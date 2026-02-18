Getty Images Sport
'The Secret Footballer' terungkap! Mantan striker Liga Premier akhirnya mengungkap identitas aslinya
'Secret Footballer' telah menerbitkan lima buku bersamaan dengan kolom korannya.
Seri "The Secret Footballer" menimbulkan banyak kehebohan selama penayangannya, dengan para penggemar terpesona oleh wawasan yang disajikan dalam kolom mingguan di surat kabar, yang sering kali mengungkap sisi-sisi yang lebih menjengkelkan dari sepak bola profesional. Lima buku juga diterbitkan dengan nama samaran, beberapa di antaranya ditulis sebagai memoar, namun kerahasiaan penulis sering memicu perdebatan di kalangan pendukung. Kelompok-kelompok bahkan terbentuk secara online saat orang-orang berusaha memecahkan misteri identitasnya, namun hal itu kini berakhir setelah Kitson mengungkapkan bahwa dia adalah mantan striker Premier League yang menulis buku-buku dan kolom koran tersebut.
Kitson pertama kali dikenal di Cambridge United dan Reading, bermain untuk klub terakhir di Premier League setelah The Royals memecahkan rekor poin terbanyak dalam satu musim Championship dengan 106 poin selama musim 2005-06. Ia kemudian bermain untuk klub-klub seperti Stoke City, Portsmouth, Sheffield United, dan Oxford United sebelum pensiun pada 2015 setelah periode singkat bersama Arlesey Town.
Mantan striker PL mengungkap identitasnya
Dalam podcast Liberty Rock Sport, Kitson mengungkapkan: "Saya adalah The Secret Footballer. Saya belum pernah mengatakannya secara terbuka sebelumnya. Ide itu muncul ketika saya tidak puas dengan arah perkembangan sepak bola dan saya membutuhkan saluran untuk mengekspresikannya demi kesehatan mental saya.
"Saya sudah menulis sejak kecil. Itu adalah passion saya. Seperti yang saya katakan, saya ingin menjadi penulis perjalanan. Menulis itu melegakan. Itu membantu saya memproses apa yang terjadi di dunia sepak bola.
"Awalnya, ini bukan tentang menyebut nama. Ini tentang menjelaskan apa yang terjadi di industri ini dan mengapa.
"Saya menulis dan membiarkan orang lain membentuk opini mereka sendiri. Itu menyenangkan untuk sementara waktu, lalu menimbulkan kecemasan yang besar. Saya memiliki karier dan kontrak besar. Jika saya terungkap, saya akan dipecat dan diasingkan. Sekarang semua orang memiliki podcast dan saluran. Saat itu, itu benar-benar baru.
"Hal itu mengubah sepak bola di negara ini dan memicu perubahan besar di tingkat tertinggi, yang saya bangga dengannya. Tapi stres dan kecemasan yang dirasakan sangat besar."
Kematian Gary Speed menjadi titik balik dalam akhir cerita 'Secret Footballer'.
Kitson juga berbicara tentang bagaimana kematian Gary Speed pada tahun 2011 berperan dalam keputusannya untuk mengakhiri karirnya sebagai 'The Secret Footballer'. Speed, mantan gelandang Leeds United, Newcastle United, dan Bolton Wanderers di antara klub lain, ditemukan tewas di rumahnya pada usia 42 tahun.
Kitson mengatakan: "Hal terburuk yang terjadi adalah ketika saya menulis kolom tentang kesehatan mental berjudul 'Sometimes There's Darkness Behind the Light.'
"Saat itu, tidak ada yang membicarakan kesehatan mental dalam sepak bola. Jika Anda membicarakannya, Anda dianggap lemah. Saya mengatakan ada epidemi kesehatan mental dan saya memprediksi bahwa hanya masalah waktu sebelum seseorang bunuh diri.
"Saya mengirimkannya pada Jumat. Itu diterbitkan pada Sabtu. Pada Minggu, Gary Speed ditemukan tewas. Itulah saat Secret Footballer berhenti menjadi hal yang menyenangkan."
Kitson bekerja sebagai pembicara motivasi.
Kitson telah mencoba peruntungannya sebagai komentator sepak bola sejak pensiun sebagai pemain, namun kini ia lebih banyak bekerja sebagai pembicara motivasi di bidang kesehatan mental.
Pada tahun 2020, mantan striker tersebut meminta maaf kepada Raheem Sterling setelah seolah-olah menyarankan bahwa mantan bintang Manchester City itu telah "menjadikan dirinya sendiri sasaran" rasialisme dua tahun sebelumnya.
Dia mengatakan: "Mungkin saya menggunakan bahasa yang kurang tepat, dan untuk itu saya meminta maaf. Tapi saya tidak pernah dan tidak akan pernah membenarkan bentuk rasisme apa pun.
"Saya mengagumi Raheem karena berani melawan dan mengatakan: 'Tidak, saya tidak akan menerima ini'. Dan saya setuju dengannya. Lebih banyak yang perlu dilakukan. Dan saya siap melakukannya.
"Dan jika dia, atau siapa pun, ingin membahas hal itu dengan saya, dan apa yang saya rencanakan untuk dilakukan, saya lebih dari senang untuk membahasnya dan menenangkan pikiran dia – dan pemain lain."
