'The Secret Footballer' terungkap! Mantan striker Liga Premier akhirnya mengungkap identitas aslinya

Dalam podcast Liberty Rock Sport, Kitson mengungkapkan: "Saya adalah The Secret Footballer. Saya belum pernah mengatakannya secara terbuka sebelumnya. Ide itu muncul ketika saya tidak puas dengan arah perkembangan sepak bola dan saya membutuhkan saluran untuk mengekspresikannya demi kesehatan mental saya.

"Saya sudah menulis sejak kecil. Itu adalah passion saya. Seperti yang saya katakan, saya ingin menjadi penulis perjalanan. Menulis itu melegakan. Itu membantu saya memproses apa yang terjadi di dunia sepak bola.

"Awalnya, ini bukan tentang menyebut nama. Ini tentang menjelaskan apa yang terjadi di industri ini dan mengapa.

"Saya menulis dan membiarkan orang lain membentuk opini mereka sendiri. Itu menyenangkan untuk sementara waktu, lalu menimbulkan kecemasan yang besar. Saya memiliki karier dan kontrak besar. Jika saya terungkap, saya akan dipecat dan diasingkan. Sekarang semua orang memiliki podcast dan saluran. Saat itu, itu benar-benar baru.

"Hal itu mengubah sepak bola di negara ini dan memicu perubahan besar di tingkat tertinggi, yang saya bangga dengannya. Tapi stres dan kecemasan yang dirasakan sangat besar."