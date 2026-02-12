Getty
Thomas Tuchel memperpanjang masa tinggalnya di Inggris dan menandatangani kontrak baru hingga 2028.
Kapan kontrak Tuchel dengan Inggris akan berakhir?
Mantan pelatih Chelsea, Bayern Munich, dan Paris Saint-Germain, Tuchel, mengambil alih kepelatihan Timnas Inggris pada Januari 2025 - setelah menyetujui untuk mengambil alih jabatan tersebut beberapa bulan sebelumnya. Kontrak awalnya relatif singkat, yang akan membawanya menyelesaikan siklus Piala Dunia.
Proses kualifikasi menuju final 2026 berjalan lancar, dengan Tim Tiga Singa dianggap sebagai salah satu favorit untuk meraih gelar juara dunia di Amerika Utara. Tuchel ditugaskan untuk mengakhiri 60 tahun penderitaan internasional bagi tim nasional pria Inggris.
Tuchel dikaitkan dengan Manchester United, Tottenham, dan Real Madrid.
Pertanyaan-pertanyaan telah diajukan mengenai masa depannya sebelum trofi pertama diraih, dan kemungkinan kembalinya ke dunia kepelatihan domestik telah dibahas. Pria berusia 52 tahun ini dikabarkan menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan oleh Manchester United saat mereka bersiap menunjuk pengganti permanen untuk Ruben Amorim - dengan Michael Carrick saat ini memimpin sementara The Red Devils.
Tottenham, yang telah memecat Thomas Frank, juga dikabarkan tertarik, sementara Real Madrid merupakan klub besar lain yang saat ini dipimpin oleh pelatih sementara - dengan Alvaro Arbeloa menggantikan Xabi Alonso. Pertanyaan juga muncul mengenai apakah Pep Guardiola akan tetap di Manchester City musim depan dan apakah Luis Enrique akan setuju dengan kontrak baru di PSG.
Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) menyadari rumor-rumor tersebut dan telah mengambil langkah untuk memastikan Tuchel tetap memimpin tim mereka ke depan, dengan kesepakatan hingga Euro 2028 di kandang sendiri kini telah ditandatangani, disetujui, dan diselesaikan.
Tuchel menikmati kehidupan di sepak bola internasional.
Tuchel telah mengungkapkan kegembiraannya atas penandatanganan kontrak baru. Ia mengatakan: "Saya sangat bahagia dan bangga dapat memperpanjang masa kerja saya bersama Inggris. Tidak ada yang tidak tahu bahwa saya telah menikmati setiap menit bekerja bersama para pemain dan pelatih saya, dan saya tidak sabar untuk memimpin mereka ke Piala Dunia. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat negara ini bangga.
“Saya telah menerima dukungan yang luar biasa dari Mark, semua rekan kerja saya di FA, dan para penggemar di mana pun saya pergi, sehingga saya tidak ragu ketika diminta untuk melanjutkan pekerjaan impian ini. EURO 2028 akan menjadi turnamen yang sangat istimewa, dan sebagai pelatih, tidak ada yang lebih diinginkan daripada berkompetisi dengan yang terbaik di panggung terbesar.”
CEO Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) Mark Bullingham menambahkan: “Saya sangat senang Thomas telah berkomitmen untuk tetap bersama kami hingga EURO 2028. Dia adalah orang yang tepat untuk pekerjaan ini saat bergabung dengan kami untuk kampanye Piala Dunia, dan reputasinya semakin kuat selama kualifikasi. Kami tahu para pemain berada di belakangnya, dan kebersamaan dalam tim terlihat jelas bagi semua orang.
“Tidak ada kandidat yang lebih baik di dunia sepak bola. Dengan pengalamannya dalam pertandingan besar, pengetahuan, dan passion-nya, dia memberikan tim peluang terbaik untuk sukses – baik musim panas ini maupun saat EURO yang hanya terjadi sekali dalam generasi ini akan digelar di sini dua tahun lagi.
“Dalam Thomas, Anthony, dan tim yang lebih luas, kami memiliki perpaduan sempurna antara kepelatihan Inggris dan keahlian internasional. Fokus penuh mereka tetap pada meraih hasil terbaik musim panas ini, dan dengan mengamankan mereka sejak dini untuk 2028, kami telah menghilangkan potensi gangguan negosiasi kontrak seputar turnamen.”
Undian Liga Bangsa-Bangsa & Perjuangan Piala Dunia: Inggris pada 2026
Dia akan hadir dalam undian Nations League di Brussels pada Kamis. Inggris berada di Pot Tiga dan akan dipasangkan dengan salah satu unggulan teratas - Portugal, Prancis, Spanyol, atau Jerman. Kompetisi ini akan dimulai pada September, dengan finalnya digelar pada musim panas mendatang.
The Times mengklaim, “Memenangkan kompetisi ini merupakan salah satu ambisi Inggris, dan keinginan agar Tuchel memimpin tim untuk itu menjadi faktor lain dalam pertimbangan FA”. Namun, dia akan “dievaluasi berdasarkan rekam jejaknya di turnamen besar, terutama Piala Dunia”. Inggris akan menjalani laga persahabatan melawan Uruguay dan Jepang pada Maret.
Mereka kemudian akan menghadapi Selandia Baru dan Kosta Rika dalam pertandingan pra-Piala Dunia yang digelar di Florida, sebelum pindah ke basis latihan di Kansas City. Upaya mereka untuk meraih gelar dunia akan dimulai melawan lawan Grup L Kroasia di Dallas pada 17 Juni. Ghana akan dihadapi di Boston pada 23 Juni dan Panama empat hari kemudian di New Jersey.
