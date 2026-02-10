Thomas Frank - sudah berakhir! Tottenham menghadapi ancaman degradasi di bawah manajer Denmark dan harus melakukan perubahan besar-besaran di seluruh klub sebelum terlambat.

Venkatesham menghabiskan 14 tahun di Arsenal, rival terburuk Tottenham, dan ketika dia diumumkan sebagai CEO baru Spurs pada April 2025, kejutan yang timbul atas penunjukan tersebut ke dewan klub sepak bola begitu besar. Bahkan belum genap setahun, banyak pendukung Spurs sudah memutuskan bahwa Venkatesham telah gagal dan seharusnya tidak pernah direkrut sejak awal karena latar belakangnya di Emirates Stadium.

Levy yang terkenal itu menjadi sasaran kritik selama periode akhir dari masa jabatannya selama 24 tahun sebagai ketua Tottenham. Dia mengawasi segala hal, mungkin bahkan campur tangan di departemen yang tidak seharusnya dia urus, tetapi dia menerima dan menanggung semua tanggung jawab dan kritik yang datang dengan itu. "Daniel Levy, keluar dari klub kami" menjadi yel-yel rutin dari 2023 hingga kepergiannya pada September 2025, dan tak lama lagi Venkatesham akan menghadapi reaksi serupa.

Sementara itu, direktur olahraga Lange, yang ditunjuk pada November 2023, jarang mendapat simpati dari para penggemar karena rekam jejaknya yang dipertanyakan di pasar transfer. Berikut adalah daftar lengkap pemain senior yang direkrut selama masa jabatannya: Timo Werner, Radu Dragusin, Lucas Bergvall, Archie Gray, Dominic Solanke, Wilson Odobert, Yang Min-Hyeok, Antonin Kinsky, Kevin Danso, Mathys Tel, Kota Takai, Mohammed Kudus, Joao Palhinha, Mason Melia, Xavi Simons, Randal Kolo Muani, Conor Gallagher, dan Souza.

Tugas Lange adalah memastikan Tottenham menjadi destinasi utama bagi talenta muda, namun ia sering mengabaikan kebutuhan tim utama. Ia juga mendapat kritikan baru-baru ini karena mengaku tidak ingin melakukan perekrutan panik pada Januari, meskipun setengah dari skuad Frank cedera dengan cedera jangka menengah hingga panjang dan hasil pertandingan terus menurun.

"Sebagai klub, penting untuk tetap disiplin dan memastikan kita melakukan yang terbaik untuk hanya merekrut pemain yang dapat membantu tim saat ini atau di masa depan," kata Lange kepada saluran klub setelah jendela transfer ditutup. "Penting untuk tidak memaksakan diri melakukan pembelian yang tergesa-gesa, karena hal itu biasanya tidak berakhir baik bagi siapa pun."

Nah, kini para penggemar khawatir musim ini tidak akan berakhir baik karena kurangnya pembelian pemain bisa berujung pada degradasi.

Frank menggunakan konferensi persnya pada Selasa untuk menyatakan bahwa tanggung jawab di Spurs harus dibagi rata, bukan hanya ditimpakan pada satu orang, ketika disarankan Lange harus menjadi sorotan.

"Saya pikir, seperti halnya dengan saya, itu tidak pernah hanya satu orang. Saya mengerti bahwa pelatih kepala yang paling banyak disalahkan saat keadaan tidak baik dan mungkin mendapat sedikit pujian jika keadaan baik. Itu bagian dari pekerjaan, jadi saya tahu itu," kata Frank.

"Menurut saya, cara yang sudah saya lihat, saya tidak bisa berbicara tentang apa yang terjadi sebelumnya, tentu saja saya mewarisi skuad dan beberapa pemain. Tapi menurut saya dan cara kita melakukannya sekarang, kita melakukannya bersama-sama. Jadi, pada jendela transfer September [musim panas], ada Fabio [Paratici] sebagai konsultan, Johan, Vinai, Daniel, dan saya. Sekarang pada jendela transfer ini, ada keluarga Lewis, Vinai, Johan, Fabio, dan saya. Itu selalu cara kerjanya, jadi kami yang melakukannya."

Menyokong Frank, dan perasaan itu berlaku sebaliknya, dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa klub memiliki semacam keselarasan, bahwa ini adalah musim transisi sehingga hasil buruk diharapkan. Sebenarnya, itu tidak secerdas yang klub klaim.

Jamie Carragher pernah mempertanyakan apa arti 'kebebasan' di lapangan sepak bola. "Apakah itu melakukan gerakan bodoh dan kehilangan bola?" ia berfikir. Dalam esensi yang sama, apa arti 'musim transisi'? Apakah itu kalah dalam sebagian besar pertandingan dengan pasrah dan bersikeras bahwa semuanya baik-baik saja karena tidak mungkin lebih buruk dari ini?