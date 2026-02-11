Thomas Frank - sudah berakhir! Tottenham terancam degradasi meskipun manajer telah dipecat, dan masih diperlukan perubahan di seluruh klub.

Frank di Brentford memiliki reputasi yang kini menatap balik pada Anda dengan cara yang paradoksal dan ambigu. Dia sangat populer di kalangan penggemar Bees dan berusaha menjalin hubungan pribadi dengan mereka serta para pemainnya, namun tetap lebih dikenal luas karena cara dia dan klub menggunakan data untuk mengambil keputusan. Secara umum, Frank menganut kebijakan yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, yang paling baik diterapkan melalui keyakinannya bahwa dia dan timnya hanya boleh merasakan emosi dari hasil tertentu selama maksimal 24 jam.

Dalam beberapa tahun terakhir, klub-klub besar lain memandang Frank dengan kagum, dengan Chelsea dan Manchester United bahkan mewawancarainya. Suatu saat nanti, kita akan mengetahui bagaimana Frank beradaptasi dengan klub yang berada di bawah sorotan yang lebih terang. Dia sebenarnya gagal dalam ujian pertamanya - konferensi pers pembukaan dengan ruang media yang penuh pada bulan Juli.

"Seperti yang saya katakan kepada staf pada hari pertama di sini, saya janji satu hal, satu hal yang 100 persen pasti - kita akan kalah dalam pertandingan sepak bola," kata Frank, berusaha menenangkan ekspektasi. "Saya belum pernah melihat tim yang tidak pernah kalah dalam pertandingan sepak bola. Ada Arsenal, yang tidak bisa kita sebutkan... Jadi saya membuat kesalahan pemula pertama di sana! Lalu ada Preston [pada 1889], dan itu adalah dua tim satu-satunya."

Tidak cukup bahwa Frank datang dengan sikap yang berlawanan dengan para pemimpi sebelumnya seperti Postecoglou dan Mauricio Pochettino, tetapi dia juga membuat kesalahan pemula yang diakui sendiri dengan memuji rival Arsenal. Hal itu menjadi tema umum sepanjang musim dan bahkan merasuki basis penggemar The Gunners, yang kini menyanyikan bahwa Frank adalah 'anggota perak', salah satu tingkat keanggotaan resmi Arsenal. Dia telah lama mengagumi Mikel Arteta, yang ironisnya telah menipu banyak klub elit untuk berpikir bahwa semua manajer layak mendapatkan satu atau dua musim untuk memulai 'proses' mereka. Kita bahkan tidak perlu membahas aspek 'cup-gate'.

Frank memiliki tingkat persetujuan universal di Brentford, dan liputan positif klub yang konsisten membuatnya hampir tidak pernah terjatuh seperti saat dia menjadi manajer Spurs. Baik itu mengatakan 'siapa Eberechi Eze?' terkait kegagalan mereka merekrutnya di musim panas sebelum dia mencetak hat-trick melawan mereka untuk Arsenal, mencoba mengklaim ketidakmampuan mereka merekrut Antoine Semenyo yang akan bergabung dengan Manchester City sebagai tanda ambisi, atau trik terbarunya dengan mengatakan bahwa jika Spurs bermain seperti saat tertinggal 2-0, mereka akan menang lebih banyak, Frank adalah mimpi buruk dalam hal hubungan masyarakat.

Ketidakpuasan pendukung Spurs terhadap Frank meningkat pesat sejak November, saat mereka dikalahkan dengan telak oleh Arsenal dan rival London lainnya, Chelsea. Dia sering diteriaki di pertandingan tandang saat para pemain mendapat tepuk tangan. Saat Frank mengatakan bahwa mereka yang mencemooh kiper Guglielmo Vicario setelah blundernya dalam kekalahan lain melawan Fulham bukanlah 'penggemar Tottenham yang sejati', sulit membayangkan cara baginya untuk bangkit kembali. Sudah cukup buruk bagi pendukung Spurs bahwa mereka harus membayar harga tiket termahal di sepak bola untuk menonton tim mereka.

Selama dan setelah kekalahan kandang bulan lalu melawan West Ham yang sedang terpuruk, pendukung Tottenham meneriakkan "kamu akan dipecat besok pagi" kepada sang manajer asal Denmark, sebuah adegan yang terulang setelah kekalahan melawan Newcastle yang akhirnya menandai akhir karier Frank. Tidak ada manajer Spurs yang pernah sepopuler dia; bahkan legenda Arsenal George Graham setidaknya pernah memenangkan Piala Liga.