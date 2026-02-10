Goal.com
Thomas Frank - sudah berakhir! Tottenham menghadapi ancaman degradasi di bawah manajer Denmark dan harus melakukan perubahan besar-besaran di seluruh klub sebelum terlambat.

Tottenham Hotspur saat ini berada di peringkat ke-15 di klasemen Premier League. Mereka hanya unggul enam poin dari zona degradasi. Mereka belum meraih kemenangan dalam delapan pertandingan domestik pada tahun 2026. Dua pertandingan berikutnya mereka akan menghadapi Newcastle dan Arsenal, dua tim yang tidak memiliki catatan bagus dalam pertemuan terakhir. Namun, tampaknya tidak ada kekhawatiran yang signifikan di klub bahwa musim ini berpotensi berakhir dengan bencana.

Untuk tahun kedua berturut-turut, Spurs berisiko finis di bagian bawah klasemen. Mereka terhindar dari degradasi pada musim 2024-25 karena tiga tim yang terdegradasi jelas tidak memiliki kualitas untuk bersaing bertahan, tetapi Premier League kini telah berubah menjadi liga yang berbeda.

Banyak hal yang salah di Tottenham sehingga hal ini bisa terjadi. Mereka sudah tujuh tahun sejak mencapai final Liga Champions pertama mereka dan kurang dari enam bulan sejak memenangkan Liga Europa, namun klub ini telah jatuh dari stabilitas ke dalam kekacauan.

Ada banyak perbaikan dan perubahan yang diperlukan di bagian utara London yang berwarna putih, mulai dari bangku cadangan dengan pelatih kepala Thomas Frank.

    Manajer terburuk dalam sejarah 'big-six'

    Kita akan mulai dengan fakta dan angka-angka yang keras dan tak terbantahkan. Sejak 2010, tidak ada manajer tim 'big-six' - Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, atau Tottenham - yang mengambil alih tim untuk 10 pertandingan atau lebih yang memiliki persentase kemenangan atau rata-rata poin per pertandingan yang lebih buruk daripada Frank.

    Dengan rata-rata 1,16 poin per pertandingan - 29 poin dari 25 pertandingan, yang jika diproyeksikan ke musim 38 pertandingan menjadi 44 poin - rata-rata Frank lebih buruk daripada Ruben Amorim di Manchester United (1,23), Roy Hodgson di Liverpool (1,25), dan Graham Potter di Chelsea (1,27). Bahkan Nuno Espirito Santo dalam 10 pertandingan Premier League-nya di Spurs memiliki rata-rata yang relatif baik sebesar 1,5.

    Ketika Frank ditunjuk, CEO Vinai Venkatesham dan mantan ketua Daniel Levy mengklaim bahwa manajer asal Denmark itu mendapat skor tinggi saat dibandingkan dengan kandidat lain untuk menggantikan Ange Postecoglou. Venkatesham mengatakan: "Kami menjalani proses yang sangat, sangat teliti dengan cepat. Kami mendefinisikan 10 karakteristik yang menurut kami penting untuk menjadi manajer sukses di Tottenham Hotspur. Kami menganalisis dengan detail melalui staf teknis kami yang dipimpin oleh Johan [Lange, direktur olahraga], lebih dari 30 kandidat.

    "Kami memiliki daftar pendek, kami menghabiskan banyak waktu dengan daftar pendek tersebut, dan Thomas adalah kandidat nomor satu. Saya sangat antusias menyambutnya bergabung dengan klub. Saya setuju dengan segala yang dikatakan Daniel tentang karakteristiknya. Secara pribadi, salah satu hal yang membuat saya sangat antusias adalah dia adalah pengembang pemain muda yang luar biasa. Saya sangat menantikan apa yang bisa dia lakukan dengan skuad yang kami miliki di sini."

    Memang, kedatangan Frank dari Brentford pada saat itu dianggap sebagai pilihan yang masuk akal, meskipun tidak terlalu menarik. Namun, hal itu telah menjadi sangat buruk seiring berjalannya waktu, dan klub tampaknya masih terpaku pada perasaan dari musim panas lalu yang kini sudah tidak relevan lagi.

    Tidak ada koneksi

    Frank di Brentford memiliki reputasi yang kini menatap balik pada Anda dengan cara yang paradoksal dan ambigu. Dia sangat populer di kalangan penggemar Bees dan berusaha menjalin hubungan pribadi dengan mereka serta para pemainnya, namun tetap lebih dikenal luas karena cara dia dan klub menggunakan data untuk mengambil keputusan. Secara umum, Frank menganut kebijakan yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, yang paling baik diterapkan melalui keyakinannya bahwa dia dan timnya hanya boleh merasakan emosi dari hasil tertentu selama maksimal 24 jam.

    Dalam beberapa tahun terakhir, klub-klub besar lain memandang Frank dengan kagum, dengan Chelsea dan Manchester United bahkan mewawancarainya. Suatu saat nanti, kita akan mengetahui bagaimana Frank beradaptasi dengan klub yang berada di bawah sorotan yang lebih terang. Dia sebenarnya gagal dalam ujian pertamanya - konferensi pers pembukaan dengan ruang media yang penuh pada bulan Juli.

    "Seperti yang saya katakan kepada staf pada hari pertama di sini, saya janji satu hal, satu hal yang 100 persen pasti - kita akan kalah dalam pertandingan sepak bola," kata Frank, berusaha menenangkan ekspektasi. "Saya belum pernah melihat tim yang tidak pernah kalah dalam pertandingan sepak bola. Ada Arsenal, yang tidak bisa kita sebutkan... Jadi saya membuat kesalahan pemula pertama di sana! Lalu ada Preston [pada 1889], dan itu adalah dua tim satu-satunya."

    Tidak cukup bahwa Frank datang dengan sikap yang berlawanan dengan para pemimpi sebelumnya seperti Postecoglou dan Mauricio Pochettino, tetapi dia juga membuat kesalahan pemula yang diakui sendiri dengan memuji rival Arsenal. Hal itu menjadi tema umum sepanjang musim dan bahkan merasuki basis penggemar Arsenal, yang kini menyanyikan bahwa Frank adalah 'anggota perak', salah satu tingkat keanggotaan resmi Arsenal. Dia telah lama mengagumi Mikel Arteta, yang ironisnya telah menipu banyak klub elit untuk berpikir bahwa semua manajer layak mendapatkan satu atau dua musim untuk menjalankan 'proses' mereka. Kita bahkan tidak perlu membahas aspek 'cup-gate'.

    Frank memiliki tingkat persetujuan universal di Brentford, dan liputan positif klub yang konsisten membuatnya hampir tidak pernah terjatuh seperti yang dia alami sebagai manajer Spurs. Baik itu mengatakan 'siapa Eberechi Eze?' terkait kegagalan mereka mengejarnya di bursa transfer musim panas sebelum dia mencetak hat-trick melawan mereka untuk Arsenal, mencoba mengklaim ketidakmampuan mereka merekrut Antoine Semenyo yang akan bergabung dengan Manchester City sebagai tanda ambisi, atau trik barunya dengan mengatakan bahwa jika Spurs bermain seperti saat tertinggal 2-0, mereka akan menang lebih banyak, Frank telah menjadi mimpi buruk dalam hal hubungan publik.

    Ketidakpuasan pendukung Spurs terhadap Frank meningkat pesat sejak November, saat mereka dikalahkan dengan telak oleh Arsenal dan rival London lainnya, Chelsea. Kini, dia sering diteriaki saat pertandingan tandang, sementara para pemain mendapat tepuk tangan. Saat Frank mengatakan bahwa mereka yang mencemooh kiper Guglielmo Vicario setelah blundernya dalam kekalahan lain melawan Fulham bukanlah 'penggemar Tottenham sejati', sulit membayangkan cara baginya untuk bangkit kembali. Sudah cukup buruk bagi pendukung Spurs bahwa mereka harus membayar harga tiket termahal di sepak bola untuk menonton tim mereka.

    Selama dan setelah kekalahan kandang bulan lalu melawan West Ham yang sedang terpuruk, pendukung Tottenham meneriakkan "kamu akan dipecat besok pagi" kepada manajer asal Denmark itu. Tidak ada manajer Spurs yang pernah sepopuler ini. Bahkan legenda Arsenal sejati George Graham setidaknya pernah memenangkan Piala Liga.

    Tanpa gaya atau substansi

    Pertanyaan taktis utama seputar kesesuaian Frank untuk Tottenham berkaitan dengan gaya bermain yang dia sukai. Saat Brentford masih di Championship, mereka memang bermain agresif dan dengan gaya yang menarik, tetapi itu sudah lebih dari setengah dekade lalu dan taktik tersebut tidak dijamin akan berhasil di level yang lebih tinggi, yang mungkin sebagian menjadi alasan mengapa Frank beralih ke pendekatan yang lebih konservatif setelah promosi pada 2021.

    Tim Brentford-nya selalu tampil terbaik saat bermain dalam transisi dan serangan balik, itulah mengapa mereka sering berhasil mengalahkan tim-tim elit Premier League. Namun, Tottenham belum pernah terlihat sebagai ancaman serangan yang konsisten di bawah Frank, terlepas dari lawan atau strategi permainan.

    Satu-satunya hal yang bisa diselamatkan Frank dalam hal ini adalah Brentford adalah perekrut yang hebat yang bekerja dalam lingkungan yang memungkinkan pemain berkembang dan bersinar. Tottenham, di sisi lain, berada dalam tekanan yang tak henti-hentinya dan telah gagal total dalam upaya membangun kembali serangan mereka tanpa Harry Kane dan Son Heung-min. Sebagian masalahnya adalah pelatih, sebagian lagi adalah personel. Cedera jangka panjang Dejan Kulusevski dan James Maddison juga, secara adil, telah meninggalkan Frank tanpa dua pemain kunci dan kreator terbaik tim sepanjang musim.

    Namun, masalahnya melampaui lini depan. Spurs masih mudah ditembus meskipun telah menghilangkan garis pertahanan tinggi Postecoglou. Mereka tidak bisa mengendalikan pertandingan karena semua gelandang mereka, yang masuk ke musim ini dalam kondisi fit, memiliki gaya bermain box-to-box. Para pemain tampaknya tidak ingin mengambil risiko seperti yang mereka lakukan 12 bulan lalu. Sementara Brentford memiliki taktik jelas untuk menyerang dari ruang lebar ke dalam saat mereka mendekati gawang lawan, personel Tottenham biasanya terlihat dan bertindak bingung di setiap momen.

    Masalah Romero

    Cristian Romero menjadi sorotan pekan lalu karena kritik tajamnya terhadap manajemen Tottenham terkait jendela transfer Januari yang relatif sepi. Setelah diganti pada babak pertama dalam laga imbang 2-2 melawan Manchester City karena sakit, pemain Argentina itu menulis di Instagram: "Usaha luar biasa dari semua rekan setimku kemarin, mereka luar biasa.

    "Saya ingin bisa membantu mereka meskipun tidak merasa baik, terutama karena kami hanya memiliki 11 pemain yang tersedia - tak terbayangkan tapi benar dan memalukan. Kami akan terus hadir dan mengambil tanggung jawab untuk membalikkan situasi ini, bekerja keras dan tetap bersatu. Yang tersisa hanyalah mengucapkan terima kasih kepada semua kalian yang selalu ada dan mendukung kami, para penggemar, @spursofficial."

    Ini adalah kali kedua dalam beberapa minggu terakhir Romero sepertinya menargetkan dewan direksi Spurs. Setelah kekalahan 3-2 di Bournemouth, Romero mengatakan di media sosial: "Pada saat-saat seperti ini, seharusnya orang lain yang berbicara, tapi mereka tidak melakukannya - seperti yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Mereka hanya muncul saat segala sesuatunya berjalan baik, untuk mengatakan beberapa kebohongan." Postingan tersebut kemudian diedit untuk menghapus bagian 'mengatakan beberapa kebohongan'.

    Frank terus membela Romero secara terbuka atas pelanggaran-pelanggaran ini, dan hanya masalah waktu sebelum penolakannya untuk secara terbuka mengutuk disiplin buruk kaptennya mencapai puncaknya. Beberapa orang menganggap kartu merah Romero dalam kekalahan 2-0 di Manchester United pada Sabtu lalu sebagai hukuman yang terlalu keras, tidak konsisten dengan wasit Premier League musim ini dan berdasarkan reputasi sang bek, tetapi pelanggaran itu tetap layak mendapat kartu merah. Tottenham kini akan kehilangan kaptennya untuk empat pertandingan krusial.

    Para penggemar dengan cepat membela Romero atas kritiknya terhadap dewan direksi. Lagi pula, Spurs memiliki masalah akuntabilitas yang besar, dan menyegarkan melihat seseorang dalam posisi berkuasa berbicara jujur seperti itu. Namun, penampilan buruk Romero sepanjang musim telah disamarkan oleh enam gol yang ia cetak, dan ia kembali mengecewakan tim dengan tindakan impulsifnya. Manfaat kualitasnya hampir tidak terlihat dalam dua musim domestik terakhir.

    Dia bukan bahan kapten, dan jika klub menerima tawaran yang layak untuknya pada musim panas mendatang, mereka harus mempertimbangkan untuk menjualnya. Romero tidak sepadan dengan repotnya meskipun memiliki talenta, dan dia bahkan bisa pergi sebagai martir dengan tembakan perpisahan terakhir kepada mereka di atas sana.

    Masalah di tingkat dewan direksi

    Venkatesham menghabiskan 14 tahun di Arsenal, rival terburuk Tottenham, dan ketika dia diumumkan sebagai CEO baru Spurs pada April 2025, kejutan yang timbul atas penunjukan tersebut ke dewan klub sepak bola begitu besar. Bahkan belum genap setahun, banyak pendukung Spurs sudah memutuskan bahwa Venkatesham telah gagal dan seharusnya tidak pernah direkrut sejak awal karena latar belakangnya di Emirates Stadium.

    Levy yang terkenal itu menjadi sasaran kritik selama periode akhir dari masa jabatannya selama 24 tahun sebagai ketua Tottenham. Dia mengawasi segala hal, mungkin bahkan campur tangan di departemen yang tidak seharusnya dia urus, tetapi dia menerima dan menanggung semua tanggung jawab dan kritik yang datang dengan itu. "Daniel Levy, keluar dari klub kami" menjadi yel-yel rutin dari 2023 hingga kepergiannya pada September 2025, dan tak lama lagi Venkatesham akan menghadapi reaksi serupa.

    Sementara itu, direktur olahraga Lange, yang ditunjuk pada November 2023, jarang mendapat simpati dari para penggemar karena rekam jejaknya yang dipertanyakan di pasar transfer. Berikut adalah daftar lengkap pemain senior yang direkrut selama masa jabatannya: Timo Werner, Radu Dragusin, Lucas Bergvall, Archie Gray, Dominic Solanke, Wilson Odobert, Yang Min-Hyeok, Antonin Kinsky, Kevin Danso, Mathys Tel, Kota Takai, Mohammed Kudus, Joao Palhinha, Mason Melia, Xavi Simons, Randal Kolo Muani, Conor Gallagher, dan Souza.

    Tugas Lange adalah memastikan Tottenham menjadi destinasi utama bagi talenta muda, namun ia sering mengabaikan kebutuhan tim utama. Ia juga mendapat kritikan baru-baru ini karena mengaku tidak ingin melakukan perekrutan panik pada Januari, meskipun setengah dari skuad Frank cedera dengan cedera jangka menengah hingga panjang dan hasil pertandingan terus menurun.

    "Sebagai klub, penting untuk tetap disiplin dan memastikan kita melakukan yang terbaik untuk hanya merekrut pemain yang dapat membantu tim saat ini atau di masa depan," kata Lange kepada saluran klub setelah jendela transfer ditutup. "Penting untuk tidak memaksakan diri melakukan pembelian yang tergesa-gesa, karena hal itu biasanya tidak berakhir baik bagi siapa pun."

    Nah, kini para penggemar khawatir musim ini tidak akan berakhir baik karena kurangnya pembelian pemain bisa berujung pada degradasi.

    Frank menggunakan konferensi persnya pada Selasa untuk menyatakan bahwa tanggung jawab di Spurs harus dibagi rata, bukan hanya ditimpakan pada satu orang, ketika disarankan Lange harus menjadi sorotan.

    "Saya pikir, seperti halnya dengan saya, itu tidak pernah hanya satu orang. Saya mengerti bahwa pelatih kepala yang paling banyak disalahkan saat keadaan tidak baik dan mungkin mendapat sedikit pujian jika keadaan baik. Itu bagian dari pekerjaan, jadi saya tahu itu," kata Frank.

    "Menurut saya, cara yang sudah saya lihat, saya tidak bisa berbicara tentang apa yang terjadi sebelumnya, tentu saja saya mewarisi skuad dan beberapa pemain. Tapi menurut saya dan cara kita melakukannya sekarang, kita melakukannya bersama-sama. Jadi, pada jendela transfer September [musim panas], ada Fabio [Paratici] sebagai konsultan, Johan, Vinai, Daniel, dan saya. Sekarang pada jendela transfer ini, ada keluarga Lewis, Vinai, Johan, Fabio, dan saya. Itu selalu cara kerjanya, jadi kami yang melakukannya."

    Menyokong Frank, dan perasaan itu berlaku sebaliknya, dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa klub memiliki semacam keselarasan, bahwa ini adalah musim transisi sehingga hasil buruk diharapkan. Sebenarnya, itu tidak secerdas yang klub klaim.

    Jamie Carragher pernah mempertanyakan apa arti 'kebebasan' di lapangan sepak bola. "Apakah itu melakukan gerakan bodoh dan kehilangan bola?" ia berfikir. Dalam esensi yang sama, apa arti 'musim transisi'? Apakah itu kalah dalam sebagian besar pertandingan dengan pasrah dan bersikeras bahwa semuanya baik-baik saja karena tidak mungkin lebih buruk dari ini?

    Istilah 'R'

    Tottenham tidak terlalu besar untuk terhindar dari degradasi. Mereka tidak boleh menipu diri sendiri. Jadwal mereka akan semakin berat lagi saat mereka kembali beraksi di Liga Champions, setelah berhasil finis di posisi keempat pada fase grup dan memastikan keunggulan kandang untuk babak 16 besar setidaknya.

    Saat ini, Spurs memiliki poin yang sama dengan Leeds United, yaitu 29 poin. Mereka unggul tiga poin dari Nottingham Forest di peringkat ke-17, dan tiga poin lagi dari West Ham di peringkat ke-18. Pada tahap ini, kemungkinan Tottenham terdegradasi ke Championship bukanlah hal yang mustahil, dan fakta bahwa hal ini terjadi adalah bukti yang mengenaskan bagi semua pihak yang memiliki kekuasaan atas salah satu klub terkaya di dunia.

    Frank bersikap diplomatis saat ditanya secara spesifik tentang kemungkinan degradasi pada Selasa: "Tidak diragukan lagi kami sangat ingin menang. Sangat ingin. Saya fokus pada Newcastle besok. Itu adalah kesempatan besar bagi kami melawan tim yang bagus. Itu yang terpenting."

    Pochettino's shadow

    Masalah lain yang muncul pekan ini adalah penampilan Pochettino di podcast High Performance milik Jake Humphrey. Tidaklah aneh bagi pelatih asal Argentina ini untuk mengemukakan ide kembalinya ke London Utara, namun mengingat kondisi klub saat ini, rasanya ini adalah waktu yang lebih terencana daripada sebelumnya untuk menggoda Spurs.

    Ketika ditanya oleh Humphrey klub mana yang paling berarti baginya dan asisten lamanya Jesus Perez, Pochettino menjawab: "Sangat sederhana: Tottenham. Namun, orang-orang di jalanan, para penggemar Tottenham, benar-benar menunjukkan cinta dan apresiasi, dan saya pikir itulah mengapa hal itu begitu istimewa."

    Dia menambahkan: "Menang di Liga Europa, yang tim menangkan, itu bagus, tapi tidak cukup. Tidak cukup untuk bersaing di Carabao Cup, atau FA Cup, atau Liga Europa, atau Liga Konferensi. Ini adalah klub yang seharusnya, atau harus menjadi, karena para penggemar, apa yang mereka harapkan, adalah berada di Liga Champions, bersaing untuk Liga Champions, mencoba percaya bahwa Anda bisa memenangkan Liga Champions, dan juga bersaing untuk Liga Premier dan percaya bahwa Anda bisa memenangkan Liga Premier."

    Sebagian besar basis penggemar Tottenham akan menyambut kembalinya Pochettino, bahkan mereka yang sebelumnya enggan kembali ke mantan pelatih kini mulai terbuka dengan ide tersebut mengingat situasi saat ini. GOAL memahami bahwa pelatih asal Argentina itu ingin kembali, namun hanya setelah kampanyenya di Piala Dunia sebagai pelatih timnas Amerika Serikat.

    Ketika Levy dan ENIC mengambil alih Spurs pada 2001, mereka melakukan pergantian manajer yang disambut baik oleh pendukung, menggantikan legenda Arsenal Graham dengan salah satu pemain terbaik Tottenham sepanjang masa, Glenn Hoddle. Jika rezim baru ingin setidaknya membawa harmoni kembali ke klub, maka Pochettino, yang jauh dari selesai di level tertinggi, akan membawa dorongan instan. Pertanyaan utama di sini mungkin apakah dia akan melihat pekerjaan itu dengan positif jika Spurs berada di Championship.

    Bagaimanapun, sangat tidak mungkin Frank akan pernah menjadi manajer yang dibutuhkan Tottenham. Spurs tidak bisa terus mengandalkan proyek jangka panjang jika tanda-tanda jangka pendeknya historisnya buruk. Bahkan mendatangkan manajer interim, mungkin asisten pelatih baru John Heitinga, mungkin dapat membantu tim meningkatkan performa dan hasil.

    Frank bukanlah satu-satunya masalah di Tottenham. Dia mungkin bahkan bukan masalah terbesar mereka. Tapi dia adalah orang yang paling mudah diganti dalam pencarian solusi. Ini bukan soal berjuang di tengah klasemen, melainkan soal hidup atau mati dalam hal bertahan di Premier League. Itu bukan pernyataan yang berlebihan.

