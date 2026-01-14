Thomas Tuchel Adalah Kandidat Terbaik Untuk 'Selamatkan' Manchester United - Tapi Sang Pelatih Akan Membuat Setan Merah Bentrok Dengan FA Inggris

United berbicara dengan Tuchel untuk menggantikan Erik ten Hag sebelum dengan gegabah memperpanjang kontrak pelatih asal Belanda itu pada musim panas 2024, dan teori-teori berbeda tentang mengapa pelatih asal Jerman itu akhirnya mengatakan 'tidak'.

Beberapa orang berpendapat bahwa itu adalah masalah kontrol dan keengganan untuk bekerja dalam struktur olahraga di mana ia tidak dapat mendikte kebijakan transfer. Yang lain menunjukkan bahwa Tuchel kelelahan setelah periode intens di Bayern Munich dan karena itu ia ingin beristirahat sebelum peran berikutnya. Hal itu menjelaskan mengapa, empat bulan kemudian, ia menerima pekerjaan sebagai pelatih Inggris, yang menawarkan waktu luang jauh lebih banyak daripada peran di klub, dan mengapa ia baru secara resmi memulai peran tersebut pada Januari berikutnya.

Sejak saat itu, Setan Merah telah berganti dua pelatih tetap dan tiga manajer interim, tetapi tetap dalam kondisi yang sangat kacau, dan Tuchel adalah salah satu dari sedikit orang yang dapat mengeluarkan mereka dari situasi tersebut. Namun, mengejar pelatih Inggris begitu dekat dengan Piala Dunia adalah bisnis yang berbahaya.