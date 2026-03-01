"Tidak ada perdebatan" - Rodrygo mengirim pesan kuat tentang Neymar kepada pelatih Brasil Carlo Ancelotti menjelang Piala Dunia 2026

Cycle 2026 kemungkinan besar menjadi kesempatan terakhir bagi Neymar untuk meraih kejayaan di Piala Dunia, namun perjalanannya dipenuhi dengan cedera fisik. Saat ini berusia 34 tahun, penyerang ini sedang berjuang untuk pulih dari operasi lutut besar, proses yang memaksanya absen dalam waktu yang cukup lama. Komentar Rodrygo menjadi pengingat bagi staf teknis bahwa ruang ganti masih memandang Neymar sebagai pemimpin dan jantung kreatif tim nasional.

Rodrygo ditanya tentang pentingnya Neymar untuk turnamen mendatang di Amerika Utara, dan dia tidak ragu dalam penilaiannya. "Itu logis. Bagi saya, menurut pendapat saya, tidak ada pembahasan. Tapi kita tahu, tentu saja, dia harus dalam kondisi baik, dia harus mempersiapkan diri, dia baru pulih dari operasi lutut. Tanpa dia, kita tidak akan memiliki keanggunan yang sama untuk menang, jadi kita membutuhkannya," ujar winger berusia 25 tahun itu.