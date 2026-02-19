(C)Getty images
Diterjemahkan oleh
Thibaut Courtois memiliki klub baru! Kiper Real Madrid menjadi pemegang saham klub Prancis
Courtois bergabung dengan proyek Le Mans sebagai pemegang saham terbaru.
Dilaporkan oleh RMC Sport berdasarkan komunikasi resmi dari Le Mans FC pada Kamis, Courtois telah bergabung dengan klub sebagai pemegang saham terbaru dan akan memanfaatkan keahliannya sebagai kiper kelas dunia pemenang Liga Champions dan La Liga untuk membantu mendorong klub Ligue 2 ini menuju promosi dan konsolidasi dalam upaya mereka menjadi salah satu klub terbesar di Prancis.
Pemain berusia 33 tahun ini bergabung dengan Le Mans melalui perusahaan investasinya, NxtPlay Capital. Kelompok Brasil Outfield telah menyelesaikan akuisisi untuk menjadi pemegang saham mayoritas Le Mans, dengan keterlibatan Courtois datang bersamaan dengan pemegang saham minoritas lainnya seperti Djokovic, Massa, dan Magnussen, meskipun kiper Real Madrid ini adalah yang pertama dari keempatnya yang berasal dari dunia sepak bola.
- Getty Images
Le Mans mengeluarkan pernyataan setelah investasi Courtois.
Le Mans menulis dalam pernyataan klub: "Sebagai pemenang dua kali UEFA Champions League dan kiper legendaris, Thibaut Courtois membawa keahlian tingkat tinggi, baik di dalam maupun di luar lapangan."
Mereka melanjutkan: "Setelah mengakuisisi saham di Le Mans FC pada musim panas ini, grup Brasil OutField kini mengambil langkah selanjutnya dengan menyelesaikan akuisisi klub bersama kelompok atlet dunia terkemuka dan investor Eropa yang diperkuat.
"Komitmen yang meningkat ini bertujuan untuk mempercepat dan mengkonsolidasikan pengembangan struktural Le Mans FC. Bersama Thierry Gomez, presiden klub, OutField akan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung dan memperkuat pertumbuhan proyek ini.
"Salah satu pilar proyek ini sudah dimulai: pembangunan pusat latihan yang didedikasikan untuk mengembangkan talenta lokal. Dalam jangka menengah, tujuan utamanya adalah menjadikan Le Mans FC sebagai acuan nasional dalam pengembangan pemuda, menjadikannya pendorong pertumbuhan strategis dan sumber daya talenta yang berkelanjutan untuk tim utama."
Klub Prancis merancang rencana ambisius untuk masa depan.
Pernyataan klub menambahkan: "Seiring mendekati tahun kesepuluhnya sebagai presiden, Thierry Gomez akan tetap berada di pusat proyek yang ia inisiasi pada tahun 2016: membangun klub yang terstruktur dan tangguh untuk jangka panjang.
"Selama sembilan tahun, upaya besar telah dilakukan untuk memperkuat organisasi klub, mengembangkan pelatihan pemuda, mendukung pertumbuhan divisi wanita, dan mempersatukan semua pemangku kepentingan Le Mans FC: pemain, staf, karyawan, sukarelawan, mitra, dan pendukung.
"Ambisi kami adalah membangun klub sepak bola yang ambisius dan berkelanjutan, yang berakar pada warisan balap mobil ikonik kota dan identitas merek yang diakui secara global. Prioritas utama adalah memperkuat performa olahraga dan mengembangkan merek klub, baik secara lokal maupun internasional, guna sepenuhnya mengoptimalkan potensi olahraga dan komersial Le Mans FC."
- Getty Images Sport
Masa depan cerah bagi 'French Wrexham'
Le Mans dijuluki 'French Wrexham' karena daftar pemilik selebriti yang gemerlap, sementara Courtois mengikuti jejak rekan setimnya di Los Blancos, Kylian Mbappe dan Vinicius Jr, yang keduanya pernah berinvestasi di klub-klub sebelumnya. Mbappe menginvestasikan £12,6 juta ($16,9 juta) di klub kasta ketiga Prancis SM Caen pada Juli 2024, sementara Vinicius merupakan investor mayoritas di klub kasta tertinggi Portugal FC Alverca, yang promosi ke Primeira Liga musim lalu.
Kedatangan Courtois di Le Mans mencerminkan ambisi klub Prancis tersebut untuk menjadi terkenal di seluruh Eropa dan beyond, dengan investasi dan dukungan dari atlet kelas dunia seperti Courtois dan Djokovic.
Le Mans saat ini berada di peringkat kelima Ligue 2, hanya tiga poin di belakang pemimpin klasemen Troyes dengan 23 pertandingan yang telah dimainkan. Mereka promosi dari Championnat National, divisi ketiga sepak bola Prancis, pada musim 2024/25 dan belum bermain di Ligue 1 sejak musim 2009/10, hanya menghabiskan lima musim di divisi teratas dalam sejarah klub. Dengan investasi dan dukungan dari Courtois yang menambah kepemilikan berprofil tinggi yang sudah ada, mereka berharap hal itu akan segera berubah.
Iklan