Sejak bergabung dengan Vancouver Whitecaps pada Agustus 2025 secara gratis, mantan bintang Jerman itu menciptakan “demam Muller” di MLS. Dalam tujuh laga liga, Muller langsung tampil gemilang dengan torehan tujuh gol dan tiga assist. Total di semua ajang, catatannya mencapai sembilan gol dan empat assist dari 13 pertandingan bagi klub Kanada tersebut.

Namun, Muller tetap rendah hati meskipun sukses. Dia mengatakan kepada Bayerischer Rundfunk: "Saya tidak datang ke sini untuk menjadi superstar Vancouver. Saya merasa bertanggung jawab untuk memberikan sesuatu kembali kepada klub. Kami ingin stadion selalu penuh dan agar olahraga ini lebih dikenal di kota ini." Dia juga menambahkan dengan nada bercada, "Jangan khawatir, Radio Muller juga siaran di sini."

Kini fokusnya tertuju pada semi-final Wilayah Barat play-off MLS, di mana Vancouver Whitecaps akan menghadapi LAFC. Muller, yang lebih familier dengan sistem gugur standar Eropa, mengaku masih menyesuaikan diri dengan format kompetisi di Amerika. “Saya kira play-off itu seperti basket atau hoki es. Kalau boleh memilih, saya lebih suka sistem kandang-tandang,” ujarnya. Putaran pertama play-off MLS memang menggunakan format best-of-three sebelum beralih ke sistem gugur tunggal.

Kontrak Muller di Vancouver berlaku hingga 31 Desember, dengan opsi perpanjangan satu tahun. Ia dijadwalkan kembali ke Jerman bulan depan untuk kunjungan singkat, dan masih rutin berkomunikasi dengan mantan rekan setim lewat grup obrolan “golf” eks pemain Bayern.