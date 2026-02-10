Thomas Frank mengakui Tottenham berada dalam situasi yang 'putus asa' saat ia memberikan kabar buruk tentang cedera Dejan Kulusevski dan Destiny Udogie.

Berbicara kepada media, Frank ditanya apakah timnya kini secara resmi terlibat dalam pertarungan degradasi. Ia menjawab dengan penilaian yang sangat jujur tentang kondisi mental klub.

"Tidak diragukan lagi kami sangat ingin menang. Sangat ingin," katanya. "Dan saya fokus pada Newcastle besok. Itu adalah kesempatan besar bagi kami melawan tim yang bagus. Itu yang terpenting. Bisakah kami keluar dan mendapatkan tiga poin besok? Itu akan sangat baik. Dan kemudian naik dari sana dan melihat ke depan. Itu yang perlu kami lakukan. Dan itu fokus utama kami."

Ketika ditanya tentang penggunaan kata "putus asa", Frank menambahkan: "Mungkin saya bisa mengatakannya dengan cara lain. Tapi saya pikir ada sesuatu, itu harus menjadi perasaan itu. Itu harus menjadi perasaan ketika kita belum cukup menang. Jadi cara saya bekerja, kita semua berbeda, adalah jika kita belum cukup menang, maka kita melakukan segala yang bisa kita lakukan, dan kita sebenarnya melakukan sedikit lebih banyak, kita bekerja sedikit lebih keras, kita tahu itu adalah cara keluar dari momen sulit. Itulah yang saya harapkan dari para pemain, dan saya sebenarnya melihat hal itu dari para pemain. Saya pikir mereka berlari dengan sangat keras, dan itulah mengapa saya sangat kesal karena kita tidak bisa mendapatkan apa pun dari pertandingan melawan United, karena seharusnya ada lima pertandingan, dan saya yakin 11 lawan 11, kita akan mendapatkan sesuatu dari itu."

