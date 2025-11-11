Getty Images Sport
Thomas Muller Didukung Jadi Presiden Bayern Munich
Nasihat Hainer untuk Muller
Presiden Bayern Munich Herbert Hainer membeberkan percakapan pribadi dengan Thomas Mullerm di mana ia menasihatinya untuk pindah ke MLS guna mempersiapkan diri untuk peran kepemimpinan di Bavaria. Dalam wawancara dengan Abendzeitung, sang presiden berkata: “Setelah kepergiannya dikonfirmasi, Thomas Muller datang ke kantor saya. Saya menasihatinya dalam sebuah percakapan pribadi, kalau ia ingin berkarier di bidang olahraga setelah pensiun, maka sebaiknya pindah ke MLS.”
Nasihat itu mencerminkan pandangan strategis Hainer terhadap masa depan Muller, memberinya kesempatan untuk memperluas pengalaman dan pandangannya sebelum suatu saat kembali ke Bayern. “Ia bisa bekerja secara operasional untuk kami. Ia bisa menjadi brand ambassador. Ia bahkan bisa menjadi penerus saya suatu hari nanti,” ujar Hainer, menegaskan betapa berharganya sosok Muller bagi Bayern.
Komentar ini sejalan dengan pernyataan anggota dewan pengawas klub, Karl-Heinz Rummenigge, bulan lalu. Rummenigge juga mendukung langkah Muller ke Amerika Utara dan menyerukan agar para mantan pemain berperan lebih besar di struktur kepemimpinan Die Roten.
'Demam Muller' di Vancouver Whitecaps
Sejak bergabung dengan Vancouver Whitecaps pada Agustus 2025 secara gratis, mantan bintang Jerman itu menciptakan “demam Muller” di MLS. Dalam tujuh laga liga, Muller langsung tampil gemilang dengan torehan tujuh gol dan tiga assist. Total di semua ajang, catatannya mencapai sembilan gol dan empat assist dari 13 pertandingan bagi klub Kanada tersebut.
Namun, Muller tetap rendah hati meskipun sukses. Dia mengatakan kepada Bayerischer Rundfunk: "Saya tidak datang ke sini untuk menjadi superstar Vancouver. Saya merasa bertanggung jawab untuk memberikan sesuatu kembali kepada klub. Kami ingin stadion selalu penuh dan agar olahraga ini lebih dikenal di kota ini." Dia juga menambahkan dengan nada bercada, "Jangan khawatir, Radio Muller juga siaran di sini."
Kini fokusnya tertuju pada semi-final Wilayah Barat play-off MLS, di mana Vancouver Whitecaps akan menghadapi LAFC. Muller, yang lebih familier dengan sistem gugur standar Eropa, mengaku masih menyesuaikan diri dengan format kompetisi di Amerika. “Saya kira play-off itu seperti basket atau hoki es. Kalau boleh memilih, saya lebih suka sistem kandang-tandang,” ujarnya. Putaran pertama play-off MLS memang menggunakan format best-of-three sebelum beralih ke sistem gugur tunggal.
Kontrak Muller di Vancouver berlaku hingga 31 Desember, dengan opsi perpanjangan satu tahun. Ia dijadwalkan kembali ke Jerman bulan depan untuk kunjungan singkat, dan masih rutin berkomunikasi dengan mantan rekan setim lewat grup obrolan “golf” eks pemain Bayern.
Kompany tuai pujian dari presiden Bayern
Hainer juga melontarkan pujian besar kepada pelatih Bayern saat ini, Vincent Kompany, yang disebutnya sebagai “keberuntungan besar” bagi klub. Menurutnya, gaya kepemimpinan Kompany sangat dihargai di ruang ganti. “Dia tipe pelatih yang tidak pernah menempatkan dirinya sebagai pusat perhatian, lebih ke timnya. Para pemain membalasnya dengan rasa hormat,” kata Hainer. Ia juga meyakini Kompany mampu membangun era baru di Bayern. “Saya percaya dia bisa membawa era baru bagi Rekordmeister.”
Berikutnya untuk Bayern Munich?
Untuk saat ini, Bayern fokus melanjutkan performa impresif di Bundesliga dan Liga Champions bersama Kompany. Di saat yang sama, para petinggi klub mulai menyiapkan fondasi bagi potensi kepulangan Muller dalam kapasitas baru. Langkah ini menunjukkan niat Bayern untuk terus melibatkan para legenda dalam struktur masa depan mereka.
Memuncaki klasemen Bundesliga dan Liga Champions sekaligus, Bayern akan berusaha bangkit dari hasil imbang 2-2 kontra Union Berlin akhir pekan lalu dengan mengalahkan Freiburg usai jeda internasional. Beberapa hari kemudian, mereka akan bertandang ke London untuk menjalani laga akbar melawan tim peringkat dua UCL saat ini, Arsenal.
