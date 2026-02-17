Pada Oktober 2024, kanal The United Strand diluncurkan, dengan Ilett duduk di depan kamera dan menyatakan bahwa ia tidak akan memotong rambutnya hingga United memenangkan lima pertandingan berturut-turut. Sejak saat itu, The Red Devils telah melalui tiga manajer berbeda, serangkaian pasang surut, namun belum pernah berhasil mencapai target tersebut.

Gol Tomas Soucek seharusnya menjadi momen di mana ia akhirnya bisa memotong rambutnya, namun kini ia harus terus menumbuhkannya.

Kampanye The United Strand awalnya tidak mendapat banyak perhatian, tetapi seiring berjalannya waktu dan rambutnya semakin panjang dan mencolok, penggemar sepak bola mulai tertarik pada perjalanannya.

Di semua platform, Ilett telah mengumpulkan ribuan pengikut dan membangun merek untuk dirinya sendiri. Ia telah tampil dalam iklan utama dan bekerja sama dengan perusahaan besar saat kampanyenya menyebar ke seluruh dunia.