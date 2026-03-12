Tabel terkadang bisa menipu, dan Eugen Polanski pun menyadarinya. Borussia Mönchengladbach berada di posisi ke-12, yang terdengar nyaman, namun kenyataannya, alarm sudah berbunyi di Niederrhein menjelang laga krusial melawan FC St. Pauli pada Jumat (20.30 WIB/Sky). Hanya satu poin yang memisahkan Borussia dari tim Kiezkickers di zona degradasi, dan itulah mengapa pelatih Polanski mengatakan: "Sekarang saatnya pertandingan-pertandingan di mana kami harus meraih poin."
"Tidak ada lagi alasan": Di Gladbach, alarm berbunyi
Selama berminggu-minggu, Borussia tetap bertahan di atas garis meskipun performanya biasa-biasa saja, tetapi kekhawatiran akan degradasi ketiga dalam sejarah klub semakin meningkat. Begitu besarnya kekhawatiran tersebut sehingga organisasi payung para penggemar mengirimkan pesan sebelum pertandingan melawan St. Pauli. "Melihat tabel klasemen, hanya kemenangan kandang yang penting. Sekarang fase yang sangat penting dimulai, tidak ada lagi alasan," demikian pernyataan FPMG Supporters Club.
Memang, minggu-minggu yang sering disebut-sebut sebagai minggu-minggu penentuan akan segera tiba di Gladbach: Lawan-lawan berikutnya adalah St. Pauli, Köln, Heidenheim, Leipzig, dan Mainz. Pada babak pertama, Gladbach meraih 13 poin dan hanya kebobolan satu gol dari lima tim tersebut. Hasil yang sama akan membawa Gladbach dan Polanski ke posisi yang aman. Pelatih VfL yang memulai musim dengan baik ini hanya meraih rata-rata 1,09 poin setelah pertandingan terakhir melawan tim-tim besar di liga - lebih rendah dari pendahulunya, Gerardo Seoane (1,13).
Seorang pemain berusia 17 tahun diharapkan dapat membantu: Pemain ofensif Wael Mohya baru-baru ini mencetak gol di Munich (1:4), hanya Youssoufa Moukoko dan Florian Wirtz yang lebih muda saat mencetak gol pertama mereka di Bundesliga. "Ada hal yang lebih buruk daripada mencetak gol pertama di Bayern. Itu akan menjadi kenangan abadi bagi anak itu, dan saya sangat senang," kata Polanski.
Gladbach pernah kalah dalam pertandingan malam hari melawan St. Pauli.
Melawan St. Pauli, Moyha yang kreatif bisa kembali ke starting eleven, setidaknya itulah yang diisyaratkan oleh Polanski. "Pertanyaannya adalah: Bagaimana kita menghadapinya sekarang? Dan bagaimana Wael menghadapinya? Dalam kasus terbaik, dia akan membawa momentum ini ke pertandingan kandang berikutnya," katanya. Borussia memiliki pengalaman yang baik dengan para remaja dalam perjuangan menghindari degradasi. Ketika situasi terakhir kali begitu serius pada tahun 2011, seorang kiper berusia 18 tahun bernama Marc-Andre ter Stegen merayakan debutnya.
Sebaliknya, Gladbach memiliki pengalaman buruk dengan pertandingan malam hari melawan St. Pauli: Pada awal Desember, mereka kalah 1-2 di perempat final piala. Hasil yang kali ini mungkin akan memiliki konsekuensi yang jauh lebih dramatis.