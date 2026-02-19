Thibaut Courtois memiliki klub baru! Kiper Real Madrid menjadi pemegang saham klub Prancis

Le Mans menulis dalam pernyataan klub: "Sebagai pemenang dua kali UEFA Champions League dan kiper legendaris, Thibaut Courtois membawa keahlian tingkat tinggi, baik di dalam maupun di luar lapangan."

Mereka melanjutkan: "Setelah mengakuisisi saham di Le Mans FC pada musim panas ini, grup Brasil OutField kini mengambil langkah selanjutnya dengan menyelesaikan akuisisi klub bersama kelompok atlet dunia terkemuka dan investor Eropa yang diperkuat.

"Komitmen yang meningkat ini bertujuan untuk mempercepat dan mengkonsolidasikan pengembangan struktural Le Mans FC. Bersama Thierry Gomez, presiden klub, OutField akan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung dan memperkuat pertumbuhan proyek ini.

"Salah satu pilar proyek ini sudah dimulai: pembangunan pusat latihan yang didedikasikan untuk mengembangkan talenta lokal. Dalam jangka menengah, tujuan utamanya adalah menjadikan Le Mans FC sebagai acuan nasional dalam pengembangan pemuda, menjadikannya pendorong pertumbuhan strategis dan sumber daya talenta yang berkelanjutan untuk tim utama."