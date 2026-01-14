Thomas Tuchel Man Utd GFXGetty/GOAL
Thomas Tuchel Adalah Kandidat Terbaik Untuk 'Selamatkan' Manchester United - Tapi Sang Pelatih Akan Membuat Setan Merah Bentrok Dengan FA Inggris

Manchester United telah menunjuk Michael Carrick sebagai manajer interim hingga akhir musim untuk membersihkan kekacauan setelah pemecatan Ruben Amorim. Dan sekarang pekerjaan sebenarnya dimulai: mencari pengganti jangka panjang yang dapat membawa kesuksesan yang berkelanjutan. Dari semua kandidat yang tersedia, Thomas Tuchel adalah yang paling meyakinkan.

United berbicara dengan Tuchel untuk menggantikan Erik ten Hag sebelum dengan gegabah memperpanjang kontrak pelatih asal Belanda itu pada musim panas 2024, dan teori-teori berbeda tentang mengapa pelatih asal Jerman itu akhirnya mengatakan 'tidak'.

Beberapa orang berpendapat bahwa itu adalah masalah kontrol dan keengganan untuk bekerja dalam struktur olahraga di mana ia tidak dapat mendikte kebijakan transfer. Yang lain menunjukkan bahwa Tuchel kelelahan setelah periode intens di Bayern Munich dan karena itu ia ingin beristirahat sebelum peran berikutnya. Hal itu menjelaskan mengapa, empat bulan kemudian, ia menerima pekerjaan sebagai pelatih Inggris, yang menawarkan waktu luang jauh lebih banyak daripada peran di klub, dan mengapa ia baru secara resmi memulai peran tersebut pada Januari berikutnya.

Sejak saat itu, Setan Merah telah berganti dua pelatih tetap dan tiga manajer interim, tetapi tetap dalam kondisi yang sangat kacau, dan Tuchel adalah salah satu dari sedikit orang yang dapat mengeluarkan mereka dari situasi tersebut. Namun, mengejar pelatih Inggris begitu dekat dengan Piala Dunia adalah bisnis yang berbahaya.

    Hasil instan

    Kurangnya kandidat top di pasar saat ini menjelaskan mengapa United memilih Carrick sebagai solusi sementara, tetapi akan ada pilihan yang jauh lebih menarik di musim panas. Kontrak Andoni Iraola dengan Bournemouth akan berakhir, begitu pula kontrak Oliver Glasner dengan Crystal Palace dan Marco Silva di Fulham.

    Mauricio Pochettino, yang kalah bersaing dengan Ten Hag pada tahun 2022, juga berpotensi mencari pekerjaan lagi setelah memimpin Amerika Serikat di Piala Dunia 2026, sementara Xabi Alonso dan Enzo Maresca menjadi pilihan terbaik yang sedang menganggur saat ini.

    Namun, Tuchel adalah orang yang seharusnya diincar United. Pelatih asal Jerman ini memiliki kemampuan luar biasa untuk mendapatkan hasil positif dalam waktu singkat, dan tekanan tampaknya tidak pernah memengaruhinya.

    Ia tidak gentar menggantikan Jurgen Klopp di Borussia Dortmund, finis di posisi kedua dan ketiga di Bundesliga dan memenangkan DFB-Pokal dalam dua musimnya. Ia kemudian memenangkan gelar Ligue 1 berturut-turut bersama Paris Saint-Germain dan mencapai final Liga Champions, menegakkan otoritasnya pada skuad yang paling dimanjakan di dunia sepakbola.

    Fleksibilitas taktis

    Tuchel mengubah nasib Chelsea setelah menggantikan Frank Lampard, memenangkan Liga Champions dalam waktu empat bulan sebelum mencapai tiga final piala domestik. Kemudian ia mengejar Dortmund dalam perebutan gelar dalam beberapa pekan setelah mengambil alih Bayern, dan meskipun ia menjadi pelatih pertama dalam 11 tahun yang kehilangan gelar Bundesliga musim berikutnya, ia hampir mencapai final Liga Champions lainnya.

    Tuchel telah mengatasi kritik dan sorotan tajam sebagai pelatih asing pertama Inggris dalam lebih dari satu dekade dengan memimpin mereka di kualifikasi Piala Dunia yang memecahkan rekor, memenangkan setiap pertandingan kompetitif tanpa kebobolan satu gol pun. Ia dengan cerdik menanamkan persaingan internal yang sengit dan menunjukkan bahwa ia tidak akan terpengaruh oleh kekuatan bintang.

    Dari sudut pandang penggemar, ada banyak hal yang disukai dari Tuchel. Ia adalah salah satu pelatih terbaik di dunia dalam hal strategi permainan, hanya disaingi oleh Pep Guardiola dalam kemampuannya untuk mengubah formasi timnya menjadi lebih baik. Kemampuannya beradaptasi, yang pertama kali ia tunjukkan dengan melampaui ekspektasi bersama Mainz, juga seharusnya menarik bagi para pendukung United yang frustrasi dengan Amorim yang dogmatis. Sementara pelatih asal Portugal itu berbicara tentang perlunya beberapa tahun untuk memperbaiki keadaan di Old Trafford, Tuchel biasanya hanya membutuhkan beberapa minggu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

    Karakter yang kuat

    Kelemahan dari mendatangkan Tuchel adalah ia cenderung tidak bertahan lebih dari beberapa tahun. Seperti yang ia candakan saat diperkenalkan sebagai pelatih Inggris, "Saya sedang mengerjakan strategi jangka panjang saya," tetapi prospek jangka pendeknya bagus untuk United karena ia tampaknya sudah memiliki rencana keluar dari peran pelatih Inggris setelah menolak untuk berkomitmen lebih dari Piala Dunia.

    Sir Jim Ratcliffe dan anggota dewan direksi United lainnya mungkin waspada terhadap Tuchel mengingat kebiasaannya menentang pemilik dan melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri, tetapi kekacauan yang ditinggalkan oleh konfrontasi Amorim dengan Jason Wilcox seharusnya memaksa mereka untuk mempertimbangkan kembali cara mereka menjalankan klub.

    "Anda menghentikan siklus tersebut dengan mendatangkan karakter yang benar-benar kuat dan besar dan membiarkan dia melakukan pekerjaannya," kata Alan Shearer kepada Betfair. "Bukan kebetulan bahwa tiga klub teratas – [Aston] Villa, [Manchester] City, dan Arsenal – pada dasarnya dijalankan oleh manajer mereka. Mereka memiliki direktur sepakbola, tetapi mereka bekerja secara sinkron. Hal itu harus terjadi di Manchester United agar mereka bisa mendekati posisi yang mereka inginkan."

    Mengesampingkan ego

    Pada suatu titik, Ratcliffe harus memutuskan apakah ia ingin mengendalikan kapal yang sedang tenggelam atau memainkan peran pendelegasi di klub yang benar-benar sedang berkembang dan bersaing untuk meraih trofi. Jalan yang terakhir berarti seorang pria dengan ego yang sangat besar harus menelan harga dirinya, tetapi itu juga akan menjadi hasil yang jauh lebih baik untuk citranya, asalkan Tuchel mampu mendapatkan hasil yang luput dari Amorim dan Ten Hag sebelumnya.

    Namun, bahkan jika Ratcliffe memutuskan bahwa Tuchel harus menjadi pilihannya, merekrutnya bukanlah tanpa risiko. Jika Inggris mencapai final Piala Dunia, maka Tuchel hanya memiliki waktu kurang dari lima minggu untuk mempersiapkan musim mendatang. Itu jauh dari ideal, tetapi akan cukup sepadan mengingat kaliber dan rekam jejak pelatih tersebut. Namun, kesepakatan perlu dibuat sebelum turnamen, yang berpotensi membuat Asosiasi Sepakbola Inggris (FA) dan Tuchel berselisih.

    Jika Tuchel setuju untuk mengambil alih kepemimpinan United untuk musim depan, hal itu pasti akan dianggap sebagai gangguan besar selama Piala Dunia, dan pasti akan dikutip oleh media sebagai alasan utama jika Three Lions tampil mengecewakan di turnamen tersebut, yang pada dasarnya bergantung pada menang atau tidaknya mereka.

    Hindari kehancuran seperti di Spanyol

    Ada berbagai preseden pelatih internasional ternama yang mengambil pekerjaan di klub sebelum turnamen, dengan hasil yang sangat berbeda. Manchester United telah merekrut Louis van Gaal sebagai pengganti David Moyes sebelum Piala Dunia 2014, dan performa kuat sang pelatih di Brasil saat memimpin Belanda, yang mengalahkan Spanyol 5-1 dan mencapai semi-final, hanya membuat penggemar Setan Merah semakin bersemangat dengan pengangkatannya.

    Italia juga tidak memiliki masalah dengan Antonio Conte yang setuju menjadi pelatih Chelsea sebelum Euro 2016, di mana ia melampaui ekspektasi dan memimpin Italia untuk menyingkirkan Spanyol sebelum tersingkir oleh Jerman melalui adu penalti. Tetapi ketika Julen Lopetegui setuju menjadi pelatih Real Madrid menjelang Piala Dunia 2018, kekacauan pun terjadi.

    Pelatih Spanyol itu dipecat sebelum turnamen dimulai, La Roja mengalami kekalahan mengejutkan dari Rusia di babak 16 besar di bawah pelatih sementara Fernando Hierro, dan petualangan Lopetegui di Madrid berlangsung kurang dari tiga bulan. Perbedaan utamanya adalah kurangnya kesepakatan antara Lopetegui dan kepala federasi Spanyol Luis Rubiales mengenai kapan kesepakatan itu seharusnya diumumkan; Lopetegui baru saja setuju untuk memperpanjang kontraknya dengan Spanyol dan Rubiales, yang menunjukkan jati dirinya dengan perilakunya yang buruk di Piala Dunia Wanita 2023 dan setelahnya, tidak tahan terlihat lemah.

    Inggris menolak berkomentar tentang masa depan atau situasi kontrak Tuchel ketika dihubungi oleh GOAL, tetapi perbedaan utama antara dia dan Lopetegui adalah dia sangat transparan tentang fakta bahwa dia tidak pernah memikirkan masa depan setelah Piala Dunia.

    Risiko tinggi, imbalan tinggi

    Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah situasi yang harus dikelola dengan hati-hati. Ada juga potensi ironi bahwa United harus bernegosiasi dengan Dan Ashworth, yang telah kembali ke FA sebagai kepala petugas sepakbola setelah dipecat oleh Ratcliffe hanya lima bulan setelah menjadi direktur sepakbola Setan Merah.

    Ratcliffe diyakini telah memecat Ashworth setelah kurang terkesan dengan daftar kandidatnya untuk menggantikan Ten Hag, yang menurut laporan hanya terdiri dari pelatih dengan pengalaman Liga Primer. Fakta bahwa United sekarang dikatakan hanya mencari pelatih yang berpengalaman di Liga Primer untuk menggantikan Amorim menyoroti kurangnya kejelasan di klub, belum lagi pemborosan finansial karena United telah menghabiskan lebih dari £40 juta dalam 15 bulan terakhir untuk memecat Ten Hag dan Ashworth, serta merekrut dan memecat pelatih asal Portugal tersebut.

    Tuchel tidak diragukan lagi akan menjadi perekrutan elite. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah Setan Merah bersedia mengubah struktur mereka sendiri untuk menarik minatnya dan apakah mereka memiliki keberanian untuk menghadapi reaksi negatif yang akan mereka dapatkan karena meremehkan tim nasional sebelum Piala Dunia. Tetapi, jika mereka menginginkan peluang terbaik untuk menjadikan United sebagai mesin pemenang lagi, mereka tidak boleh mengabaikan Tuchel.

