebugaran tetap menjadi hambatan utama.
Meskipun antusiasme para penggemar sangat tinggi, kondisi kebugaran Neymar tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi Carlo Ancelotti. Bintang besar tersebut baru-baru ini menunjukkan kilasan performa terbaiknya, mencetak dua gol dalam kemenangan 2-1 atas Vasco, penampilan yang memicu rasa lega dan antusiasme di kalangan penggemar Brasil. Namun, mempertahankan level intensitas tersebut dalam lingkungan Piala Dunia yang penuh tekanan adalah tantangan yang berbeda, dan Ancelotti akan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan akhir mengenai partisipasi sang veteran.
Hubungan antara Rodrygo dan Ancelotti bisa menjadi faktor penentu dalam negosiasi ini. Setelah bekerja sama erat di Santiago Bernabeu, keduanya memiliki ikatan kepercayaan dan pemahaman taktis yang unik. Dukungan publik Rodrygo untuk Neymar bukan hanya sekadar dukungan sesama rekan tim; ini adalah dorongan strategis kepada manajer klubnya untuk memastikan bahwa talenta individu terbaik Brasil mendapatkan setiap kesempatan untuk memimpin lini depan pada 2026.
Hubungan antar generasi antara masa lalu dan masa depan
Posisi Rodrygo sangat signifikan mengingat statusnya yang terus meningkat. Di usia 25 tahun, ia telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu yang terbaik di dunia, namun ia tetap rendah hati untuk memperjuangkan warisan pria yang mengenakan nomor 10 sebelum dirinya. Dengan menjembatani kesenjangan antara bintang-bintang yang sudah mapan dan talenta yang sedang naik daun, Rodrygo membantu menumbuhkan rasa persatuan yang seringkali hilang dalam kampanye Brasil sebelumnya.
Keputusan akhir ada di tangan Ancelotti, yang harus menyeimbangkan romantisme kembalinya Neymar dengan tuntutan teknis turnamen internasional modern. Dengan Piala Dunia yang semakin dekat, tekanan semakin meningkat pada pelatih asal Italia ini untuk menghadirkan formula kemenangan.
