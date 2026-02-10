Getty Images Sport
Thomas Frank mengakui Tottenham berada dalam situasi yang 'putus asa' saat ia memberikan kabar buruk tentang cedera Dejan Kulusevski dan Destiny Udogie.
Tekanan mencapai titik didih seiring dengan berlanjutnya rentetan kekalahan.
Suasana di Stadion Tottenham Hotspur telah menjadi sangat buruk seiring dengan musim domestik klub yang mencapai titik kritis. Spurs mengalami awal musim 2026 yang buruk, gagal meraih kemenangan Premier League dalam tujuh pertandingan dan merosot ke peringkat ke-15 di klasemen. Setelah kekalahan memalukan 2-0 dari Manchester United, tim London ini kini hanya enam poin di atas zona degradasi, sebuah kenyataan yang tampaknya tak terbayangkan di awal musim.
Meskipun performa mereka di Eropa memberikan penangguhan hukuman sementara, tekanan pada pelatih Frank kini sangat besar. Para pendukung mulai secara terbuka menyuarakan kekecewaan mereka, dengan seruan untuk pergantian kepemimpinan semakin keras setelah setiap akhir pekan tanpa kemenangan. Tim terlihat kehilangan kepercayaan diri dan stabilitas pertahanan, dan dengan jadwal pertandingan yang menantang di depan, prospek terjerumus ke dalam pertarungan bertahan hidup yang sesungguhnya bukan lagi teori pinggiran, melainkan ancaman yang mendesak. Kunjungan Newcastle pada Selasa ini dianggap sebagai pertandingan yang harus dimenangkan bagi seorang manajer yang semakin berjuang untuk mempertahankan posisinya.
- Getty Images Sport
Frank sangat putus asa untuk meraih kemenangan.
Berbicara kepada media, Frank ditanya apakah timnya kini secara resmi terlibat dalam pertarungan degradasi. Ia menjawab dengan penilaian yang sangat jujur tentang kondisi mental klub.
"Tidak diragukan lagi kami sangat ingin menang. Sangat ingin," katanya. "Dan saya fokus pada Newcastle besok. Itu adalah kesempatan besar bagi kami melawan tim yang bagus. Itu yang terpenting. Bisakah kami keluar dan mendapatkan tiga poin besok? Itu akan sangat baik. Dan kemudian naik dari sana dan melihat ke depan. Itu yang perlu kami lakukan. Dan itu fokus utama kami."
Ketika ditanya tentang penggunaan kata "putus asa", Frank menambahkan: "Mungkin saya bisa mengatakannya dengan cara lain. Tapi saya pikir ada sesuatu, itu harus menjadi perasaan itu. Itu harus menjadi perasaan ketika kita belum cukup menang. Jadi cara saya bekerja, kita semua berbeda, adalah jika kita belum cukup menang, maka kita melakukan segala yang bisa kita lakukan, dan kita sebenarnya melakukan sedikit lebih banyak, kita bekerja sedikit lebih keras, kita tahu itu adalah cara keluar dari momen sulit. Itulah yang saya harapkan dari para pemain, dan saya sebenarnya melihat hal itu dari para pemain. Saya pikir mereka berlari dengan sangat keras, dan itulah mengapa saya sangat kesal karena kita tidak bisa mendapatkan apa pun dari pertandingan melawan United, karena seharusnya ada lima pertandingan, dan saya yakin 11 lawan 11, kita akan mendapatkan sesuatu dari itu."
Mencari taruhan sepak bola yang lebih cerdas? Dapatkan ulasan ahli, prediksi berbasis data, dan wawasan pemenang dengan GOAL Tips di Telegram. Bergabunglah dengan komunitas kami yang terus berkembang sekarang!
Cedera Udogie dan Kulusevski menjadi pukulan telak.
Buletin medis yang disediakan oleh Frank semakin memperburuk suasana suram di klub. Ia mengonfirmasi bahwa bek kiri Italia, Destiny Udogie, menjadi pemain kunci terbaru yang bergabung dengan ruang perawatan yang sudah diisi oleh James Maddison, Pedro Porro, Richarlison, dan Ben Davies di antara lainnya. Frank menjelaskan diagnosis dan prospek yang mengkhawatirkan untuk Dejan Kulusevski yang absen dalam jangka panjang.
"Ya, sayangnya, Destiny mengalami cedera otot paha. Dia akan absen selama empat hingga lima minggu ke depan," tambahnya. "Tentu saja, ini adalah proses berkelanjutan untuk terus memperkuatnya setiap hari. Jadi, ini adalah proses jangka panjang. Ini kombinasi dari berbagai hal, latihan di gym, pemulihan, latihan, manajemen, beban pertandingan, dan semua itu. "
Dia menambahkan: "Kevin [Danso], dia telah bertemu dengan konsultan dan prosesnya berjalan lancar. Masih butuh beberapa minggu sebelum dia bisa kembali. [Kulusevski] memiliki janji temu lain di akhir pekan ini di mana kita akan tahu lebih banyak, tapi tentu saja dia tidak masuk dalam skuad Liga Champions, itu pertanda bahwa dia belum bisa kembali besok."
- Getty Images Sport
Frank membela Romero dan mengonfirmasi kembalinya Spence.
Dalam kabar baik yang jarang terjadi, Frank mengonfirmasi bahwa Djed Spence telah pulih dari cedera betis dan siap mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Udogie dan Cristian Romero yang sedang dihukum. Frank menghabiskan sebagian besar waktu dalam briefing untuk membela kaptennya, yang akan memulai hukuman larangan bermain setelah mendapat kartu merah dalam pertandingan melawan United.
Dia menambahkan: "Kami kehilangan dua pemain untuk besok [Romero dan Udogie], tapi Djed Spence sudah kembali," katanya. "Dan saya pikir [Radu] Dragusin akan tampil bagus saat kembali. Jadi, saya yakin kami akan menurunkan tim yang sangat kompetitif besok. Dan setelah itu, semoga ada sedikit lebih banyak pemain yang kembali untuk tim."
Ketika ditanya apakah Romero masih bisa dianggap sebagai pemimpin setelah kartu merah terbarunya dan kritik publiknya terhadap klub beberapa hari sebelumnya, dia mengatakan: "Saya pikir dia adalah pemimpin. Saya sudah mengatakan sebelumnya; dia adalah pemimpin muda. Jadi, dia belajar setiap hari. Saya akan menggunakan contoh. Saya ingat saat saya berusia 30 tahun, saya merasa berada di puncak dunia. Saya sama sekali tidak berada di level yang sama dengan saya hari ini dalam hal kepemimpinan dan pemahaman.
"Dan ketika Anda memiliki pemain yang bermain dengan begitu banyak passion dan agresivitas, kadang-kadang hal-hal seperti itu bisa terjadi. Itu bukan berarti dia tidak boleh belajar darinya. Tentu saja, dia perlu belajar darinya ke depannya."
Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e
Iklan