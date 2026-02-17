Getty
Diterjemahkan oleh
The United Strand mencapai tonggak 500 hari dalam tantangan potong rambut setelah ditolak potongan rambut oleh hasil imbang Manchester United melawan West Ham
Kenaikan popularitas United Strand
Pada Oktober 2024, kanal The United Strand diluncurkan, dengan Ilett duduk di depan kamera dan menyatakan bahwa ia tidak akan memotong rambutnya hingga United memenangkan lima pertandingan berturut-turut. Sejak saat itu, The Red Devils telah melalui tiga manajer berbeda, serangkaian pasang surut, namun belum pernah berhasil mencapai target tersebut.
Gol Tomas Soucek seharusnya menjadi momen di mana ia akhirnya bisa memotong rambutnya, namun kini ia harus terus menumbuhkannya.
Kampanye The United Strand awalnya tidak mendapat banyak perhatian, tetapi seiring berjalannya waktu dan rambutnya semakin panjang dan mencolok, penggemar sepak bola mulai tertarik pada perjalanannya.
Di semua platform, Ilett telah mengumpulkan ribuan pengikut dan membangun merek untuk dirinya sendiri. Ia telah tampil dalam iklan utama dan bekerja sama dengan perusahaan besar saat kampanyenya menyebar ke seluruh dunia.
Rencana untuk merayakan pencapaian terbaru
Seminggu setelah hasil imbang yang menyakitkan melawan West Ham, Ilett mengumumkan di media sosial bahwa ia akan memperingati hari ke-500 dengan membagikan kaos United yang ditandatangani.
Dalam postingannya, ia mengatakan: "Bukan hanya hari ke-500, tapi juga Tahun Baru Imlek, tahun kuda, dan hari pancake," kata Ilett di Instagram sambil mengeluarkan mainan kuda dan pancake dari rambutnya.
"Untuk memperingati hari ini, saya akan mengadakan giveaway kaos bertanda tangan di halaman Instagram saya hari ini, jadi pantau terus."
United Strand membagi ruang ganti.
Baik pelatih kepala Michael Carrick maupun pemain seperti Matheus Cunha telah secara terbuka mengakui tantangan yang dilontarkan Ilett, yang dilakukan untuk amal. Namun, respons dari dalam ruang ganti tim menunjukkan rasa frustrasi, dengan para pemain mengklaim bahwa hal itu mengalihkan fokus dari upaya mereka dan menambah tekanan pada mereka.
Legenda klub Wayne Rooney mengkritik The United Strand dalam podcast terbaru, mengakui bahwa seluruh insiden ini membuatnya frustrasi. Berbicara dalam podcast 'No Tippy Tappy Football', ia mengatakan: "Saya akan mengirimnya ke sisi lain negara. Dia membuat saya frustrasi.
"Kita sedang membicarakan Michael Carrick dan Manchester United yang berusaha memenangkan lima pertandingan berturut-turut, dan seluruh perhatian malah tertuju pada potongan rambut pria ini. Saya yakin dia akan kecewa jika Manchester United memenangkan pertandingan kelima, karena tiba-tiba dia menjadi tidak relevan."
Cunha mengikuti jalur serupa, menambahkan: "Orang-orang lebih khawatir tentang lima kemenangan karena potong rambut daripada 15 poin.
"Jadi, saya lebih peduli dengan 15 poin, saya tidak peduli sama sekali dengan potong rambutnya. Kita kadang membicarakannya, tapi itu tidak terlalu memotivasi kita. Kita tidak melihatnya sebagai hal yang keren. Tidak ada yang menginginkan lima kemenangan lebih dari kita, atau lebih banyak kemenangan, apa pun itu. Tapi saya pikir tekanan dari potong rambutnya sedikit menyembunyikan keindahan yang bisa ada di musim ini, tahu?"
- Getty/Instagram
Maret adalah kesempatan berikutnya untuk pergi ke barber shop.
Dengan penghitung kemenangan kini direset menjadi nol, Ilett tidak akan bisa mengunjungi tukang cukurnya hingga setidaknya 20 Maret. Namun, untuk itu terjadi, United harus mengalahkan Everton, Crystal Palace, Newcastle, Aston Villa, dan Bournemouth.
Ini bukanlah tugas yang mustahil, mengingat dalam rangkaian pertandingan sebelumnya, mereka berhasil mengalahkan Manchester City, Arsenal, dan Tottenham.
Pertandingan pertama bagi tim Carrick adalah lawatan ke Stadion Hill Dickinson pada Senin malam, ujian berat bagi klub, meskipun mereka telah istirahat hampir dua minggu, setelah tersingkir dari Piala FA di babak ketiga oleh Brighton.
Iklan