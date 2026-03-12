"Tidak ada lagi alasan": Di Gladbach, alarm berbunyi

Selama berminggu-minggu, Borussia tetap bertahan di atas garis meskipun performanya biasa-biasa saja, tetapi kekhawatiran akan degradasi ketiga dalam sejarah klub semakin meningkat. Begitu besarnya kekhawatiran tersebut sehingga organisasi payung para penggemar mengirimkan pesan sebelum pertandingan melawan St. Pauli. "Melihat tabel klasemen, hanya kemenangan kandang yang penting. Sekarang fase yang sangat penting dimulai, tidak ada lagi alasan," demikian pernyataan FPMG Supporters Club.

Memang, minggu-minggu yang sering disebut-sebut sebagai minggu-minggu penentuan akan segera tiba di Gladbach: Lawan-lawan berikutnya adalah St. Pauli, Köln, Heidenheim, Leipzig, dan Mainz. Pada babak pertama, Gladbach meraih 13 poin dan hanya kebobolan satu gol dari lima tim tersebut. Hasil yang sama akan membawa Gladbach dan Polanski ke posisi yang aman. Pelatih VfL yang memulai musim dengan baik ini hanya meraih rata-rata 1,09 poin setelah pertandingan terakhir melawan tim-tim besar di liga - lebih rendah dari pendahulunya, Gerardo Seoane (1,13).

Seorang pemain berusia 17 tahun diharapkan dapat membantu: Pemain ofensif Wael Mohya baru-baru ini mencetak gol di Munich (1:4), hanya Youssoufa Moukoko dan Florian Wirtz yang lebih muda saat mencetak gol pertama mereka di Bundesliga. "Ada hal yang lebih buruk daripada mencetak gol pertama di Bayern. Itu akan menjadi kenangan abadi bagi anak itu, dan saya sangat senang," kata Polanski.